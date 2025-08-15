Sergio Herrero Santander Viernes, 15 de agosto 2025, 07:50 Comenta Compartir

Que vuelva la magia, porque la ilusión no se ha ido. Reconózcanlo. Si eran asiduos a los Campos de Sport, no pueden negar que allá por octubre de 2024, en El Sardinero había algo paranormal. Sobrenatural. Esa sensación de euforia, de poder, de cabeza alta, pecho henchido y sonrisa tonta imborrable. De que nada podía fallar. Ustedes también lo sintieron, seguro. Si no hubiese sido así, por qué tanta gente quiere estar ahí, por si vuelve. Algunos han puesto hasta la tienda de campaña o han pasado la noche al raso para conseguir un trozo de plástico de 83x51 milímetros con su nombre impreso. Tan pequeño y cotizado, se ha convertido en una joya.

El fuego ya está encendido en los Campos de Sport. Los 18.274 afortunados prácticamente aseguran lleno tras lleno en el templo verdiblanco partido tras partido. Pero las llamas, aunque han demostrado soportar los vaivenes del fútbol, deben ser alimentadas. Para eso, Íñigo Vicente debe volver a sacar conejos de la chistera; Andrés Martín, quitarse la camisa de fuerza en el área rival; Aldasoro y Maguette, partir a los enemigos por la mitad; Ezkieta, detener el tiempo; Mario García y Michelin, subir las bandas a la velocidad de la luz; Villalibre, atravesar muros a embestidas y Javi Castro, Mantilla y Manu Hernando, hacer desaparecer los balones cerca de su portería. Entre otros, porque hace menos de un año, en el Huerto del Francés, tenían superpoderes hasta las palomas de la techumbre.

El racinguismo alcanzó el cénit de su historia reciente. José Alberto habría ganado las elecciones a alcalde de Santander si se hubiese presentado. Pero los partidos del asturiano son otros y como el fútbol es cambiante y de memoria corta, la magia se rompió de tanto usarla y se volvió en contra de los hasta entonces infalibles prestidigitadores.

Las vacaciones deberían haber servido para poner a cargar las varitas, hacer autocrítica y aprender a utilizar, de otra manera más efectiva, tal volumen de energía. Porque, en lo anímico, la campaña anterior ha sido durísima. De diciembre en adelante, el Racing un día era el Brasil de Pelé y Garrincha y al fin de semana siguiente, el de 'Días de fútbol'. Aunque han pasado cosas relevantes en este tiempo, como la salida del ideólogo deportivo del club: Mikel Martija. Un golpe importante en lo profesional y en lo personal, de puertas para adentró en los Campos de Sport y en las Instalaciones Nando Yosu. Para sustituirle ha llegado Chema Aragón. El tiempo dirá si es mejor, igual o peor. Lo que está claro es que el talante y el método son distintos. Los resultados calificarán todo lo demás.

Porque, a día de hoy es complicado valorar la labor del director deportivo pucelano. Hasta el pasado sábado, apenas había incorporado a un portero. La llegada de Asier Villalibre, al menos, sirvió para calibrar dónde tenía puesto el listón de cara a reforzar la plantilla. Y eso, ha resultado algo tranquilizador para el entorno. Ahora hace falta que lo complete, aún con el campeonato ya en marcha.

Los primeros partidos van a tener más importancia si cabe. Porque la propiedad había dejado claro que José Alberto iba a seguir al frente y los pasos adelante que ha dado el equipo con el asturiano al frente le han hecho merecer esa confianza. Pero a nadie se le escapa que su figura ha sufrido un importante desgaste y el arranque va a marcar mucho la música ambiental.

De momento, la pretemporada completada por el Racing permite ser optimista. Vale, que los resultados en verano no importan, pero a nadie le amarga un dulce. Y el equipo verdiblanco, con lo puesto en su plantilla, ha salido invicto de sus siete enfrentamientos, con equipos poderosos delante, como Athletic, Osasuna o Cagliari, entre otros.

En período estival en el que, además, ha habido otros nombres propios, como un Juan Carlos Arana que ha caído lesionado hasta finales de septiembre, como mínimo; un Yeray que ha regresado de Ponferrada para derribar la puerta del primer equipo; un Íñigo Sainz-Maza, capitán, que ya vuelve a sentirse futbolista o un Javi Montero al que había que sacar del vestuario, aunque haya sido tarde y gratis.

La '45' está en el horizonte. No puede ser de otra manera. Si el camino del club es de crecimiento y de flecha hacia arriba, la participación en el play off de la pasada temporada obliga a mirar más allá. Y más allá, es el ascenso. Ambición máxima, aunque se quiera envolver romántica y místicamente en el halo de un sueño.

Claro, todo suena muy bien, pero si uno se pone a mirar la retahíla de contrincantes, se antoja que va a ser muy complicado. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio, pero, en el fútbol, la magia se hace mejor con dinero. Porque lo del Mirandés de hace unos meses va para milagro y canonización en el Vaticano. Así, de Primera División caen los Valladolid, Las Palmas y Leganés, con el dinero salvavidas del descenso por castigo. Y luego, los 'millonetis' que se han quedado por aquí después de quemar una traca de espanto, como un Almería que ha vendido más que Jose y Carolina en las taquillas de los Campos de Sport; o un Granada o un Cádiz, en busca de redención; o un Deportivo, un Córdoba o un Málaga en busca de nuevos pasos hacia arriba, como el Racing, después de sus respectivos pasos por el infierno.

Y algún candidato más que salga de tapado de repente, que siempre lo hay. En principio, en las oficinas de El Sardinero se manejan unas cifras, en cuanto a margen salarial, similares a las del curso anterior y Chema Aragón promete hacer la de los panes y los peces con cada euro que le pongan encima de la mesa. De momento, ha demostrado que se tomará el tiempo que haga falta para conseguir lo que quiere.

A partir de ahí, el balón y diez intensos meses de fútbol. Eso es la Segunda División. Tan divertida como agotadora. Tan igualada como exigente. Si han cogido fuerzas y recuperado las voces, el teatro de los Campos de Sport cuenta con ustedes para volver a recuperar la magia. Porque el racinguismo es una forma de vida basado en la resiliencia. En caerse y levantar una y otra vez. Ene veces si hace falta. Pero tampoco seamos dramáticos, que lo del año pasado fue un duro golpe, pero ni se hincó la rodilla en el suelo ni hubo barro que sacudirse. Aquellos lodos, por suerte, quedaron atrás. Hay que luchar y exigir, sin dejar de disfrutar.

