Minuto a minuto del encuentro

LaLiga Hypermotion Jornada 2 L25/08 · Árbitro: Alejandro Morilla Turrión
Albacete
19:30h.
0
-
0
Racing
Min. 42
ALB
RAC
Lunes, 25 de agosto 2025, 20:18
20:15
Min. 40. Albacete 0- Racing 0
Vicente le pone un buen pase en largo a Sangalli, pero la defensa del Albacete le roba la cartera. Además, señala fuera de juego el colegiado.
20:10
Min. 35. Albacete 0- Racing 0
Fran Gámez se duele en el suelo tras un choque con Canales después de que Agus Medina probase de nuevo a Ezkieta con un chut desde la frontal que se marcha rozando el palo derecho de la portería
20:06
Min. 31 Albacete 0- Racing 0
Se reanuda el partido. El Racing no está cómodo sobre el campo y no encuentra su mejor versión en el partido. Tiene que rehacerse después de la pausa
20:03
Min. 29 Albacete 0- Racing 0
Pausa de hidratación en el Carlos Belmonte
20:00
Min. 25 Albacete 0- Racing 0
Anulado el gol del Albacete por fuera de juego. El marcador vuelve a estar a cero
19:59
Min.23 Albacete 1- Racing 0
Gol del Albacete. Se adelantan los locales por medio de Fran Gámez. El central lo hizo todo, puso un centro y Antonio Puertas no llegaba a rematar el balón, pero el Gámez, siempre atento, apareció para perforar la portería de Jokin Ezkieta
19:55
Min. 19 Albacete 0- Racing 0
Contra solitaria de Sangalli, se mete en el área, y al corte el central de los albaceteños Fran Gámez para mandarla a córner.
19:49
Min. 13 Albacete 0- Racing 0
Es un toma y daca. Un partido de ida y vuelta. Ahora es el Albacete el que se adentra en el área cántabra. Agus Medina le meta un pase largo a Jefté, pero el canario intenta pegarla con el exterior y el balón se marcha por el flanco derecho de la portería de Ezkieta,
19:46
Min. 11 Albacete 0- Racing 0
Responde el Racing en una contra. Jeremy se planta frente a Mariño, pero el meta detiene su disparo. La pelota le cae a Canales que lo intenta de nuevo por la escuadra, pero Fran Gámez la saca justo a tiempo y evita el tanto del Racing.
19:44
Min. 9 Albacete 0- Racing 0
Mano salvadora de Jokin Ezkieta y además por partida doble. El navarro detuvo el lanzamiento de Morcillo y en el rechace volvió a intervenir para detener de nuevo la pelota, aunque la jugada estaba invalidad por fuera de juego de Jefté
19:38
Min. 3 Albacete 0- Racing 0
¡La ha tenido el Racing! El córner lo remata Salinas, pero Mariño hace una gran parada y evita el tanto del cántabro
19:35
Min. 1 Albacete 0- Racing 0
Primer acercamiento del Racing a la meta de Mariño. Andrés Martín prueba suerte, pero la pelota va a córner.
19:33
Albacete 0- Racing 0
Rueda el balón en el Carlos Belmonte. Arranca el partido.
18:35
José Alberto ha alineado a cuatro canteranos -Mantilla, Salinas, Sergio y Jeremy- en un once inicial del que se ha caído Villalibre después sufrir molestias durante la semana, aunque el entrenador aseveró el viernes en la rueda de prensa que contaba con el de Gernika para viajar. Veremos si el Búfalo tiene minutos saliendo desde el banquillo.
18:28
Mientras que el once elegido por Alberto González es el formado por Mariño, Fran Gámez, Javi Moreno, Jon García, Jogo, Riki, Medina, Meléndez, Morci, Puertas y Jefté
18:26
Para este encuentro José Alberto se ha decantado por un once formado por Ezkieta, Mantilla, Manu Hernando, Javi Castro, Salinas, Sergio, Canales, Andrés Martín, Vicente, Sangalli y Jeremy.
18:24
Buenas tardes y bienvenidos al directo del partido entre Albacete y Racing de El Diario Montañés. La segunda jornada de Liga ha llevado a los de José Alberto hasta el Carlos Belmonte para disputar su primer encuentro a domicilio y tratar de regresar a Cantabria con los tres puntos.
Alberto González Fernández
4-2-3-1
Diego Mariño
portero
Fran Gámez
defensa
Jon García
defensa
Javier Moreno Arrones Gil
defensa
Jonathan Gómez
defensa
Riki Rodríguez
centrocampista
Ale Meléndez
centrocampista
José Antonio Rodríguez Díaz
centrocampista
Agus Medina
centrocampista
Jon Morcillo
centrocampista
Jefté Betancor
Delantero
José Alberto López
4-2-3-1
Jokin Ezkieta
portero
Álvaro Mantilla
defensa
Manu Hernando
defensa
Javi Castro
defensa
Jorge Salinas
defensa
Jeremy Arévalo
Delantero
Peio Canales
centrocampista
Andrés Martín
centrocampista
Marco Sangalli
centrocampista
Suleiman Camara
Sustituto
Iñigo Vicente
centrocampista
45,2%
ALB
54,8%
RAC
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|3
|2
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|2
|Asistencias
|2
|7
|Faltas cometidas
|4
|
