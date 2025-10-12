El Sporting-Racing, en directo

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga Hypermotion Jornada 9 D12/10 · Árbitro: Manuel Jesús Orellana Cid
Sporting
16:15h.
1
-
0
Racing
Jonathan Dubasin (13')
Min. 27
SPO
RAC
Gol! Min 13'
Gol de Jonathan Dubasin
Santander
Domingo, 12 de octubre 2025, 15:58
16:42
Minuto 24. Sporting 1 Racing 0. Disparo con la zurda de Andrés que se marcha rozando el palo.
16:36
Minuto 18. Sporting 1 Racing 0. Disparo alto de Maguette.
16:31
Minuto 14. Sporting 1 Racing 0. Gol de Dubasin.
Enlace copiado
16:30
Minuto 12. Sporting 0 Racing 0. Primera diablura entre Vicente y Andrés. Apareció Diego Sánchez para cortar.
16:24
Minuto 7. Sporting 0 Racing 0. Precipitación y poca precisión en ambos conjuntos. No hay continuidad en el juego.
16:20
Minuto 3. Sporting 0 Racing 0. Primeros compases de dominio local. Muy lejos el Racing de área rival.
16:15
Sporting 0 Racing 0.
Enlace copiado
16:14
Saltan los jugadores al terreno de juego.
16:09
Pese al número limitado de entradas enviadas por el club asturiano, el color verdiblanco se hará notar en El Molinón.
16:02
Ya sin Asier Garitano, el Sporting acumula cinco partidos sin puntuar y estrena técnico, un viejo conocido del racinguismo como es Borja Jiménez.
Los asturianos jugarán con:
Yáñez; Guille Rosas, Pablo Vázquez, Perrín, Diego Sánchez; Justin, Gelabert, Corredera, Dubasin, Otero y Gaspar.
15:56
Pocos cambios en el once de José Alberto, que da entrada a Michelin en lugar de Mantilla.
El Racing partirá con:
Ezkieta; Michelin, Pablo Ramón, Facu, Salinas; Maguette, Aldasoro, Andrés, Vicente, Sangalli y Villalibre.
15:51
Día grande, día de partido importante, tarde de encuentro que marca dinámicas y temporadas. El Racing visita a un Sporting herido que presenta nuevo técnico y que lleva cinco derrotas seguidas. Los cántabros, recuperados ante el Málaga de su mala racha de resultados, quieren dar un golpe en la mesa ante rivales y afición para demostrar que lo del ascenso va en serio.
Enlace copiado
Borja Jiménez
4-2-3-1
Orlando Rubén Yáñez Alabart
portero
Guille Rosas
defensa
Pablo Vázquez
defensa
Lucas Perrin
defensa
Diego Sánchez
defensa
Justin Smith
centrocampista
Álex Corredera
centrocampista
Jonathan Dubasin
centrocampista
César Gelabert
centrocampista
Gaspar Campos
centrocampista
Juan Otero
Delantero
José Alberto López
4-2-3-1
Jokin Ezkieta
portero
Clément Michelin
defensa
Pablo Ramón
defensa
Facundo González
defensa
Jorge Salinas
defensa
Maguette Gueye
centrocampista
Aritz Aldasoro
centrocampista
Andrés Martín
centrocampista
Iñigo Vicente
centrocampista
Marco Sangalli
centrocampista
Asier Villalibre
Delantero
44,9%
SPO
55,1%
RAC
|1
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|2
|Remates fuera
|3
|0
|Remates al palo
|0
|4
|Asistencias
|2
|1
|Faltas cometidas
|2
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia