Los once de José Alberto

La victoria del Racing ante la Real Sociedad B trajo consigo, pese al triunfo por la mínima ante un adversario en descenso, muchos datos positivos: la consolidación del liderato, la muestra de oficio para amarrar los partidos, la segunda portería a cero de la temporada en Liga y la constatación de que después de esa especie de segunda pretemporada que ha tenido que llevar a cabo con los futbolistas incorporados a última hora, José Alberto ya tiene un once inicial muy definido. Con mucha competencia además en algunos puesto, lo que es un dato muy positivo.

El técnico ha repetido alineación en los tres últimos partidos ligueros –se intercalaron las rotaciones llevadas a cabo en Copa frente a la SD Logroñés–, que se han cerrado además con pleno de victorias. Lo ha hecho sin apenas condicionamientos por lesiones más allá de la de un Jorge Salinas que pese a que se ha perdido las tres citas por la fractura de mandíbula sufrida en el partido de El Molinón, pero que parece complicado que pierda su estatus de titular en esa alineación que el asturiano aspira a consolidar para que se aprenda de memoria, como en muchas ocasiones ocurre con los equipos de éxito.

Lo ha hecho además avalando una política de fichajes que, más allá de lo largo de los plazos y de la valoración que pueda hacerse de las muchas cesiones, la mayor parte de ellas sin opción de compra, ha demostrado reforzar el equipo con futbolistas que ya son titulares y han incrementado el nivel del grupo. Incluso los que no están en este once tipo, caso de Villalibre, están rindiendo a un gran nivel. De hecho, el vizcaíno es junto a Andrés el segundo máximo goleador de la categoría de plata, pero se ha topado con la explosión del canterano Jemery, actual Pichichi de la categoría y en cierto modo una alta más, como la de Salinas.

Jokin Ezkieta Portero Indiscutible desde hace dos años y medio

Cumple su tercera temporada completa como titular, aunque se ganó ese estatus algo antes, cuando José Alberto López aprovechó el partido de sanción que Miquel Parera debía cumplir tras su expulsión en La Romareda en la recta final de la temporada 22-23, la primera de ambos en el Racing, para darle continuidad en la portería. Este año, tras la salid a del mallorquín, el club ha conseguido la cesión del joven arquero búlgaro Plamen Andreev, en el que confía para suplir cualquier eventual baja e incluso para competir con Ezkieta por el puesto, pero su titularidad ha continuado indiscutida. Sus estadísticas arrojan de forma habitual dos datos significativos y complementarios: no está entre los porteros que menos encajan, pero sí, temporada tras temporada, entre los que más porcentaje de acierto y más intervenciones lucen. Efecto secundario del rocanrol de Racing.

Álvaro Mantilla Lateral derecho Este año como lateral, pero con la misma confianza del técnico

Se ha hecho un habitual en el once, como lo pudo haber sido el curso pasado si las lesiones no le hubieran hecho perderse varios meses de competición. Con JAL ha sido central y lateral derecho, pero es en esta último puesto en el que se ha consolidado cuando está cerca de cumplirse el primer tercio de la competición. Aunque ha recibido críticas, la confianza del entrenador se marca intacta y ha ganado a Clement Michelin la carrera por el 'dos'. En alguna ocasión también ha permutado demarcación con Pablo Ramón.

Pablo Ramón Central diestro Asume la función para la que fue contratado

Otra de las cesiones que ha conseguido cerrar el nuevo director deportivo, Chema Aragón, y una clara apuesta del vallisoletano, siempre con el visto bueno de JAL. Fichado en la última semana de mercado, ya con la competición iniciada, y tras una larga inactividad fruto de la grave lesión que sufrió aún en su etapa en el Mirandés, llegó en buen estado físico tras completar la pretemporada con el Espanyol, pero con la lógica falta de ritmo de competición y adaptación al equipo. Semana a semana ha ganado peso específico y ya se ha consolidado en el once inicial aportando una de las facetas –además de la numérica– que se perseguía cuando se reforzó el centro de la defensa: futbolistas con buena pierna para sacar el balón jugado y conectar con los mediocentros o incluso asumir el inicio del juego. Ha llegado a jugar incluso algunos minutos como lateral derecho, cambiando su posición con Álvaro Mantilla, pero al menos por ahora su zona natural es el centro.

Facu González Central zurdo Un salto de calidad con un futbolista en crecimiento

Su caso es en muchos aspectos similar al de Pablo Ramón, pero con algunos matices. Tiene dos años menos y, aunque también llega como cedido, en este caso el Racing sí que dispone de una opción de compra por el prometedor central, que aspira incluso a que Marcelo Bielsa le haga debutar con la selección absoluta –ya estuvo convocado, pero sin llegar a jugar– y disputar así el Mundial de este verano. Tuvo que adaptarse al equipo tras fichar con tres jornadas ya completadas, pero ha ido entrando en el once con un rendimiento cada vez mejor, mostrado su buen toque y aportado un perfil que le venía muy bien a la zaga: el de un central zurdo.

