Fútbol El Racing abre hoy la Liga contra un Málaga que llega con lo puesto por sus problemas de inscripciones 04:48 Iván Ania da instrucciones a sus jugadores en un entrenamiento. El asturiano se estrena hoy como entrenador en Segunda División. :: daniel pedriza Iván Ania ha convocado para su debut a todos los futbolistas disponibles, con lo que tendrá que descartar a cinco justo antes del partido MARCO GARCÍA VIDART Santander Sábado, 17 agosto 2019, 07:43

Que empiece la fiesta. Porque sí; es una fiesta. Si un viajero del tiempo llegara a Santander desde 2009 no podría creerlo, pero Santander vive hoy con ilusión el debut liguero del Racing... en Segunda. Con perspectiva no es el lugar favorito de un club que luce en su historial más temporadas en Primera que en cualquier otra categoría, pero después de la Era Okupa y seis años de penitencia (cinco de ellos en Segunda B y cuatro de forma consecutiva) sabe a mucho más. Sabe a regreso. Así que lo de esta tarde a las seis ante el Málaga tiene muy buen sabor.

El 7 de junio de 2015 el Carlos Belmonte dictó sentencia. El Racing ganó 0-1 en Albacete, pero ya de nada servía. El Osasuna, con el que se jugaba la permanencia, tenía que puntuar ante un Sabadell que no se jugaba nada para evitar el descenso y, como efecto secundario, condenar al Racing. Y como sucede en esos casos, consiguió lo que necesitaba. La Era Okupa ya había terminado, pero el club aún pagaba sus consecuencias, como lo ha hecho durante el cuatrienio de castigo en Segunda División B. Otra triste herencia de aquella época que además no se gestionó de la mejor manera.

EN NÚMEROS 1.532 días han pasado desde que el Racing jugó su último partido en Segunda, un 0-1 en Albacete. 8 caras nuevas tiene por ahora el equipo para este curso, a las que hay que sumar a Enzo e Hidalgo 10.904 abonados tiene a día de hoy el Racing tras el cierre de unas taquillas que volverán a abrir hoy.

Incluso el otrora destartalado estadio, reparado progresivamente -y lo que le queda- tendrá una cierta sensación de estreno. Y es que si otro viajero del tiempo hubiera llegado desde 1988 se preguntaría cómo es posible que un edicifio de tres décadas se estuviera poco menos que cayendo a pedazos hasta hace muy poco tiempo. Estos cuatro años han servido al mismo tiempo de cura de humildad y reivindicación del racinguismo, con una masa social muy fiel que no ha abandonado a su equipo en uno de los peores momentos -si no el peor- de su historia. Han provocado incluso que la frase 'A Segunda', que en Santander sonó durante dos décadas a maldición, se haya convertido en un bálsamo. Porque nace del ascenso que hoy se estrena; la recuperada condición de club de LaLiga, que se llamaba aún LFP cuando la abandonaron.

Hoy, cuatro años, dos meses y diez días después, el Racing vuelve al fútbol profesional con el mismo hormigueo de los viejos tiempos y la expectación por comprobar el verdadero nivel del equipo; si su meta está en la permanencia, en una temporada tranquila en el ecuador de la clasificación o en intentar colarse en la lucha por el ascenso, a la que acceden los seis primeros clasificados de la eterna Segunda de 22 equipos y 42 jornadas.

«Teníamos ganas»

Así que, como se suele decir, hoy es el día. El comienzo de lo que promete ser una temporada de lo más ilusionante. Y aunque estas primeras jornadas de Liga se solapen con la playa y las vacaciones, el racinguismo está más que ilusionado. Porque hoy su equipo regresa a Segunda División. Las mismas ganas o más tienen los protagonistas del asunto. Esa plantilla que desde principios de julio suda la camiseta para que el retorno sea lo más exitoso posible. «Teníamos ganas de que empezase la competición», señalaba Iván Ania en su primera rueda de prensa previa a un partido de Segunda División. Tras siete encuentros de pretemporada, hoy empieza lo serio. El primer partido de esa larga serie de 42.

