Unai Vencedor apunta a un regreso con forma de rescate

Marcos Menocal Santander Miércoles, 16 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Unai Vencedor ya calienta. El vasco, salvo sorpresa mayúscula, será el sustituto de Maguette, al que una sanción le impedirá jugar en El Alcoraz. El escenario actual no tiene nada que ver con lo que podía imaginarse. Sin embargo, a siete jornadas para el final, que Vencedor entre en el equipo titular es una novedad y noticia. El centrocampista, que lideró al equipo en su mejor momento cuando arrancó la Liga y que fue un fijo en 27 jornadas, casi sin excepción, desapareció en la fecha número 28 y lleva siete partidos consecutivos sin entrar en los esquemas de José Alberto.

Acumulación de minutos, sobrecarga o quién sabe, pero lo cierto es que fue superado por Maguette, que durante la presencia del de Bilbao en el once inicial fue un testigo privilegiado. Pero eso, un testigo. Esta semana será Vencedor el encargado de que no se le eche de menos. Cosas del fútbol.

Hoy el equipo entrenará en El Sardinero. No parece probable un cambio en el dibujo, pero sí es una opción

Hoy el equipo trabajará en El Sardinero y el míster aprovechará para poner énfasis en los aspectos tácticos. No sería descabellado que se volviera a repetir un esquema más defensivo del habitual, tal y como ocurrió en Anduva, ante el Mirandés, recordando lo que el propio José Alberto adelantó: «Es una forma más de jugar y que puede venir bien para este tramo final». Si finalmente se decanta por una defensa de tres, regresaría Manu Hernando y el sacrificado podría ser el mediapunta, Pablo Rodríguez, que precisamente fue ayer el encargado de transmitir optimismo después de estrenar su condición de padre.

Hoy es probable que se puedan intuir algunos de los planes del técnico, aunque suele no enseñar las cartas. Si se mantiene el esquema de línea e cuatro en defensa, no está muy claro que se mantenga la misma que jugó ante el Castellón. Entre Hernando y Mantilla se disputarán el sitio. La presencia de dos delanteros también parte como una opción, pero no la primera en la lista de José Alberto. En el duelo que mantienen Karrikaburu y Juan Carlos Arana por el '9' parece que el navarro gana la partida. Si ante el Castellón el partido anunciaba contacto y pugnas con los centrales el sábado ante el Huesca aún es más probable que ese tipo de fútbol sea la tónica.