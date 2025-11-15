Excelencia musical en el Carnegie Hall de Nueva York

Guillermo Balbona Santander Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:45 Comenta Compartir

La Escuela Superior de Música Reina Sofía ha celebrado un hito histórico en su trayectoria como centro de referencia internacional para la formación de jóvenes músicos. En la noche del pasado jueves debutó en Estados Unidos a través del emblemático Stern Auditorium / Perelman Stage del Carnegie Hall de Nueva York. Más de 1.600 personas disfrutaron con la Orquesta de la Escuela que preside Paloma O´Shea. Dirigida por su director titular Andrés Orozco-Estrada, con Renaud Capuçon como violín solista y con la participación de músicos de la Filarmónica Joven de Colombia –programa de la Fundación Bolívar Davivienda–, celebraron su «actuación histórica e inolvidable» sobre el escenario del Carnegie Hall.

Más de setenta jóvenes músicos de la escuela, acompañados de quince miembros de la citada formación colombiana, interpretaron para el público el programa 'Viaje al Nuevo Mundo', que incluyó tres piezas y un último bis con toque español. La celebración musical contó con la presencia de la reina Sofía, acompañada de Paloma O'Shea. Al concierto en el Carnegie estuvo presente la presidenta del Banco Santander, Ana Botín. Orozco destacó la «valiosa oportunidad» que supone tocar en la sala: «Es una bellísima oportunidad para seguir creciendo y aprendiendo. Estamos aquí precisamente para eso, y también para seguir compartiendo con el público».

Como artistas invitadas también la velada contó con la violonchelista emiratí Elham Al Marzooqi y Rolanda Ginkute, antigua alumna de la Escuela. El concierto comenzó evocando el carácter «vivo, alegre y ligero, como un cuadro costumbrista musical», de 'El Puerto' de la obra 'Iberia' de Isaac Albéniz, en la orquestación de E. Fernández-Arbós. Continuó con una de las obras más interpretadas del repertorio estadounidense del siglo XX, el Concierto para violín y orquesta op.14 de Samuel Barber, junto al violinista francés internacionalmente reconocido Renaud Capuçon, y para cerrar la velada la Sinfonía núm.9 en mi menor, op. 95, Del Nuevo Mundo, de Antonín Dvořák, una obra cuyo estreno absoluto tuvo lugar en el Carnegie Hall en 1893. Ante el aplauso del público, el maestro Orozco ofreció como bis el enérgico Intermedio de 'La boda de Luis Alonso' de Gerónimo Giménez. La formación demostró al público neoyorquino su identidad desarrollado desde hace más de tres décadas: «Ser el mejor ejemplo de la fusión entre aprendizaje y excelencia artística». El concierto ofreció a los alumnos «una experiencia profesional incomparable, así como llevó al público internacional la creatividad y la energía de una nueva generación de músicos de 18 nacionalidades diferentes formados en España». Además del concierto, durante esta estancia en Nueva York, los músicos participaron también en una serie de actividades sociales y educativas con el objetivo de crear puentes con relevantes instituciones estadounidenses, caso de la New York Philharmonic y la Juilliard School.

