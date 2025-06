El Mirandés, primer rival en el play off de los verdiblancos Almería y Real Oviedo se medirán en la otra semifinal | El Elche sube de forma directa y el Granada se queda fuera de la fase de promoción

El Racing se medirá este domingo, 8 de junio, al Mirandés en el primera partido de las semifinales del play off, en lo Campos de Sport a partir de las 18.30 horas. La otra semifinal, entre Almería y Oviedo, sábado 7, a las 21.00. La vuelta se disputará en Anduva, donde los verdiblancos se jugarán el pase el jueves 12 de junio a las 21.00 horas. En caso de llegar los racinguistas a la final, el factor campo se decidirá según el equipo que se clasifique en el otro duelo.Si es el Almería, la ventaja de campo y ascenso en caso de empate será para el Racing.Si es elReal Oviedo, al contrario.

Guía del play off

Las fechas de las semifinales

- Almería VS Real Oviedo (ida) Sábado 7 de junio,21.00

- Racing VS Mirandés (Ida) Domingo 8 de junio, 18.30

- Real Oviedo VS Almería (vuelta) Miércoles 11 de junio, 21.00

- Mirandés VS Racing (Vuelta) Jueves 12 de junio, 21.00

Fechas de la final

Ida: Domingo 15 de junio,19.00

Vuelta: Sábado, 21 de junio, 21.00

Emparejamientos: Tercero frente a sexto y cuarto frente a quinto.

Eliminatorias: Semifinales y final a doble partido, el primero en casa del peor clasificado. Los goles a domicilio no priman en caso de empate.

Criterios de desempate: De terminar el tiempo reglamentario del partido de vuelta se disputa prórroga, pero no penaltis. Sigue adelante (o asciende) el mejor clasificado.

Mirandés Equipo revelación lleno de jóvenes promesas a préstamo

El Mirandés ha sido el equipo revelación de la temporada. Dada su extraordinaria solidez y regularidad, no se puede hablar de que su presencia en el play off sea una sorpresa para quien haya seguido la competición, pero nadie contaba con los burgaleses para esa lucha por el ascenso cuando arrancó la temporada. Se han ganado su privilegiada situación, que incluso les llevó a coquetear con el ascenso directo, a base de juego, solidez y un bloque casi inquebrantable.

Ampliar

Es sin duda la gran sensación de la temporada.Un equipo que durante el verano tuvo que suspender amistosos en verano por no disponer de suficiente plantilla para disputarlos consiguió llegar a mayo peleando hasta el final por el ascenso directo. Todo con un bloque que cuenta con más jugadores cedidos que en propiedad, que ha exprimido al máximo a sus futbolistas entre los que figuran varias de las sorpresas agradables de la temporada en Segunda División. Panichelli ha pasado de tener una aportación testimonial en el Alavés –en Primera División– a ser el segundo máximo goleador de la categoría.Algo similar ocurre con los prometedores Izeta y Gorrotxategi, que han pasado de pedir paso desde sus respectivos filiales a convertirse en jugadores clave en un conjunto que pelea por ascender.

Si se debe que hablar de la gran estrella, sin duda es el presidente, Alfredo Merino, tanto por sus fichajes, gestados con un escaso presupuesto y necesariamente a última hora, como por escoger a Alessio Lisci para que todo encaje. Así armó el conjunto revelación a pocos días de cerrar el mercado.

El once tipo Así llega el equipo .

Sorpresa: Equipo revelación, hasta el último día tuvo unamínima opción de ascensodirecto.

Optimismo. El play off es ya un éxito, pero un Anduva entusiasmado busca más.

Frente al Racing . Ida Racing 0 - Mirandés 1 Vuelta Mirandés 2 - Racing 1

El Mirandés es un equipo ordenado pero alegre. Tres centrales, entre ellos en cántabro y exracinguista Juan Gutiérrez, titular indiscutible enAnduva, y dos carrileros mostrarse seguro en defensa y sacar al mismo tiempo el balón en ventaja. Un buen centro del campo que aporta trabajo y dispone en la zona de ataque de libertad para moverse y enviar buenos balones a Panichelli al área y a Izeta en la incorporación. Se trata de una receta sencilla y eficaz a partes iguales pero que pocos conjuntos de la Liga han conseguido contrarrestar.

