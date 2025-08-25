Minuto a minuto del encuentro

19:49

Min. 13 Albacete 0- Racing 0

Es un toma y daca. Un partido de ida y vuelta. Ahora es el Albacete el que se adentra en el área cántabra. Agus Medina le meta un pase largo a Jefté, pero el canario intenta pegarla con el exterior y el balón se marcha por el flanco derecho de la portería de Ezkieta,