De El Astillero a Ontaneda por la senda ciclista

El Diario Montañés se ha subido a la bicicleta para recorrer los 38,4 kilómetros de la senda ciclable más larga y continua de Cantabria. El trayecto conecta El Astillero con Ontaneda, y atraviesa pueblos como Villaescusa, Renedo de Piélagos y Puente Viesgo, es decir, el corazón verde de la región. Por ello, el recorrido ofrece naturaleza y silencio. No es un paseo cualquiera: túneles, pasarelas, puentes y paisajes que cambian constantemente convierten cada tramo en un descubrimiento, donde cada pedalada regala una nueva postal. No es una ruta sencilla, pero tampoco inabarcable: es un itinerario para quienes disfrutan del pedaleo con calma, de mirar, parar a que el paisaje hable, y volver a subir en la bici sin prisa.

Desde el arranque, la senda alterna panorámicas abiertas, rías y vegetación espesa. No es exclusiva para ciclistas, ya que también hay peatones, familias, usuarios en patinete eléctrico y paseantes con perros que conviven a lo largo del recorrido. Una de las ventajas de esto es la creación de un ambiente vivo, pero sin agobios. El suelo se adapta tanto a bicicletas de carretera como de montaña, y es apto para familias. Niños con ruedines avanzan entre risas, mientras los adultos disfrutan del paisaje y de la paz del entorno.

N El Astillero 3 km N El Astillero N El Astillero 3 km N El Astillero 3 km OBREGÓN 3 km KM - 8,40 Renedo de Piélagos EL ASTILLERO Renedo de Piélagos Renedo de Piélagos Renedo de Piélagos Villaescusa Esta es la zona más concurrida del trayecto donde se puede coincidir con senderistas y con pelotones ciclistas en el camino. Sarón Sarón PUENTE DE MADERA DE SAN VICENTE DE TORANZO Sarón KM - 0 PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO Casi a los 10 kilómetros de ruta se alcanza el pueblo de Obregón que se cruza en su totalidad. En este punto se puede hacer una parada cómoda para rellenar el agua. Sarón Puente Viesgo Puente Viesgo STOP Puente Viesgo TÚNEL DE OBREGÓN Puente Viesgo SANTIURDE DE TORANZO La Concha PUENTE VIESGO ONTANEDA A esa altura, el recorrido cruza una de sus partes más emblemáticas: el túnel de Obregón, completamente a oscuras, seguido de una pasarela metálica sobre una antigua planta minera, con vistas abiertas al parque de la naturaleza. El cartel de fin de la ruta se hace visible en un parking junto al Parque de Alceda, en Ontaneda. Ontaneda Ontaneda Ontaneda KM - 38,40 KM - 32,20 KM - 24,50 Poco antes de alcanzar el tramo de Obregón podemos ver uno de los carteles que indica la travesía que estamos siguiendo, «Vía Verde del Pas». Cuando el ciclista cruza Villaescusa ha de ser precavido ya que en este tramo hay que circular por la carretera. Ontaneda A la altura de Villaescusa y La Concha, por ejemplo, la ligera subida se hace notar, aunque el resto de la ruta es mayoritariamente llano y cómodo.

En algunos puntos, como al cruzar puentes estrechos o partes compartidas con vehículos, hay que extremar la precaución. El camino, además, no es igual en todos sus tramos.

Al acabar el de El Astillero, Villaescusa espera como primera localidad para atravesar. Aquí y en La Concha ligeras subidas rompen la monotonía del llano, mientras que entre Cabárceno y Obregón, la vegetación envuelve al ciclista como un túnel natural.

Caballos, cabras, vacas y otros compañeros aparecen también durante las travesías. Algunos animales pastan a lo lejos, otros se acercan a las vallas y muros más próximos al paso. Uno de los puntos donde la naturaleza más brilla es Cabárceno, donde la vía se estrecha y la vegetación se cierra alrededor del ciclista. A esa altura, el recorrido cruza una de sus partes más emblemáticas: el túnel de Obregón, completamente a oscuras, seguido de una pasarela metálica sobre una antigua planta minera, con vistas abiertas al parque de la naturaleza.

Áreas de ocio

Más adelante, ya en Penagos, la ruta ofrece espacios para parar, con bancos, mesas y sombra. En el intervalo que atraviesa Castañeda se encuentran hasta zonas recreativas con rocódromos o pequeños circuitos para bicicletas. Un poco más adelante, se llega a uno de los puntos más tranquilos, el área recreativa de Covanchón, en Puente Viesgo, con el río al lado, rodeado de árboles y completamente silencioso. Los únicos ruidos son el del agua correr y el de las hojas caer.

Cabárceno Acceso al Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Dariel Severino La Concha Camino donde el pueblo de La Concha. Dariel Severino Obregón La naturaleza se cierra sobre la Vía Verde, en Obregón. Dariel Severino Villaescusa Al cruzar Villaescusa, el ciclista debe tener más precaución porque atraviesa una carretera con escaso arcén. Dariel Severino Cartel informativo La Vía Verde del Pas termina junto al Parque de Alceda. Dariel Severino 1 /

Hay partes que son para los más cuidadosos. Al cruzar San Vicente de Toranzo, un puente de madera obliga a bajar el ritmo y mirar bien dónde se pisa, dado que entre los tablones hay huecos. El trayecto termina en un aparcamiento sencillo a la entrada de Ontaneda, después de más de 30 kilómetros de paisajes, pueblos, encuentros y pedaladas. La vía, recientemente completada con el último trecho entre Villaescusa y Penagos, permite por primera vez hacer este trayecto de seguido, que sigue el antiguo trazado del ferrocarril Santander-Mediterráneo.

No es solo un carril bici, es una forma de recorrer parte de Cantabria a un ritmo diferente, donde cada tramo cuenta una historia y cada parada tiene algo que mirar o alguien con quien cruzarse. La pregunta queda abierta por parte de este periódico en el reportaje audiovisual: «No es una ruta sencilla, pero... ¿tú la harías?».

