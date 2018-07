Fútbol | Racing Lázaro, Prats y Dioni, el pasado que vuelve Lázaro, Prats y Dioni. / J. C. y C. Los tres están en la lista del Racing; a los dos últimos ya se les ha tanteado y el primero quiere venir MARCOS MENOCAL SANTANDER. Lunes, 16 julio 2018, 07:52

Abdón Prats, Dioni y Borja Lázaro. Trío de ases para un Racing que busca el delantero ideal para consumar el ascenso que se le ha negado los últimos tres años. No deja de ser curioso que el proyecto de futuro del club baraje una mirada al pasado y en su lista de pretendidos figuren los nombres de tres de los atacantes con los que, precisamente, no lo consiguió. A la dirección deportiva le gusta cualquiera de ellos; con Dioni ya han hablado, con Prats lo están haciendo y, por su parte, Borja Lázaro espera impaciente que lo hagan.

El que más lejos está -al menos sobre el papel- es el malagueño puesto que actualmente tiene contrato en vigor, con el Fuenlabrada y además es una de las piezas claves del conjunto madrileño. Dioni confirmó a este periódico hace unos días una llamada del Racing en la que se interesó por su situación. El delantero no quiso hacer ninguna declaración y tan solo recordó su relación contractual con el Alcorcón, con el que ha jugado las dos última temporadas desde que abandonó Santander. Por su parte, Lázaro está libres y Prats no entra en los planes del cuerpo técnico del Mallorca en su regreso a Segunda División. Al más reciente, Lázaro, le unía su contrato de una temporada con el club alfarero, pero sin empezar la pretemporada ha decidido llegar a un acuerdo y cerrar una salida. El cambio de técnico, tras las salida de Julio Velázquez al Udinense -el entrenador que no contó con Lázaro el pasado curso y de ahí su cesión al Racing-, y la llegada de Cristobal Parralo invitaba a pensar que el delantero se quedaría en el Alcorcón y sin embargo no fue así. Lázaro reconoció su predisposición por venir a Santander: «Estuve muy a gusto y me gusta la idea. Tengo pareja en Santander y estaría dispuesto». El madrileño, que también admitió tener dos ofertas de equipos de Segunda División, vería con buenos ojos sumarse al nuevo proyecto y repetir una temporada más como racinguista.

Finalmente, el tercer de la lista es Abdón Prats. La situación del mallorquín ha dado muchos cambios. Tiene firmado un contrato con el Mallorca de tres temporadas. El delantero regresó a casa después de su fugaz y eficaz paso por El Sardinero una vez que los bermellones le pusieran encima de la mesa una oferta inasumible por el Racing. Prats, que causó sensación en sus seis meses como racinguista, pese a regresar a la isla como uno de los referentes del club en su objetivo por ascender no ha cuajado una buena actuación a excepción de los primeros partidos de Liga para luego desaparecer de los planes de Vicente Moreno, técnico insular. El pasado curso anotó doce goles, pero aún así ha despertado más luces que sombras.

El Mallorca ofreció a Prats en unas condiciones al Racing y éste le ha hecho llegar una contraoferta

Ambos clubes, Racing y Mallorca, sopesaron la posibilidad de una cesión el pasado mes con motivo de la negociación que acabó con la cesión del joven Enzo Lombardo al conjunto verdiblanco. Los insulares ofrecieron al Racing un trato en el que se contemplaba la posibilidad de compartir al ficha del jugador. Los verdiblancos, en un primer momento, la rechazaron. Ahora bien, el pasado viernes, los responsables deportivos del Racing se pusieron en contacto con los bermellones y les hicieron llegar una contraoferta que actualmente sopesan. Es evidente que en la isla quieren buscarle salida a Prats puesto que no encaja en lo deportivo ni en lo económico, ahora bien el futbolista está en casa y lo tiene firmado. La negociación está abierta.

Queda algo menos de un mes y medio para que comience la Liga, pero los delanteros más cotizados de la categoría están poco a poco acomodándose mientras el Racing sigue a la espera. Este escenario es el que ha invitado a la dirección deportiva a reactivar el regreso de alguno de los delanteros con pasado racinguista. Cualquiera de los tres futbolistas gusta en El Sardinero y a diferencia de otros veranos, el club parece tener 'carta blanca' para convencerlos.