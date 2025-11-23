El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Directo Munar gana con autoridad el primer set a Cobolli

LaLiga Hypermotion Jornada 15 D23/11 · Árbitro: Luis Bestard Servera

Escudo Burgos Club de Fútbol

Burgos

18:30h.

0

-

1

Racing

Escudo Real Racing Club

Min. 32

  • Maguette Gueye (31')

BUR

RAC

Tarjeta amarilla Min 18'

Álex Lizancos ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Gol! Min 31'

Gol de Maguette Gueye

Tarjeta amarilla Min 25'

Pablo Ramon ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Minuto a minuto del encuentro Burgos - Racing
Directo

Visita a El Plantío en un partido en la cumbre marcado por el frío, la buena clasificación de ambos equipos y el precio de las entradas

Minuto a minuto

Borja Cavia
Marcos Menocal

Borja Cavia y Marcos Menocal

Santander

Domingo, 23 de noviembre 2025, 19:03

18:59

Minuto 27. Burgos 0 Racing 0. Centro-chut de Curro que pega en el palo de la meta racinguista.

18:58

Minuto 26. Burgos 0 Racing 0. Amarilla para Pablo Ramón.

18:54

Minuto 22. Burgos 0 Racing 0. Balón largo para Andrés, que se escoró a la diestra y disparo alto. Primera clara para el cuadro cántabro.

18:52

Minuto 20. Burgos 0 Racing 0. Veinte minutos de juego trabado en El Plantío. La posesión en los últimos minutos es para el Racing.

18:50

Minuto 18. Burgos 0 Racing 0. Amarilla para Lizancos.

18:46

Minuto 14. Burgos 0 Racing 0. Se equivoca Villalibre al ceder a Andrés dentro del área cuando tenía ocasión de disparo.

18:41

Minuto 9. Burgos 0 Racing 0. Balón en profundidad de Andrés al que no llega Vicente por poco.

18:39

Minuto 6. Burgos 0 Racing 0. Sufre el Racing para encontrar la fase ofensiva en juego estático.

18:34

Minuto 1. Burgos 0 Racing 0. Llegada del Burgos por la izquierda, no está acertado a la primera Ezkieta, que rectifica para disparar el disparo de Lizancos.

18:32

Arranca el partido

Burgos 0 Racing 0.

18:28

Saltan los jugadores al terreno de juego

18:27

Pese a los problemas por el alto precio de las entradas varios centenares de racinguistas se han ido hasta El Plantío para apoyar a los suyos.

18:19

Con Luis Miguel Ramis al frente, el Burgos tiene en su feudo un baluarte en el que sólo el Valladolid ha logrado los tres puntos. Fue el día 12 de octubre y, desde entonces, los castellanos no conocen la derrota.

El Burgos partirá con:

18:04

Después de ceder dos puntos ante el Granada José Alberto recupera efectivos y devuelve a la titularidad a piezas clave en la mejor racha del equipo.

El Racing formará con:

17:51

17:50

Buenas tardes

Hay partidos que lo tienen todo…o casi todo. De haber respetado el cuadro local un precio lógico en sus entradas para los visitantes el Burgos-Racing de esta tarde hubiera contado con todos los complementos para un día grande. Estadio con sabor añejo, dos buenos equipos y dos aficiones entregadas. El alto precio de las entradas ha hecho que el racinguismo se retraiga, lo que hace perder color a un encuentro que, en lo deportivo, pone frente a frente a dos de los mejores equipos del inicio de curso.

Alineación y estadísticas

Luis Miguel Ramis

4-4-2

Alineación

Ander Cantero

portero

Álex Lizancos

defensa

Sergio González

defensa

Grego Sierra

defensa

Florian Miguel

defensa

David González

centrocampista

Iván Morante

centrocampista

Miguel Atienza

centrocampista

Iñigo Córdoba

centrocampista

Curro Sánchez

Delantero

Fer Niño

Delantero

José Alberto López

4-2-3-1

Alineación

Jokin Ezkieta

portero

Álvaro Mantilla

defensa

Javi Castro

defensa

Pablo Ramón

defensa

Jorge Salinas

defensa

Maguette Gueye

centrocampista

Gustavo Puerta

centrocampista

Andrés Martín

centrocampista

Peio Canales

centrocampista

Iñigo Vicente

centrocampista

Asier Villalibre

Delantero

Estadísticas

48,9%

RAC

BUR

51,1%

RAC

RAC

0 Goles 0
1 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 2
5 Faltas cometidas 3

