Buruaga anuncia que el Gobierno avalará el 20% de la compra de vivienda para menores de 45 años

La Real Academia de la Lengua puede incluir como definición de 'Euforia' el balance de mitad de mandato que hizo María José Sáenz de Buruaga ... en el Parlamento. La presidenta de Cantabria, en ese examen anual que debe pasar ante el resto de partidos, calificó de «excelentes» los resultados de su Gobierno en los últimos dos años, además de «extraordinaria» la proyección para la segunda mitad de legislatura. «Estamos haciendo historia», subrayó tras enumerar sus «éxitos» en la reducción de listas de espera sanitarias, la creación de empleo, la inversión empresarial… «Estamos afrontando con soluciones reales y no con falsas banderas cargadas de ideología, las principales preocupaciones de los ciudadanos», insistió ante los gestos y murmullos de desaprobación de los diputados de PRC, PSOE y Vox. Y, por supuesto, no faltaron las críticas a Pedro Sánchez, a quien culpó directamente de que Cantabria no vaya aún mejor: «Lo único que obstaculiza un balance aún mejor es la anarquía política, la decadencia institucional y el bloqueo nacional».

Durante las tres horas de su intervención, Buruaga miró por el retrovisor casi tanto tiempo como hacia adelante, en esos dos años que todavía quedan de legislatura hasta que en 2027 las urnas decidan si repite o no en Peña Herbosa. Por eso, salpicó los 46 folios de su discurso con más de medio centenar de anuncios, proyectos y nuevas leyes, entre las que cinco sobresalen por encima del resto: el aval público del 20% para la compra de vivienda a menores de 45 años; el permiso para que, por primera vez, se pueda compaginar el cobro de la Renta Social Básica con un empleo; la libre elección de hospital; la atención pediátrica en el domicilio, y el desarrollo de la Ley de Función Pública que afecta a los casi 14.000 empleados de la Administración autonómica. Sanidad Buruaga volvió a poner un especial acento en la sanidad, como ya ocurrió en su investidura como presidenta y en el debate del año pasado. Un área que le está dando muchos dolores de cabeza, pero que, según sus palabras, «está mucho mejor ahora» que cuando ganaron las elecciones, aunque también reconoció que «queda mucho por hacer porque quedan muchos problemas». La presidenta, eso sí, se colgó medallas por la reducción de listas de espera «con un esfuerzo enorme». Según sus datos, el tiempo para operarse se ha reducido un 36,8%, y el volumen de enfermos pendientes de una llamada para entrar en quirófano un 32%. Noticia relacionada Buruaga: «Este es el Gobierno que necesita Cantabria. Es un Gobierno que está haciendo historia» Tras el pacto con los médicos con el que arrancó la legislatura, Buruaga anunció ayer que, tras dos años, ya han llegado a un acuerdo con el sindicato Satse para firmarlo también con los profesionales de Enfermería. Un anuncio clave para mantener la paz laboral en Sanidad mientras todavía se intenta llegar a un acuerdo en Educación, con los profesores en pie de guerra para aumentar su salario y bajo la amenaza de no abrir el curso en septiembre. No se detuvo mucho la presidenta en este conflicto, pero sí dejó claro que la voluntad de diálogo del Gobierno «no será a cualquier precio, no a costa de la viabilidad del sistema». Unas palabras que anticipan un verano largo en la Consejería de Educación. La libre elección de hospital fue, sin duda, uno de los anuncios sanitarios más llamativos. Los cántabros podrán elegir, a partir del primer trimestre de 2026, a qué hospital quieren ser derivados desde su médico de Atención Primaria. Un derecho recogido en la Ley de Ordenación Sanitaria de 2002, pero que no se ha hecho efectivo hasta ahora. Otra de las demandas históricas de las familias era la atención domiciliaria pediátrica, para que niños con determinadas patologías puedan recibir atención en su propio domicilio, evitando ingresos innecesarios. Esto se pondrá en marcha en Valdecilla, aunque la presidenta no dio plazos. Vivienda Como no podía ser de otra manera, el problema de la vivienda acaparó buena parte de la atención del debate. Cantabria no escapa a la falta de oferta para cubrir la ingente demanda que existe, agravado, además, por unos precios de alquileres y compra inasumibles para los jóvenes que buscan independizarse. Así que uno de los anuncios estrella de Buruaga fue una línea de avales públicos del 20% del precio de la vivienda para menores de 45 años. El Gobierno pretende, así, romper esa «barrera» que se encuentran las familias para que los bancos les concedan una hipoteca. Estará en marcha a partir del año que viene. «Hemos puesto un arsenal de medidas para llenar el vacío que había en Cantabria y contrarrestar los efectos de la Ley de vivienda nacional», reprochó Buruaga, de nuevo, al Ejecutivo de Pedro Sánchez. En ese paquete de proyectos, la presidenta citó la reactivación de la vivienda protegida, con 535 nuevas repartidas por nueve municipios. «Es irrebatible. Nadie ha hecho nada igual por la vivienda en Cantabria. Se llama prioridad», reivindicó la líder del PP. Economía Si la Sanidad ocupa los compromisos más emocionales, la economía acapara las medidas más pragmáticas anunciadas por la presidenta para «corregir dos décadas de errores» y posicionar a Cantabria «entre las comunidades de vanguardia». Según Buruaga, todos los pasos dados estos dos últimos años han catapultado el crecimiento regional: las exportaciones crecieron un 2,7%, el Puerto bate récords históricos, se ha multiplicado por quince la inversión extranjera, la comunidad registra la mayor bajada de paro de todo el país del último año, se ha reducido y refinanciado la deuda pública… Todo ello apoyado en una reforma fiscal de la que Buruaga se siente especialmente orgullosa, no en vano fue una de las primeras decisiones que tomó tras poner el pie en Peña Herbosa. Una bajada de impuestos que ha empezado a dar resultados este año. Según sus estimaciones, los cántabros pagarán 370 millones menos entre 2024 y 2028. «Hemos dejado de ser un depredador fiscal», sentenció la dirigente popular, tras cifrar entre 200 y 600 euros la rebaja media del IRPF para los contribuyentes. Según la presidenta, también se ha afrontado estos dos años «el déficit endémico de suelo industrial» que tiene en Cantabria, con el avance del 50% de las obras del polígono de La Pasiega y con los trámites para añadir más de 5,4 millones de metros cuadrados de suelo industrial nuevo. En concreto, el año que viene empezarán las obras de Las Excavadas y Vipar, y antes de finalizar la legislatura, las del polígono de Laredo y los PSIR de Guarnizo Sur y Penagos. Esta última localización es la preferida por Buruaga para instalar la nueva ciudad del Transporte, que deberá dejar su ubicación actual en los terrenos portuarios.

