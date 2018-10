El Campoo Rugby Club vuelve a la carga

Con el mes de octubre avanzando, las escuelas deportivas reinosanas han retomado su actividad. Comienzan los entrenamientos y las competiciones, y por eso todos los equipos de las distintas disciplinas que se practican en la zona, ya se han puesto manos a la obra, para conseguir un buen nivel. Es el caso del Campoo Rugby Club (CRC), que ya ha comenzado a entrenar en el campo de rugby de la ciudad, situado en el Campo de los Obeso.

Un total de treinta y ocho jóvenes deportistas forman parte del CRC, y entrenan cada martes y viernes con este club. Concretamente, el esquipo cuenta con veintiocho chicos que compiten en el categoría Sub 16; dos que pertenecen a la categoría Sub 18, y al ser un número tan escaso entrenan con el CRC; pero juegan en el Club Rugby Santander, y finalmente, los más pequeños, ocho niños que juegan en al categoría Sub 12.

Durante estas primeras semanas de entrenamiento, todos ellos han estado entrenando juntos, pero a partir de la próxima, lo harán por separado, los más pequeños a las 17.30 horas y los mayores una hora después.

El Campoo Rugby Club nació en el año 2011, con el objetivo de promocionar el rugby, un deporte prácticamente desconocido en la zona de Campoo. Poco a poco, ha ido ganando adeptos, y ha ampliado sus disciplinas deportivas. El club cuenta además con equipos de fútbol sala, y hockey.

La entidad colabora además en distintas iniciativas municipales como la Semana del Deporte contra la Droga, exhibiciones, y la organización de campamentos deportivos para los más pequeños.

Así las cosas, en este tiempo el club ha logrado promocionar una serie de deportes que, hasta hace poco tiempo, no tenían presencia en Reinosa, con el rugby como punta de lanza. Por eso, el entrenador, Rubén Puente, percibe que, «cada vez la gente aquí se va interesando más por el rugby. Ha ido creciendo la afición y la gente ya lo entiende y cuando lo ve en la tele no le resulta extraño».

Rubén Puente califica esta temporada que comienza como «ilusionante», lo hace porque se da la circunstancia de que este año, el equipo cuenta con muchos jugadores que por edad, repiten en su categoría, y cuentan con el apoyo de varios jugadores de primer año, «este año, aunque hemos perdido el primer partido, toca hacerlo bien»; afirma el entrenador, que sin duda pretende seguir promocionando el equipo desde la base para formar un cantera lo suficientemente amplia, «el futuro no está tan próximo y este es un proyecto a largo plazo», concluye. Proyecto que cuenta además con varias jugadoras entre sus filas, porque hasta la categoría sub 16 los equipos son mixtos.

Roberto Ruiz

Muchos reinosanos se han acercado al mundo del rugby gracias a la labor que durante este tiempo ha desarrollado el CRC, algunos como jugadores, y otros como aficionados. Por eso, es indudable, que este club se ha convertido en un importante activo deportivo de la ciudad.

Brian Encarnación es una de esas personas que se aficionó a este deporte en el seno del CRC. Lleva tres años en el equipo. Ahora, con 18, ha ascendido a la categoría senior y comenzará a jugar con un equipo universitario, si bien, continúa asistiendo a los entrenamientos del CRC, y ayudando al entrenador a enseñar a los deportistas y ensayar con ellos las diferentes jugadas. Se enfrenta por lo tanto a un reto nuevo, «me va a costar. Va a ser duro, pero voy a hacer todo lo que puedo». Habla el jugador desde la inseguridad que da la inexperiencia de un nuevo equipo, con el que hasta ahora únicamente ha entrenado. Brian Encarnación recalca sin embargo que, «estoy abierto a jugar con el CRC siempre que me necesite y, por supuesto, a entrenar con ellos». Sobre su ayuda en los entrenamientos afirma que, «estoy con el entrenador siempre que me necesita. Intento ayudarle lo mejor que puedo y enseñar lo que sé».

Pero hay un factor que, preguntes a quien preguntes, destaca dentro de este equipo, y del mundo del rugby en general, el ambiente. Dice Brian Encarnación que, «me gusta la gente que he conocido en el rugby. Hay muy buen ambiente. En el partido te puedes dar golpes pero luego te llevas muy bien con el equipo rival y sus jugadores. Eso es lo que más me gusta de este deporte», concluye.

Para fomentar ese buen ambiente, hay una tradición a la que el CRC se sumó desde el primer momento, la celebración del 'tercer tiempo', un momento de convivencia tras el partido, en el que se acostumbra que el equipo anfitrión invite a comer al visitante, «hablamos, charlamos, nos llevamos muy bien y hacemos muchos amigos», explica el jugador sobre esto.

Saúl Díez, es el capitán del equipo Sub 16. Dice que, «el ambiente en este equipo es muy bueno porque nos llevamos todos bastante bien». Además, explica que, «suele venir mucha gente nueva porque es un deporte que al final acaba gustando».

Dice el jugador que, «en este deporte se hace mucha amistad. En los partidos se golpean los jugadores, pero al final hay un tercer tiempo y ahí hablas con los rivales y acabas entablando amistad», explica SaúlDíez.

De esta manera, los miembros de este equipo campurriano mantienen la pasión y las ganas de jugar, y se esfuerzan cada semana para ofrecer la mejor imagen en cada partido que juegan.