El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga Hypermotion Jornada 2 L25/08 · Árbitro: Alejandro Morilla Turrión

Escudo Albacete Balompié

Albacete

19:30h.

0

-

0

Racing

Escudo Real Racing Club

Min. 42

[ALTERNATIVE TEXT]

ALB

[ALTERNATIVE TEXT]

RAC

Minuto a minuto del encuentro
Directo

Minuto a minuto del encuentro

El Racing afronta la segunda jornada de Liga con solo quince futbolistas del primer equipo en la lista y el probable debut de Peio como titular

Minuto a minuto

Borja Cavia
Leila Bensghaiyar

Borja Cavia y Leila Bensghaiyar

Santander

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:18

20:15

Min. 40. Albacete 0- Racing 0

Vicente le pone un buen pase en largo a Sangalli, pero la defensa del Albacete le roba la cartera. Además, señala fuera de juego el colegiado.

20:10

Min. 35. Albacete 0- Racing 0

Fran Gámez se duele en el suelo tras un choque con Canales después de que Agus Medina probase de nuevo a Ezkieta con un chut desde la frontal que se marcha rozando el palo derecho de la portería

20:06

Min. 31 Albacete 0- Racing 0

Se reanuda el partido. El Racing no está cómodo sobre el campo y no encuentra su mejor versión en el partido. Tiene que rehacerse después de la pausa

20:03

Min. 29 Albacete 0- Racing 0

Pausa de hidratación en el Carlos Belmonte

20:00

Min. 25 Albacete 0- Racing 0

Anulado el gol del Albacete por fuera de juego. El marcador vuelve a estar a cero

19:59

Min.23 Albacete 1- Racing 0

Gol del Albacete. Se adelantan los locales por medio de Fran Gámez. El central lo hizo todo, puso un centro y Antonio Puertas no llegaba a rematar el balón, pero el Gámez, siempre atento, apareció para perforar la portería de Jokin Ezkieta

19:55

Min. 19 Albacete 0- Racing 0

Contra solitaria de Sangalli, se mete en el área, y al corte el central de los albaceteños Fran Gámez para mandarla a córner.

19:49

Min. 13 Albacete 0- Racing 0

Es un toma y daca. Un partido de ida y vuelta. Ahora es el Albacete el que se adentra en el área cántabra. Agus Medina le meta un pase largo a Jefté, pero el canario intenta pegarla con el exterior y el balón se marcha por el flanco derecho de la portería de Ezkieta,

19:46

Min. 11 Albacete 0- Racing 0

Responde el Racing en una contra. Jeremy se planta frente a Mariño, pero el meta detiene su disparo. La pelota le cae a Canales que lo intenta de nuevo por la escuadra, pero Fran Gámez la saca justo a tiempo y evita el tanto del Racing.

19:44

Min. 9 Albacete 0- Racing 0

Mano salvadora de Jokin Ezkieta y además por partida doble. El navarro detuvo el lanzamiento de Morcillo y en el rechace volvió a intervenir para detener de nuevo la pelota, aunque la jugada estaba invalidad por fuera de juego de Jefté

19:38

Min. 3 Albacete 0- Racing 0

¡La ha tenido el Racing! El córner lo remata Salinas, pero Mariño hace una gran parada y evita el tanto del cántabro

19:35

Min. 1 Albacete 0- Racing 0

Primer acercamiento del Racing a la meta de Mariño. Andrés Martín prueba suerte, pero la pelota va a córner.

19:33

Albacete 0- Racing 0

Rueda el balón en el Carlos Belmonte. Arranca el partido.

18:35

José Alberto ha alineado a cuatro canteranos -Mantilla, Salinas, Sergio y Jeremy- en un once inicial del que se ha caído Villalibre después sufrir molestias durante la semana, aunque el entrenador aseveró el viernes en la rueda de prensa que contaba con el de Gernika para viajar. Veremos si el Búfalo tiene minutos saliendo desde el banquillo.

18:28

Mientras que el once elegido por Alberto González es el formado por Mariño, Fran Gámez, Javi Moreno, Jon García, Jogo, Riki, Medina, Meléndez, Morci, Puertas y Jefté

18:26

Para este encuentro José Alberto se ha decantado por un once formado por Ezkieta, Mantilla, Manu Hernando, Javi Castro, Salinas, Sergio, Canales, Andrés Martín, Vicente, Sangalli y Jeremy.

18:24

Buenas tardes y bienvenidos al directo del partido entre Albacete y Racing de El Diario Montañés. La segunda jornada de Liga ha llevado a los de José Alberto hasta el Carlos Belmonte para disputar su primer encuentro a domicilio y tratar de regresar a Cantabria con los tres puntos.

Ver más

Alineación y estadísticas

Alberto González Fernández

4-2-3-1

Alineación

Diego Mariño

portero

Fran Gámez

defensa

Jon García

defensa

Javier Moreno Arrones Gil

defensa

Jonathan Gómez

defensa

Riki Rodríguez

centrocampista

Ale Meléndez

centrocampista

José Antonio Rodríguez Díaz

centrocampista

Agus Medina

centrocampista

Jon Morcillo

centrocampista

Jefté Betancor

Delantero

José Alberto López

4-2-3-1

Alineación

Jokin Ezkieta

portero

Álvaro Mantilla

defensa

Manu Hernando

defensa

Javi Castro

defensa

Jorge Salinas

defensa

Jeremy Arévalo

Delantero

Peio Canales

centrocampista

Andrés Martín

centrocampista

Marco Sangalli

centrocampista

Suleiman Camara

Sustituto

Iñigo Vicente

centrocampista

Estadísticas

45,2%

RAC

ALB

54,8%

RAC

RAC

0 Goles 0
0 Remates a puerta 3
2 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
2 Asistencias 2
7 Faltas cometidas 4

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Minuto a minuto del encuentro