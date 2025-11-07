El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ilustración: C. P.
Rugby | La jornada del fin de semana

Santander se prepara para el primer gran derbi del rugby cántabro

El Sotileza y el Besaya-Cormorán protagonizan este domingo en San Román el primer partido entre locales de la temporada. Además habrá más enfrentamientos entre equipos cántabros en las categorías inferiores

Clara Privé

Clara Privé

Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:00

Comenta

La jornada del rugby senior llega con tres partidos. El División de Honor B descansa, pero el fin de semana trae un acontecimiento destacado, el primer derbi de Santander entre Sotileza y Besaya-Cormorán, que se disputará el domingo en San Román a las dos de la tarde. Antes, el equipo femenino se enfrentará al Oviedo Rugby Club (12:00), mientras que el Universitario viajará a Asturias para jugar el sábado como visitante.

El resto de categorías

Junto a los partidos de la jornada en Santander, Reinosa será el otro epicentro para los aficionados al rugby, que podrán disfrutar de una jornada de competición y aprendizaje.

El domingo, desde las 10:30, los más pequeños de las canteras de los clubes cántabros participarán en una concentración de escuelas. A continuación, se disputarán los partidos de las categorías sub-14 (11:00 h.) y sub-18 (12:15 h.), que disputarán también un 'mini' derbi, la UCBS (Universitario, Campoo, Balleneros y Sotileza) se medirá al Uneatlántico Besaya-Cormorán.

Por su parte, el sub-14 del Cormorán jugará el sábado a las 12:00 en Gijón, seguido del sub-16, que saltará al campo a las 13:30, también en la ciudad asturiana.

Besaya/Cormorán - Sotileza

El Derbi

Alineación fin de semana

9 / 11 / 2025 | 14:00
Campo: San Román

Escudo del Equipo

En formato 📱: Para ver los jugadores seleccione cada número, una vez leído la información deseada vuelva a clicar en la pantalla para cerrar o en otro jugador para obtener más información.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16 -    | 17 -    | 18 -   | 19 - E. Sanz

20 -    | 21 -    | 22 -

8/11/2025 | 16:00

Liga Norte - Senior Masculino Universitario

8/11/2025 | 16:00

Alineación Universitario R. C.
Oponente: All-Rugby Llanera
8 / 11 / 2025
16 horas
Campo: Centro de Deportes La Morgal

En formato 📱: Para ver los jugadores seleccione cada número, una vez leído la información deseada vuelva a clicar en la pantalla para cerrar o en otro jugador para obtener más información.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16 - Sergio   | 17 - José   | 18 - Yasuhiro   | 19 - Unai   20 - Lorenzo   | 21 - Becue   | 22 - Otero   | 23 - Marcos