«Es que han sido seis semanas de preparación. Cinco de lo que es pretemporada y esta última, de 'precompetición'», señalaba el preparador asturiano. La pretemporada verdiblanca ha sido de lo más exigente, ya que el Racing se ha medido a cuatro 'Primeras' -Real Sociedad, Valladolid, Alavés y Athletic-, además de a la Cultural de Guarnizo, Cayón y Unión Deportiva Logroñés. Y las pruebas han satisfecho al técnico ovetense. «Las sensaciones del equipo son buenas. Hemos conseguido lo que queríamos, acumular minutos y coger las ideas».

El rival de turno será un Málaga que el año pasado se quedó al borde de recuperar de inmediato la categoría y regresar a Primera tras su descenso de 2018. Su tercer puesto, sin embargo, solo le sirvió para clasificarse a una eliminatoria por el ascenso que al final ganó el Mallorca de Abdón Prats. Los insulares se han convertido, de paso, en un espejo en el que el Racing puede mirarse tras encadenar dos ascensos consecutivos, pero, eso sí, con mucho más presupuesto.

De hecho, las dudas para Ania en este estreno liguero no vienen de su equipo, sino del rival. Un equipo que pese a su lustroso pasado reciente llega con lo puesto. Apenas once fichas profesionales tendrá a su disposición el exracinguista Víctor Sánchez del Amo en su visita a los Campos de Sport. «Estamos un poco a la expectativa», apuntaba ayer Iván Ania. «Con la incertidumbre de quién va a viajar y quién puede jugar». Lo que tiene claro el ovetense es que los que salten al 'prao' verdiblanco conformarán «un buen equipo. Uno de los favoritos en la Liga. Eso nos tiene que poner en alerta. Tenemos clara su idea de juego. Les gusta ser un equipo dominador y presionar en campo rival». Pero con problemas de inscripciones por el límite salarial los blanquiazules no serán, probablemente, el mismo equipo en que esperan convertirse en solo dos semanas. Un punto a favor del Racing.

Aún con todo, Ania no cambiará la esencia de su Racing por mucho Málaga que esté enfrente. «Nosotros tenemos una idea de juego, un estilo que vamos a mantener». Aunque sí reconoció que el dibujo que presente el Málaga en el campo le podría obligar a variar algo. «Según lo que proponga el rival, tendremos que modificar cosas. Si juegan con tres centrales, con una defensa de cuatro... Modificar cosas, pero dentro de un estilo». Quien no formará parte del once que se mida al Málaga será David Barral. El delantero gaditano está sancionado desde el pasado curso. «Nos trastoca un poco los planes, pero sabíamos que iba a suceder», destacaba ayer Ania. «No voy a cambiar el sistema por una baja. Tenemos jugadores para cubrir esa ausencia y preparamos el partido para hacer daño al rival».

Presencias y ausencias

Para el estreno no estará el que se ha convertido en este cuatrienio negro -aunque él llegó al segundo- en el gran capitán del Racing, Iván Crespo. El de Viveda se lesionó en pretemporada y dejó el camino aún más despejado a un Luca Zidane que ya apuntaba a titular. Más complicado está el asunto de la delantera. Como el año pasado, el Racing tiene aún pendiente la contratación de otro 'nueve' de referencia, de modo que con la baja de Barral por sanción y Jon Ander aún lesionado todo apunta que Nuha y Siverio se disputarán el puesto de delantero centro en la primera alineación oficial del Racing 2019-2020. La primera con dorsales fijos y el nombre impreso a la espalda desde aquel 2015. La que debe marcar el inicio del que se espera sea algún día el regreso al lugar natural de los verdiblancos; a esa Primera División que abandonó en 2012 con el enemigo metido en las entrañas.

