Minuto a minuto del encuentro Burgos - Racing

17:50

Buenas tardes

Hay partidos que lo tienen todo…o casi todo. De haber respetado el cuadro local un precio lógico en sus entradas para los visitantes el Burgos-Racing de esta tarde hubiera contado con todos los complementos para un día grande. Estadio con sabor añejo, dos buenos equipos y dos aficiones entregadas. El alto precio de las entradas ha hecho que el racinguismo se retraiga, lo que hace perder color a un encuentro que, en lo deportivo, pone frente a frente a dos de los mejores equipos del inicio de curso.