Un ridículo que enterrar

Para un racinguista, Zubieta es la escena de un crimen. Sobre el césped de las instalaciones realistas todavía quedan restos del contorno de tiza alrededor del cadáver verdiblanco de la pasada campaña. El equipo cántabro perpetró entonces allí el mayor de los ridículos. Tiró a la basura todas sus opciones de entrar en el play off y certificó su peor temporada a nivel deportivo en 105 años de historia. Las cosas han cambiado por los Campos de Sport. Pasar página está bien, pero lo sucedido conviene no olvidarlo, para no volver a meter la pata en el mismo charco. El Racing vuelve a visitar hoy a la Real Sociedad B. En su peor momento de la temporada, pero en una posición privilegiada. Un liderato que está en peligro si el equipo de Iván Ania no logra los tres puntos ante el filial txuri-urdin. Un buen momento para borrar la silueta blanca del suceso y recuperar las hechuras de conjunto intratable.

La Segunda División B es un tratado de adaptacionismo. De Merkatondoa a El Sardinero, pasando por Zubieta. Hay que ser el mejor en cualquier escenario y circunstancia. El feudo realista no será excusa. Pero el Racing se encontrará a un equipo diferente. A un rival obsesionado con la posesión. Aunque eso en ocasiones le reste potencial ofensivo. Así que Iván Ania ha estado esta semana buscando la manera de contrarrestar ese tipo de fútbol. Y puede que el asturiano haya encontrado la solución en la misma puerta de la enfermería.

Porque Ritchie Kitoko puede volver hoy a la titularidad. El congoleño, apenas un mes después de su intervención en el tobillo, ya está listo para entrar en el equipo. Al menos, eso es lo que ha ensayado el entrenador verdiblanco a lo largo de la semana. Contra el tiki-taka, músculo. Porque, salvo sorpresa mayúscula, Sergio Ruiz seguirá presente en el doble pivote. Su rendimiento es incontestable. Eso sí, la presencia del africano permitirá al astillerense dedicarse a otros menesteres. Liberación.

«Me preocupa no hacer gol, pero me preocuparía más si no tuviésemos ocasiones»

El otro gran cambio en la alineación puede llegar en la defensa. Los errores de Logroño le pueden pasar factura a Olaortua, porque el míster ha probado en los últimos días con un lateral izquierdo como Julen Castañeda junto a Óscar Gil. Figueras sigue en el dique seco. Sin embargo, Ania no ha convocado al canterano Chus Puras, por lo que esa opción pasa por darle la titularidad en el lateral izquierdo a un Rulo que parece en la rampa de salida en el presente mercado de fichajes.

El resto de la alineación no debería cambiar demasiado. Iván Crespo en portería y Buñuel en el lateral derecho completarán la retaguardia. Quien vuelve al equipo es Nico Hidalgo después de un proceso vírico que le dejó fuera en Las Gaunas. El andaluz devolverá la profundidad a la banda derecha en detrimento de Cayarga. Sin Cejudo, Alberto Noguera repetirá en la mediapunta y Enzo Lombardo volverá a actuar acostado sobre la banda izquierda. Dani Segovia o Jon Ander, en la punta, completarán el once de esta tarde en Zubieta. A la espera de que el director deportivo, Chuti Molina, encuentre otro delantero, es lo que hay.

De colchón a esterilla

Y el liderato está en juego hoy frente a la Real Sociedad B porque el colchón de puntos que tenía el Racing sobre sus perseguidores ahora no es más que una esterilla. El conjunto verdiblanco tiene apenas dos puntos de ventaja sobre el Mirandés. Y el equipo burgalés tiene un encuentro a priori más asequible, en su feudo de Anduva, contra el Izarra. Sin preocupación, todavía, pero con necesidad, el Racing debe ganar hoy en Zubieta para romper su mala racha de resultados y porque, además de la posibilidad de perder el primer puesto, la próxima semana será el propio Mirandés quien visite los Campos de Sport.

Lo primero que debe hacer el Racing, más allá de la obligación de sacar la victoria en cada partido que disputa, es recuperar las buenas impresiones ofrecidas en el tramo inicial de la competición. Esa imagen de equipo dominador, difícil de batir, claro candidato a todo, el gran favorito. Porque los males verdiblancos han crecido en las últimas semanas con dos empates y una derrota, pero ya venían de atrás, cuando dejó de ser el rodillo solvente que aplastaba rivales por el camino. El cansancio por la carga de partidos entre Liga y Copa y el hecho de que los rivales ya hayan cogido la matrícula a Iván Ania y los suyos parecen las principales causas de esa reducción de las prestaciones.

El problema es que en Zubieta el equipo cántabro puede sacar el mazo. Incluso, pasar por encima del rival en el marcador. Pero no tiene pinta de que los verdiblancos vayan a ser capaces de mostrar un aspecto mandón ante un contrincante que ya le quitó la pelota en el partido inaugural del campeonato. El Racing ganó, pero la posesión fue para los blanquiazules.

Porque la Real Sociedad B, pese a que ha perdido a su entrenador, Imanol Alguacil, hace apenas unas semanas después de ser reclamado para dirigir al primer equipo, mantiene intacta su filosofía. Su personalidad. Aunque la falta de acierto en el área contraria ha relegado a los donostiarras a la zona media de la clasificación.

El caso es que el Racing, hoy en Zubieta, debe ganar. Por romper la racha, por demostrar que lo que está viviendo sólo es un bache y porque lo que viene por delante no es un territorio favorable para andarse con remilgos. Después de la visita del Mirandés a los Campos de Sport, los verdiblancos pueden quedar atrapados en la jaula de Gobela, frente al Arenas. Eso es el futuro. De momento, el presente. Lo demás ya llegará. Y el pasado, el gran ridículo vivido hace apenas unos meses aquí mismo, en Zubieta, que sirva como lección.