Lo que no será este Racing, al menos en teoría, un equipo bisoño. Al contrario, ha armado una plantilla veterana (ya se verá si demasiado) que ha mantenido los puntales del ascenso mientras se reforzaba todas las líneas con futbolistas con muy buen cartel para Segunda. Claro que falta por ver si un conjunto de veteranos puede formar un bloque igual de experimentado en el que es para todos el año del regreso. La temporada en la que el Racing quiere reivindicar que ha vuelto... Como paso intermedio a otro ascenso, este ya a Primera, que ya se mira de reojo, aunque el objetivo de este curso sea la permanencia.

El partido de esta tarde servirá también para que los rezagados retiren su carné. Ayer ya había colas en las taquillas de los Campos de Sport y hoy podrían repetirse, de modo que quienes aún no lo tengan o deban sacar entrada harán bien en acudir con tiempo si no quieren arriesgarse a entrar tarde al estadio.

El héroe del ascenso, un Aitor Buñuel que ya forma parte de la historia del Racing, será previsiblemente el lateral derecho, encargado de inyectar juventud a la que se prevé una defensa muy veterana si juega Alexis, y no tanto si el acompañante de Figueras es Olaortua. También tendrá la oportunidad de debutar en Segunda otro de los capitanes, Sergio Ruiz, cada vez con más peso específico y teóricamente uno de los titulares en este arranque de temporada. El cántabro defenderá su estatus ante el Málaga, previsiblemente acompañado de su paisano Mario Ortiz, aunque hay más candidatos al puesto.

La línea de tres traerá las mismas batallas de siempre por unos puestos muy disputados y que el regreso de Nico Hidalgo y Enzo Lombardo, el primero en propiedad y el segundo de nuevo cedido, ha puesto otra vez muy caros esos puestos de mediapunta. Además, ya no está Noguera, pero a cambio ha llegado Yoda.

Colas

A poco más de 24 horas para el debut liguero del Racing, ayer se volvieron a formar colas en las taquillas del estadio. Los abonados que han dejado para última hora la renovación de su carné -aunque ya se ha cerrado el plazo de reserva de asiento- lo expedían ayer en los Campos de Sport. Con esta afluencia de última hora el club no dispone aún de la cifra actualizada de abonados, aunque se acercan a los 11.000 y se espera que en estos días (incluso después del primer partido de Liga) se sigan dispensando carnés. Las taquillas volverán a abrir hoy y no se puede descartar que se formen nuevas colas conforme se acerque la hora del encuentro.

La expectación es la que se supone para una reentrada en el fútpol profesional después de cuatro años en Segunda B. El reencuentro de los verdiblancos con LaLiga, aunque sea en Segunda, hace prever que con la competición comenzada -el segundo partido también será en casa, en este caso frente al Almería- se sigan produciendo algunas altas. «Empezar bien siempre es positivo. Ojalá que saldemos esos dos partidos con seis puntos. Pero hay que tener tranquilidad. Son 42 jornadas», decía ayer Ania.

Porque sí: una victoria ante el Málaga ayudaría a revitalizar la venta de abonos, pero después de un póquer de penitencias poco necesita el racinguismo para animarse. Incluso ese limbo que es la Segunda suena ya a tierra prometida para una afición que ha dado muestras de fidelidad incluso cuando nada invitaba a ello. Ahora, para más señas a partir de las 18.00 horas, se comenzará a andar un nuevo camino. La estación de destino es Primera División. Y se sabe dónde está, pero no el horario de llegada.

Para conseguirlo, las ocho incorporaciones de este verano (más Hidalgo y Enzo) y buena parte del bloque de la pasada campaña han conformado una plantilla con la que Ania está «muy contento. La conjunción de los nuevos con los que estaban es lo que nos tiene que llevar al éxito». Ante la llegada de un delantero de referencia que supla las carencias goleadores del equipo, el entrenador prefiere ser cauto. «Vamos a ver. Es un tema en el que tenemos que sondear el mercado. Si viene, será bienvenido». Como lo es la Segunda División, aunque de nuevo al viajero del tiempo de 2009 le costara entenderlo.