La duda con el conjunto jabato es su ánimo al afrontar el play off. Está claro que hasta ahora ha podido disfrutar de no estar obligados a lo que en Miranda es un hito, y si bien se podría pensar que ahora estará aún menos presionado, la cercanía a un sueño mayor puede afectar como medida de presión sobre unos jugadores que ya llevan una temporada de ensueño. Es la mayor incógnita a despejar, porque que tiene fútbol y que constituye un grupo muy fuerte y cohesionado ya lo ha demostrado de sobra.

El MVP Izeta

Llegado en verano del Bilbao Athletic, se ha hecho imprescindible y marca diferencias

El Pichichi Panichelli

El joven delantero cedido por elAlavés es una de lss revelaciones: suma 22 goles en 39 partidos.

El maratoniano Gorrotxategi

Promesa de la Real que ha dado empaque y un salto de calidad a la media: 3.641 minutos

El portero Raúl Fernández

El exraginguista vive una segunda juventud en Miranda, al fin como titular.

El Mister Alessio Lisci

Cumple su segunda temporada en Miranda y ha armado un gran bloqie desde la defensa.

Real Oviedo El línea pragmática y con buena dinámica tras el cambio de entrenador

El Real Oviedo es otro desde que Paunovic se hizo cargo a finales de Marzo tras la derrota contra el Granada. Solo ha encajado gol en tres partidos (nunca más de uno) y lleva tres empates y cinco victorias, invicto desde que el serbio llegó al banquillo del Tartiere. Insufló una capacidad competitiva renovada a un conjunto con buenos jugadores pero que ahora tienen claro que su éxito parte de no encajar, porque arriba tienen mucho.

Ampliar

Es un conjunto práctico, que aprovecha al máximo sus ocasiones de marcar por el buen momento de forma por el que pasan sus atacantes. Pero sobre todo hay que destacar el trabajo de sus centrocampistas, destacando Colombatto y Sibo, y también su línea de atrás al completo. Si algo de esto falla, Aarón Escandell está en un gran momento de forma para ser una última dificultad. En ataque si Hassan está inspirado puede ser argumento suficiente para que el partido se ponga de cara, pero si no están Alemão, Sebas Moyano, Federico Viñas o Paulino de la Fuente. Y por supuesto tenemos que hacer mención al nuevo rol de líder que sin discusión ha recogido Cazorla, dando minutos de calidad y siendo un peligro a balón parado ya que a su magnifico pie (pies, puede pegarla con las dos) hay que añadir el potencial aéreo de los azulones.

Con todas estas armas, un Oviedo con gran potencial económico y deportivo que ya era uno de los aspirantes a estar en cabeza y ya disputó la temporada pasada el play off de ascenso se ha encaramado en los últimos tiempos a los puestos de cabeza, dando incluso la sensación de que, de haber sido la temporada aún más larga o el cambio en el banquillo se hubiera producido antes podría haber estado incluso en ascenso directo. No en vano, mantuvo sus opciones, aunque no dependiera de sí mismo, hasta la última jornada, aunque el final el Elche hizo valer la ventaja acumulada a lo largo del año.

El once tipo Así llega :

En forma El cambio deentrenador cambió un rumbo irregular y está en alza.

Con ventaja de campo. Tuvo opciones hasta la última jornada de entrar en ascenso directo y es cabeza de serie

Frente al Racing :

Ida R. Oviedo 1 - Racing 3

Vuelta Racing 1- R. Oviedo 1

En definitiva, pragmatismo elevado a la máxima potencia para un buen conjunto que recibió a tiempo la energía renovada de Paunovic y que le hace llegar al play off en un estado anímico inmejorable, después de verse con pocas opciones. Será muy duro competir contra los carbayones porque tienen las ideas muy claras y capacidad sin duda para llevarlas a cabo. Si bien a lo largo del curso ha dado síntomas de irregularidad –ahora está en un gran momento– se trata sin embargo de un equipo muy peligroso en una eliminatoria directa a doble partido y con la vuelta en casa, con eliminatorias seguramente de muy pocos goles en las que seguirá adelante quien comenta menos errores y tenga más pegada.

