Minuto a minuto del encuentro Burgos - Racing

LaLiga Hypermotion Jornada 15 D23/11 · Árbitro: Luis Bestard Servera
Burgos
18:30h.
0
-
1
Racing
Min. 32
Maguette Gueye (31')
BUR
RAC
Tarjeta amarilla Min 18'
Álex Lizancos ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gol! Min 31'
Gol de Maguette Gueye
Tarjeta amarilla Min 25'
Pablo Ramon ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Santander
Domingo, 23 de noviembre 2025, 19:03
18:59
Minuto 27. Burgos 0 Racing 0. Centro-chut de Curro que pega en el palo de la meta racinguista.
18:58
Minuto 26. Burgos 0 Racing 0. Amarilla para Pablo Ramón.
18:54
Minuto 22. Burgos 0 Racing 0. Balón largo para Andrés, que se escoró a la diestra y disparo alto. Primera clara para el cuadro cántabro.
18:52
Minuto 20. Burgos 0 Racing 0. Veinte minutos de juego trabado en El Plantío. La posesión en los últimos minutos es para el Racing.
18:50
Minuto 18. Burgos 0 Racing 0. Amarilla para Lizancos.
18:46
Minuto 14. Burgos 0 Racing 0. Se equivoca Villalibre al ceder a Andrés dentro del área cuando tenía ocasión de disparo.
18:41
Minuto 9. Burgos 0 Racing 0. Balón en profundidad de Andrés al que no llega Vicente por poco.
18:39
Minuto 6. Burgos 0 Racing 0. Sufre el Racing para encontrar la fase ofensiva en juego estático.
18:34
Minuto 1. Burgos 0 Racing 0. Llegada del Burgos por la izquierda, no está acertado a la primera Ezkieta, que rectifica para disparar el disparo de Lizancos.
18:32
Burgos 0 Racing 0.
18:28
Saltan los jugadores al terreno de juego
18:27
Pese a los problemas por el alto precio de las entradas varios centenares de racinguistas se han ido hasta El Plantío para apoyar a los suyos.
18:19
Con Luis Miguel Ramis al frente, el Burgos tiene en su feudo un baluarte en el que sólo el Valladolid ha logrado los tres puntos. Fue el día 12 de octubre y, desde entonces, los castellanos no conocen la derrota.
El Burgos partirá con:
Cantero; Lizancos, Sergio, Grego, Florian; Morante, Atienza, David Gónzález, Íñigo Córdoba, Fer Niño y Curro.
18:04
Después de ceder dos puntos ante el Granada José Alberto recupera efectivos y devuelve a la titularidad a piezas clave en la mejor racha del equipo.
El Racing formará con:
Ezkieta; Mantilla, Javi Castro, Pablo Ramón, Salinas; Maguette, Puerta, Andrés, Canales, Vicente y Villalibre.
17:51
🏟️ ¡Ya están aquí!#BurgosCFRacingpic.twitter.com/7xb0PAMOHL— Real Racing Club (@realracingclub) November 23, 2025
17:50
Hay partidos que lo tienen todo…o casi todo. De haber respetado el cuadro local un precio lógico en sus entradas para los visitantes el Burgos-Racing de esta tarde hubiera contado con todos los complementos para un día grande. Estadio con sabor añejo, dos buenos equipos y dos aficiones entregadas. El alto precio de las entradas ha hecho que el racinguismo se retraiga, lo que hace perder color a un encuentro que, en lo deportivo, pone frente a frente a dos de los mejores equipos del inicio de curso.
Luis Miguel Ramis
4-4-2
Ander Cantero
portero
Álex Lizancos
defensa
Sergio González
defensa
Grego Sierra
defensa
Florian Miguel
defensa
David González
centrocampista
Iván Morante
centrocampista
Miguel Atienza
centrocampista
Iñigo Córdoba
centrocampista
Curro Sánchez
Delantero
Fer Niño
Delantero
José Alberto López
4-2-3-1
Jokin Ezkieta
portero
Álvaro Mantilla
defensa
Javi Castro
defensa
Pablo Ramón
defensa
Jorge Salinas
defensa
Maguette Gueye
centrocampista
Gustavo Puerta
centrocampista
Andrés Martín
centrocampista
Peio Canales
centrocampista
Iñigo Vicente
centrocampista
Asier Villalibre
Delantero
48,9%
BUR
51,1%
RAC
|0
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|4
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|2
|5
|Faltas cometidas
|3
|
