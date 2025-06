Lecciones aprendidas ante el Mirandés

Al Racing el Mirandés no le pilla de nuevas. Los verdiblancos ya se han enfrentado dos veces en el campeonato regular frente al cuadro burgalés. ... Con mal balance para los de José Alberto, que cayeron en los Campos de Sport (0-1) y también en Anduva (2-1). Como se suele decir en el fútbol, unas veces se gana y otras se aprende. Pues eso, los cántabros deberían haber cogido apuntes de las lecciones, que son unas cuantas.

Hay una en la que, a tenor de lo visto en los últimos meses de competición, tiene pinta que el Racing sí que ha espabilado, como es la gestión de la superioridad numérica. Sin ir más lejos, contra el Granada en el partido del pasado domingo. Igual que ante Tenerife, Zaragoza y Huesca -también Deportivo, pero la expulsión fue testimonial, como en el empate de Albacete-. Son cinco encuentros en la segunda vuelta en los que los de José Alberto, en superioridad numérica, terminaron ganando. En los Campos de Sport, el Mirandés vio cómo le expulsaban a Tachi en el minuto 76, con empate a cero, y, aún así, los jabatos se llevaron el triunfo con un tanto de Reina en el 89 en una contra aislada.

Las claves 1 Gestionar la superioridad numérica. El partido de ida se vio marcado por el hecho de que el Racing jugó catorce minutos, más el añadido, con un jugador más por la expulsión de Tachi. Sin embargo, el equipo cántabro no solo no fue capaz de sacarle partido, sino que vio cómo el Mirandés se llevaba el triunfo con un anto en inferioridad. 2 Concentración hasta el pitido final. No se puede bajar la guardia, desde el pitido inicial hasta el final. El Mirandés es un rival muy peligroso, que en Santander fue capaz de marcar, con uno menos, en el minuto 89 de encuentro. 3 Aprovechar las ocasiones, porque no conceden muchas. Tanto en el partido de la primera vuelta en los Campos de Sport como el de la segunda en Anduva, el Racing tuvo buenas ocasiones para haber sacado un resultado mejor. No muchas, porque el Mirandés no concede. 4 La importancia de los ambientes. Los Campos de Sport llenos aprietan una barbaridad. Pero Anduva, pese a tener una cuarta parte de la capacidad del estadio de El Sardinero, también genera un ambiente incómodo para el rival. Los verdiblancos ya conocen lo que se van a encontrar. 5 Una defensa muy poblada. Es una de las kryptonitas de este Racing: los equipos que dejan pocos espacios. Con sus cinco defensas y su solidaridad, el Mirandés es uno de esos rivales que dificultan el juego de ataque. José Alberto debe idear un plan efectivo. 6 El fútbol directo. El Mirandés apuesta por el fútbol directo, algo en lo que el Racing no siempre se encuentra cómodo. Los verdiblancos lo saben y tendrán que combatirlo. . 7 Hay maneras de hacer daño en Anduva. Un solo partido ha perdido el Mirandés en Anduva. Es un fortín, pero no impenetrable. El Racing, en un buen final de la primera parte, encontró el camino para hacer daño. Debe explotar esas virtudes y extenderlas en el tiempo.

Sí, a un minuto del tiempo reglamentario, lo que lleva a la segunda lección aprendida: concentración desde el inicio hasta el final. Ahí le está costando más a los verdiblancos, que en Elda encajaron en el 103 y contra el Granada antes de cumplirse el primer minuto. Y así, unas cuantas veces. En una eliminatoria de play off de ascenso, en la que además el empate te manda para casa, no se puede tentar a la suerte.

Tanto en casa como fuera, el Racing encontró el camino para hacer daño al Mirandés, pero no lo suficiente. El equipo burgalés es el quinto del campeonato que menos disparos ha recibido, con 455. Pero en Santander los de José Alberto no transformaron su dominio en goles y en Anduva, los verdiblancos tuvieron un rato al final de la primera parte con buenas ocasiones y sólo llegó un tanto. Hay que ser más certero de cara a portería y esa es una cosa que, en la segunda vuelta, no ha sido una fortaleza racinguista.

Aunque José Alberto dice que no, hay una situación común cuando el Racing se enfrenta a rivales conservadores, que dejan muy pocos espacios en la zona de ataque rival. Es lo que sucede con el Mirandés y su defensa de cinco futbolistas, que, además, desborda despliegue y solidaridad. Esos equipos se le atragantan al conjunto verdiblanco, que no encuentra huecos para desplegar su talentoso juego de ataque. Cómo encontrar las grietas -como sucedió en ese tramo antes del descanso en Anduva- será una de las cosas a trabajar por el míster asturiano. Además, al tratarse de un play off y con el partido de vuelta en Miranda de Ebro, es probable que en Santander los de Lisci no arriesguen lo más mínimo, para llevar un buen resultado a su estadio.

Una situación que, además, empujará aún más a los rojillos a sacar partido de su fútbol directo. Otro aspecto en el que el Racing no se desenvuelve tan bien como su rival en el play off de ascenso. Saber combatirlo y evitar que haga daño será importante para poder salir adelante hacia la siguiente ronda. Javi Castro y Mantilla no son dos futbolistas especialmente poderosos en el juego aéreo y tendrán que verse las caras con gente como Panichelli

Los Campos de Sport y su ambiente ya han demostrado su importancia en esta segunda vuelta, donde el Racing sólo ha perdido un partido como local -contra el Cádiz (2-3)-Sin embargo, Anduva, con cuatro veces menos capacidad, también aprieta al rival y resulta incómodo para el equipo cántabro, que deberá adaptarse para poder sacar un resultado positivo en el decisivo partido de vuelta.

Y luego la fortaleza ya intrínseca del estadio jabato. El Mirandés es el mejor local de la competición. Sólo ha perdido un encuentro en su estadio, contra el Granada (0-1) en la jornada 8 del campeonato. Y cinco equipos han rascado empates de allí. Un resultado que, si el Racing es capaz de ganar en los Campos de Sport, sería buenísimo como visitante. Por un rato, los verdiblancos encontraron la manera de hacer daño a su rival en el partido de la segunda vuelta. Hay que potenciar eso y mejorar también lo de contrarrestar sus fortalezas.

De momento, en lo nominal, no tiene pinta de que José Alberto vaya a cambiar mucho la propuesta en los Campos de Sport con respecto al equipo que ganó al Granada. Sin embargo, hay más dudas de cara al partido de vuelta, con unas características bastante especiales. De hecho, en el encuentro del campeonato regular el propio entrenador asturiano implementó un once inicial con cinco defensas para tratar de sorprender a Alessio Lisci y sus hombres, aunque no lo consiguió. Habrá que ver qué decisiones toma ahora el míster, apoyado por la mejoría en el ánimo tras la consecución del pase para el play off de ascenso a Primera División.