El MVP Cazorla

A sus 40 años el bicampeón de Europa es el alma del equipo, sea titular o suplente.

El Pichichi Alemao

Catorce tantos en40 partidos parael brasileño, clarareferencia en punta.

El maratoniano Dani Calvo

40 partidos, 39 de ellos completos, y 3.579 minutos. El líder de la defensa.

El portero Aarón

Con experiencia en primera, al fin goza de continuidad. 39 goles encajados en 40 choques.

El mister Veljko Paunović

Sustituyó a Calleja en la jornada 33 y está invicto: seis victorias y tres empates.

El Almeria Temible rival que aspiraba al abrirla temporada al ascenso directo

El Almería se ha clasificado para el play off de ascenso sufriendo para cumplir solo con el objetivo de mínimos, dado que su proyecto estaba construido para recuperar de inmediato la categoría después del descenso del año pasado, amparado en el enorme margen y presupuesto que, más allá de los números oficiales de los topes salariales, le dan la ayuda al descenso y los factores de corrección que se aplican a los equipos que acaban de perder la categoría.

Ampliar

Las dificultades que ha atravesado durante todo el año no deben llevar por lo tanto a error. El Almería es un auténtico equipazo cuajado de jugadores de extraordinario nivel para la Segunda División. Futbolistas que, pese a la irregularidad mostrada a lo largo del año, pueden ser diferenciales para resolver ese cara o cruz de una eliminatoria a doble partido.

Llega, pese a la decepción inicial, satisfecho por haber entrado definitivamente entre los seis primeros cuando hasta hace no demasiado tiempo no lo tenía nada claro.Deja así la sensación se que de haber sido un poco más regular durante la Liga, quizá hubiera estado en esa lucha por el ascenso directo, el objetivo acorde a su plantilla.

Disponer en su filas del máximo goleador (muy destacado sobre el segundo) de la categoría, un centro del campo con Arribas, Melamed y Melero y defensores como Pubill y Centelles asegura muchos goles, pero la falta de contundencia en la cobertura le ha llevado a esa irregularidad en los resultados.

El once tipo Así llega :

Irregular. Irregular. Se esperaba más de un Almería que era el principal candidato al ascenso directo, aunque ha mejorado.

Con pegada. Cuajado de jugadores desequilibrantes, es muy peligroso en una eliminatoria.

Frente al Racing :

Ida Racing 2 - Almería 2

Vuelta Almería 2 - Racing 0

La idea de Rubí sigue siendo clara: un equipo muy ofensivo que quiere llevar el balón en las mejores condiciones posibles a Luis Suárez y Baptistao. Combinar con paciencia y ser agresivo tras pérdida. Unas señas de identidad que no ha variado durante toda la temporada en un conjunto que arriesga tanto con balón como sin él, buscando recuperarlo con rapidez. Mucho más fuerte en casa que a domicilio, donde le cuesta sacar los partidos adelante, solo en tres ocasiones ha dejado la portería a cero (Tenerife, Córdoba y Miranda), un factor como visitante que puede ser muy importante en las eliminatorias.

En resumen, un equipo con muchísima pegada arriba que como ya se pudo comprobar recientemente en su partido contra el Racing es especialmente peligro si se pone por delante y juega con confianza mientras el rival debe adelantar líneas.Peligroso por su capacidad de mover el balón rápido, si arranca en desventaja y tiene la necesidad de arriesgar, puede llegar a dejar muchos espacios a la espalda, como ya le ha ocurrido e n varias ocasiones.

El MVP Sergio Arribas

Cotizada promesa exmadridista que se quedó en Almería tras el descenso del año pasado.

El Pichichi Luis Suárez

Máximo goleador de Segunda con 27 goles, ocho de ellos de penalti. Otro Primera enSegunda

El maratoniano Egdar

Experiencia y seguridad en la defensa acreditada por sus

El portero Fernando

Eterno suplente que ha sentado a Luis Maximilano, fichaje estrella del verano.

El Mister Rubi

Una instituciónen Almería. Peseal descenso el club siguió confiando en él