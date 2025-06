El blues de Early James recala hoy en Santander con su disco 'Medium Raw'

Pilar González Ruiz Santander Jueves, 12 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Tercera conexión musical entre el sur de Estados Unidos y Cantabria de la mano de Los Huesos de Portobello. Tras JP Harris, llegado desde Nashville y Dylan Leblanc, natural de Louisiana, esta noche es el turno de Early James, cantautor de Alabama.

De gira por España en formato trío con su disco más reciente bajo el brazo; 'Medium raw', un trabajo producido por Dan Auerbach estará en El Almacén de Little Bobby (20.30 horas). Auberchach, incansable en su búsqueda de voces de blues pendientes de un empujón, es de hecho coletrista de algunos de los temas que integran el álbum.

El estudio para la grabación de 'Medium Raw' se instaló en una casa centenaria de Nashville conocida como Honky Chateau. Allí pudo aislar a Adrian Marmolejo (bajo), Jeff Clemens (batería), Sam Bacco (percusiones) y al mismísimo James en diferentes habitaciones, incluso instaló en el piso superior una vieja consola de válvulas Universal Audio de los años 50, construida en su día por Rick Hall de los Estudios FAME.

Fredrick James Mullis Jr, como se llama en realidad, explicaba que practicamente todo el disco está grabado en directo y al natural. Además de siete temas originales (seis temas inéditos y su clásico 'Dig To China', que ya grabó en su primer EP, siete minutos de una oscura intensidad que siempre es clave en sus conciertos), el nuevo álbum incluye canciones coescritas también con el compositor de Nashville Pat McLaughlin ('I Got This Problem'); Jeff Trott, habitual de Sheryl Crow ('Nothing Surprises Me Anymore', el cantautor Langhorne Slim ('Go Down Swinging'), el compositor irlandés Mick Flannery ('Upside Down Umbrella') y el ex compañero de habitación de James en Birmingham, Ryan Sobb ('Unspeakable Thing')..

Gran lector, sus temáticas son identificables con el llamado gótico sureño.

Con una voz rasgada, melancólica y profundamente expresiva, combina géneros como el blues, el folk, el jazz y el rock sureño, creando un estilo que traslada a una iconografía reconocible. Criado en Alabama, su música refleja los paisajes y las contradicciones del sur profundo: la espiritualidad, la lucha interna, la melancolía y la resistencia.

En sus inicios, comenzó a ganar notoriedad por su estilo vocal que evoca a leyendas como Tom Waits y Bob Dylan, pero con un sello propio, pasado por el filtro de un par de generaciones de diferencia.

Su álbum debut, 'Singing for My Supper', marcó una entrada poderosa en la escena musical alternativa americana. Su segundo trabajo discográfico es más crudo, más introspectivo, y hasta más surrealista. En 'Strange Time to Be Alive', Early James se aventura aún más en terrenos experimentales sin perder su raíz sureña. Además de sus discos de estudio, ha participado ha sido telonero de artistas como The Black Keys y Shovels & Rope, ganando una base de seguidores leales.

North Coast Studio convoca un showcase de rap el domingo Para comenzar la actividad, esta noche en la sala Rock Beer The New (21.00 horas) recalará Garage 52 un grupo de Cartes, con un sonido de corte bailongo y gamberro, sin postureo, que se presentan como «músicos solidarios fundados en la apología de la semicorchea». Mañana, cambio de tercio, con la Banda Municipal de Santander en el templete de Pereda, a partir de las 19.30 horas, interpretando una selección de temas pensados para bailar. El café bar Bolero acogerá, a partir de las 21.25 horas, el concierto del recital Álex Colino y en sala Niágara, presentación del proyecto Agujero&Pis (22.00 horas). Agujero es una banda formada en el 2021 por Bruno (batería) y Chuchi (guitarra). Su LP LP en vinilo ha sido editado por Producciones Tudancas, Folc Records y Agujero. El sábado comenzará con el habitual recital de los alumnos del conservatorio Jesús de Monasterio en la Librería Gil, (11.30 horas). Por la tarde, a partir de las 18.00 horas, el Centro Cultural Eureka acogerá 'Rizomancias', una jornada de electrónica experimental y autoedición. Tras la presentación de 'Al Margen: Narrativas de la autoedición' con Sarah Rasines (Crystal Mine), Jaime Peña (Jperg) y Carlota Ribs (Culebra Ediciones), se sucederán los conciertos de Sarah Rasines, experimental cassettes; Gazelle Thomson, techno, deep, minimal y JPEGr, beat - ambient, idm, jazzy. Todos en formato live set. En la sala Niágara, North Coast Studio presentará a partir de las 21.30 horas, el showcase de hip-hop compuesto principalmente por artistas locales de Cantabria. Ing3nio (Santander), Maco NH3 (Cartes) y FHM (Peñacastillo); seguido de Celia Bsoul abrirán la sesión, que contará con Koncepto a los mandos, y voces como BJB, Desk, Styke Off, El Gatu, DDD Jade, Kaik, Alio y Acid Momo. Como cierre, afterparty de DJs con Voltage Voodoo desde Córdoba, con Drum and Bass, RSLKT desde Santander y Wasfvnny junto a KYS desde Torrelavega. El domingo, el compositor y pianista santanderino David Díaz de la Espina actuará este domingo en la cervecería Salceda interpretando bandas sonoras de cine (de 12.00 a 17.00 horas). Y por la noche, Salty Nacho, cántabro afincado en Berlín, viene a España a presentar su álbum 'Salvajes'. Un show de 12 temas mezclando el rock y metal en un estilo que le gusta llamar ñu-metal.