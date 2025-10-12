El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga Hypermotion Jornada 9 D12/10 · Árbitro: Manuel Jesús Orellana Cid

Escudo Real Sporting de Gijón

Sporting

16:15h.

1

-

0

Racing

Escudo Real Racing Club

  • Jonathan Dubasin (13')

Min. 27

[ALTERNATIVE TEXT]

SPO

[ALTERNATIVE TEXT]

RAC

Gol! Min 13'

Gol de Jonathan Dubasin

El Racing se mide al Sporting en El Molinón.
El Racing se mide al Sporting en El Molinón. Javier Cotera
Fútbol

El Sporting-Racing, en directo

Los de José Alberto viajan a Asturias para defender su liderato ante un Gijón sumido en una importante crisis

Minuto a minuto

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Domingo, 12 de octubre 2025, 15:58

16:42

Minuto 24. Sporting 1 Racing 0. Disparo con la zurda de Andrés que se marcha rozando el palo.

16:36

Minuto 18. Sporting 1 Racing 0. Disparo alto de Maguette.

16:31

Gol del Sporting

Minuto 14. Sporting 1 Racing 0. Gol de Dubasin.

Enlace copiado

16:30

Minuto 12. Sporting 0 Racing 0. Primera diablura entre Vicente y Andrés. Apareció Diego Sánchez para cortar.

16:24

Minuto 7. Sporting 0 Racing 0. Precipitación y poca precisión en ambos conjuntos. No hay continuidad en el juego.

16:20

Minuto 3. Sporting 0 Racing 0. Primeros compases de dominio local. Muy lejos el Racing de área rival.

16:15

Arranca el partido

Sporting 0 Racing 0.

Enlace copiado

16:14

Saltan los jugadores al terreno de juego.

16:09

Pese al número limitado de entradas enviadas por el club asturiano, el color verdiblanco se hará notar en El Molinón.

16:02

Ya sin Asier Garitano, el Sporting acumula cinco partidos sin puntuar y estrena técnico, un viejo conocido del racinguismo como es Borja Jiménez. 

Los asturianos jugarán con:

15:56

Pocos cambios en el once de José Alberto, que da entrada a Michelin en lugar de Mantilla. 

El Racing partirá con:

15:51

Buenas tardes

Día grande, día de partido importante, tarde de encuentro que marca dinámicas y temporadas. El Racing visita a un Sporting herido que presenta nuevo técnico y que lleva cinco derrotas seguidas. Los cántabros, recuperados ante el Málaga de su mala racha de resultados, quieren dar un golpe en la mesa ante rivales y afición para demostrar que lo del ascenso va en serio.

Enlace copiado

Ver más

Alineación y estadísticas

Borja Jiménez

4-2-3-1

Alineación

Orlando Rubén Yáñez Alabart

portero

Guille Rosas

defensa

Pablo Vázquez

defensa

Lucas Perrin

defensa

Diego Sánchez

defensa

Justin Smith

centrocampista

Álex Corredera

centrocampista

Jonathan Dubasin

centrocampista

César Gelabert

centrocampista

Gaspar Campos

centrocampista

Juan Otero

Delantero

José Alberto López

4-2-3-1

Alineación

Jokin Ezkieta

portero

Clément Michelin

defensa

Pablo Ramón

defensa

Facundo González

defensa

Jorge Salinas

defensa

Maguette Gueye

centrocampista

Aritz Aldasoro

centrocampista

Andrés Martín

centrocampista

Iñigo Vicente

centrocampista

Marco Sangalli

centrocampista

Asier Villalibre

Delantero

Estadísticas

44,9%

RAC

SPO

55,1%

RAC

RAC

1 Goles 0
1 Remates a puerta 0
2 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
4 Asistencias 2
1 Faltas cometidas 2

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Sporting-Racing, en directo