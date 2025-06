La autoestima vuelve justo a tiempo

La ciclotimia que envuelve el fútbol y el aforismo de que es un estado de ánimo reflejan a la perfección cómo llega el Racing a ... la fase de ascenso. Si el domingo, como todas las semanas anteriores, habían transcurrido entre la expectación y el escepticismo, un solo resultado ha cambiado las dinámicas internas y externas, y asegurado que la temporada no se puede considerar ya en ningún caso un fracaso, pese a la decepción que supuso la pérdida de la cómoda renta que el Racing había conseguido en los primeros meses de competición, que de haber conseguido gestionar le hubiera llevado al ascenso directo.

Liberada de esa carga de responsabilidad, que se evidenció en las lágrimas de Marco Sangalli al celebrar el segundo tanto ante elGranada y la euforia que le siguió, el Racing, que tras salir desconectado al partido mostró una muy buena versión, abre un nuevo capítulo con muchos argumentos a favor para buscar el regreso a la élite. Sin autocomplacencia ni excesos de confianza, pero sin los temores recientes pese a que el Mirandés se impuso en los dos partidos de Liga. Se afronta ya otro momento.

La experiencia demuestra además que en muchas ocasiones los equipos que llegan al play off desde las últimas posiciones terminan finalmente ascendiendo. Conviene hacer, eso sí, un matiz: suelen ser aquellos que estaban muy lejos en el ecuador del curso y progresan en la recta final de temporada. Pero lo que es cierto es que los verdiblancos no afrontarán la cita con la mochila de que se les haya escapado el ascenso directo en la última jornada.

Claves para una eliminatoria Dos estadios muy diferentes Anduva aprieta, y mucho, pero sus algo menos de 6.000 espectadores no son comparable con los cerca de 23.000 que asistirán a los Campos de Sport. El Mirandés ha solicitado menos de 400 entradas y las que han salido a la venta han caído en manos de abonados del Racing y sus acompañantes. A presión ambiental, los Campos de Sport ganan. Mayor experiencia Uno de los lastres del Racing de estos últimos tres años ha sido su falta de experiencia. Su plantilla sigue siendo joven y quizá incluso bisoña en estas grandes citas, pero el Mirandés está construido con promesas cedidas por otros clubes. Esta vez las tornas se vuelven y es la verdiblanca la plantilla más experimentada. Lo menos malo Una vez en el play off, nadie renuncia a nada y las fuerzas suelen estar tremendamente igualadas, pero con solo estar entre los cuatro elegidos el Mirandés ya ha superado su objetivo de la temporada. Los otros dos rivales parecen sobre el papel más poderosos y los burgaleses no tienen tanta presión –eso es bueno–, pero tampoco la misma exigencia –eso no lo es tanto–. El factor campo Cierto que la eliminatoria se cerrará en Anduva, pero esta temporada el Racing ha sido tan efectivo –o incluso más, en algunas fases– a domicilio como jugando en su estadio. El hecho de que el empate clasifique a los burgaleses es determinante, pero jugar fuera no debe serlo tanto para los verdiblancos, independientemente del rival.

De nuevo con pegada Recuperada la puntería en la línea de ataque

La delantera ha recuperado el instinto. En lo anímico, parece fundamental que Arana viera puerta precisamente el domingo, cuando recuperaba la titularidad, y en un partido decisivo. Si se confirma la recuperación anímica del canaria los verdiblancos afrontarán el play off con su delantera en el mejor momento, puesto que Jon Karrikaburu no ha dejado de crecer, en juego y protagonismo, durante toda la temporada y llega a junio en su mejor momento.

Un estadio que aprieta Los Campos de Sport volverán a ser una caldera

Solo los abonados pueden ya retirar entradas para el partido del domingo. Los Campos de Sport volverán a ser una caldera, manteniendo un impulso que nunca desaparecieron, pero alejado ya el pesimismo o temor al que llevaron los malos resultados de un mes de mayo en el que el equipo no ganó ni un solo partido (dos empates y dos derrotas). Un solo resultado, pero de una enorme trascendencia, ha cambiado la percepción del entorno, que al mismo tiempo mantiene los pies en el suelo, sin caer en la euforia ni en el exceso de confianza o exigencia. El mejor clima para afrontar la fase decisiva.

Pleno de efectivos Con todos los futbolistasa disposición del técnico

Si, como parece poco menos que seguro, las molestias que impidieron a Juan Carlos Arana terminar el partido fueron solo eso; molestias, JAL afrontará el primer partido de la fase de ascenso con todos sus efectivo, más allá de la conocida baja de Íñigo Sainz-Maza. Podrá elegir así entre el que ha sido su once tipo durante buena parte de la temporada y el de los últimos partidos, que incluye diferentes variantes. Y/, sobre todo, tendrá a todas sus figuras y futbolistas diferenciales y una gran profundidad de banquillo, o al menos toda la que la actual plantilla puede ofrecer.

La única incógnita es el estado físico en el que llegarán los futbolistas en una larguísima temporada, pero ese puente también lo debe cruzar un Mirandés que se configuró, además, sobre el cierre de mercado con infinidad de futbolistas cedidos que tuvieron variopintas preparaciones en verano.

Recuperada la moral Ya se ha mejorado el curso pasado y roto el techo de cristal

Clasificarse para el play off ha liberado de presión a la plantilla, cuerpo técnico y directiva. Los futbolistas acusaban esa responsabilidad sobrevenida en una temporada, además, muy larga. Ahora hay incluso más en juego, pero el Racing no tendrá ya el runrún de haber perdido el liderato ni esas dudas de volver a quedarse a las puertas del play off, como el año pasado. El final de la competición regular implica una tabla rasa y libera de presión al haberse cumplido el primer objetivos. Ahora la responsabilidad es incluso mayor, porque la posibilidad del ascenso es más cercana, pero mentalmente ya se ha exorcizado el fantasma de La Cerámica y roto un techo de cristal. Algo anímicamente liberador.

Íñigo Vicente El Mago de Derio demostró que continúa muy certero

El partido del domingo volvió a mostrar una muy buena versión de Íñigo Vicente, como lo demuestra su asistencia a Andrés Martín. El tanto fue justamente anulado por fuera de juego del Mago de Derio en la recepción, pero el centro de tiralíneas en profundidad demuestra que mantiene afinada la puntería.

Buen cruce Con opciones de buscar el ascenso en casa

Lo más importante era la clasificación, pero el tanto de Marco Sangalli puede valer un ascenso; a lo de José Mari Bakero frente al Kaiserlautern en el 92. Porque entre en el play off como quinto o sexto clasificado no era ni remotamente parecido. No solo por lo anímico de romper la racha sin ganar, sino porque, de superar al Mirandés, el Racing puede verse, si es el Almería quien supera la otra semifinal, con el factor campo a favor. Y lo que es más importante: le valdrá con empatar el global de la eliminatoria para ascender. De seguir adelante y emparejarse con el Real Oviedo la situación será a la inversa, pero el resumen es que los dos rivales más temidos por los verdiblancos (sin menospreciar ni por un solo instante al Mirandés) se eliminarán entre sí.

Jugador diferencial Andrés se ha revelado como el futbolista más determinante

Andrés Martín es en estos momento el futbolista más importante no ya del Racing, sino, probablemente, de toda la Segunda División. Sus 17 goles, muchos para un mediapunta o extremo a pierna cambiada, como se prefiera, ya dicen mucho (se ha quedado a uno solo de los 18 de Peque el curso pasado), pero el dato más abrumador son sus 17 asistencias. Incluso cuando peor ha estado el equipo ha mantenido el nivel. Quizá algo ponderado por el mal rendimiento general, pero manteniendo su rol de jugador franquicia restando incluso protagonismo a Íñigo Vicente.

En crecimiento Termina con siete puntos más que la temporada pasada

La temporada pasada se consideró, hasta la debacle de las dos últimas jornadas, muy buena. En la actual, con más equipo y exigencias, los meses como líder han cambiado la perspectiva, pero el crecimiento es evidente. No solo se ha alcanzado la fase de ascenso, sino que el equipo ha terminado la Liga con siete puntos más que el año anterior. De hecho, los 71 sumados esta temporada le hubieran colocado tercero, a uno solo del ascenso directo. Este curso tanto el ascenso directo como el play off han estado más caros y el Racing, con todos sus problemas, ha estado entre los mejores.