Jorge Salinas Lateral izquierdo Una lesión le ha dejado sin jugar, pero su estatus parece claro

En este caso conviene hacer una importante matización: quien ha disputado estos tres últimos partidos de Liga como lateral izquierdo titular ha sido Mario, pero lo ha hecho por la lesión del jovencísimo Salinas, que parece aún el titular del puesto. De no ser por la explosión de Jeremy, sería sin duda la revelación de la temporada y JAL le alineó desde la primera jornada trasladando además su demarcación habitual, la de central, a la de lateral zurdo. Un perfil más defensivo que el de su compañero, como en el caso de la comparativa Mantilla-Michein, pero en el que la joven promesa, internacional en las categorías inferiores. Tras su lesión en la mandíbula, se espera su reaparición para este mes.

Maguette Gueye Mediocentro Un año y medio de crecimiento para ser titular habitual

Ya el curso pasado José Alberto López señalaba periódicamente la progresiva adaptación y crecimiento del joven centrocampista, que acababa de fichar por el equipo. Este año una lesión que le alargó más de lo previsto le impidió jugar los primeros partidos, pero conforme recibió el alta y fue cogiendo ritmo adquirió cada vez mayor protagonismo hasta llegar a este inicio de noviembre como titular, dejando en el banquillo a un futbolista de gran peso específico como Aldasoro y al capitán, Íñigo Sáinz-Maza. Es otros de los jóvenes jugadores que se han ganado la confianza de su entrenador y que a juicio del cuerpo técnico tienen un gran margen de progresión. En el centro del campo verdiblanco asume las funciones más defensivas en un reparto de roles bastante definido entre los dos mediocentros titulares.

Gustavo Puerta Mediocentro Llegado para ser referencia en la medular, va cogiendo galones

Fue junto a Facu González el otro fichaje del último día de mercado, Y un fichaje estrella, con un fuerte desembolso por el traspaso de un centrocampista que ya es internacional con Colombia. Fue en consecuencia otro de los futbolistas que necesitó algunas semanas para integrarse completamente en el juego del equipo, pero ya en su primera aparición como titular dejó buenas sensaciones. Un inicio quizá algo dubitativo pero un excelente segundo tiempo que lo hubiera sido de todos modos, pero en el que además marcó un gol. Aporta visión de juego, buena asociación con los centrales y la línea de mediapuntas y proyección en ataque y en estos tres partidos ha formado un buen tándem con Maguette, con roles muy marcados.

Adrés Martín Extremo derecho Indiscutible en el Racing en cualquier circunstancia

Se puede debatir si por delante o no de Íñigo Vicente, pero que es uno de los jugadores franquicia del club resulta indiscutible. Por si fuera poco, comenzó la temporada en una sensacional forma y ha marcado ya seis tantos (dos de ellos de penalti) aportando mucho gol a un Racing, en conjunto, extremadamente realizador. Continúa consolidado como extremo derecho, jugando a pie cambiado como le gusta a JAL, aunque ha demostrado un gran rendimiento en cualquier zona de la mediapunta e incluso –no esta temporada, en la que no ha tenido la oportunidad– como 'nueve'. Titular siempre que está disponible, como es el caso.

Peio Canales Mediapunta Ha pasado de mediocentro a enganche con el delantero

Tal era la confianza en él que el Racing no solo aceptó una cesión sin opción de compra, sino también una cláusula de penalización por los partidos en los que esté disponible y no juegue. Llegó con la Liga comenzada, apenas 48 horas mdepués de su fichaje ya tuvo sus primeros minutos y comenzó actuando como mediocentro por necesidades del guion, ante las bajas que tenía el equipo y los refuerzos que faltaban por llegar. Sin embargo, cuando ya ha tenido la plantilla al completo JAL le ha trasladado a su demarcación natural, la de mediapunta, donde un futbolista diferencial para la categoría luce mucho más y aporta no solo asistencias, sin goles como el de la victoria del viernes frente a la Real Sociedad B.

Íñigo Vicente Extremo izquierdo Fugaz mediapunta, toque de atención y de nuevo a la zurda

Gran referencia en el juego del equipo y pilar del proyecto deportivo del Racing, el Mago de Derio es otro titular indiscutible, aunque esta temporada José Alberto le dejó una semana en el banquillo. Como le ocurrió a Canales, las circunstancias obligaron a que actuara durante algunos partidos del inicio de curso como mediapunta por el centro, pero una vez configurado el bloque y superadas las bajas ha vuelto a hacer de la banda izquierda su hábitat natural; el que casi siempre ha ocupado en Santander.Como sucede con Andrés como ya ocurrió asimismo en las dos temporadas anteriores, jugando a pierna cambiada.

Jeremy Arévalo Delantero La revelación de la temporada y Pichichi de Segunda

Ante la ausencia de Arana y con Villalibre como único atacante nato, tuvo minutos ya en el comienzo de competición, y según JAL le alineó como delantero centro y le colocó como titular respondió con goles y un rendimiento que nadie, ni siquiera el propio futbolista ni su entrenador, esperaban. Tanto que ha pasado de teórico suplente de Villalibre a alternarse con él y finalmente, arrebatarle el puesto en estas últimas semanas. También Juan Carlos Arana cuando termine de recuperar la forma y el ritmo competitivo tras su lesión del verano pasado, tendrá que bregar mucho para sentar a quien es junto a Agus Medina Pichichi de Segunda gracias a sus siete tantos.

