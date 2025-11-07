Santander se prepara para el primer gran derbi del rugby cántabro

Clara Privé Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:00 Comenta Compartir

La jornada del rugby senior llega con tres partidos. El División de Honor B descansa, pero el fin de semana trae un acontecimiento destacado, el primer derbi de Santander entre Sotileza y Besaya-Cormorán, que se disputará el domingo en San Román a las dos de la tarde. Antes, el equipo femenino se enfrentará al Oviedo Rugby Club (12:00), mientras que el Universitario viajará a Asturias para jugar el sábado como visitante.

El resto de categorías

Junto a los partidos de la jornada en Santander, Reinosa será el otro epicentro para los aficionados al rugby, que podrán disfrutar de una jornada de competición y aprendizaje.

El domingo, desde las 10:30, los más pequeños de las canteras de los clubes cántabros participarán en una concentración de escuelas. A continuación, se disputarán los partidos de las categorías sub-14 (11:00 h.) y sub-18 (12:15 h.), que disputarán también un 'mini' derbi, la UCBS (Universitario, Campoo, Balleneros y Sotileza) se medirá al Uneatlántico Besaya-Cormorán.

Por su parte, el sub-14 del Cormorán jugará el sábado a las 12:00 en Gijón, seguido del sub-16, que saltará al campo a las 13:30, también en la ciudad asturiana.

9 / 11 / 2025 | 14:00

Liga Norte - Senior Masculino Universitario 8/11/2025 | 16:00

Oponente: All-Rugby Llanera

8 / 11 / 2025

16 horas

