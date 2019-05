Fellows presentan 'Guadarrama' en Santander este sábado M- Galán El dúo vallisoletano estará en Rock Beer The New con su sonido de americana y blues DMÚSICA * Viernes, 24 mayo 2019, 07:51

Dicen que suelen preguntarse de dónde vienen y hacia donde van, y de ahí, surgen las ganas de hacer música y experimentar con ella. El resultado son sonidos de americana actualizada y empaquetada, en el caso más reciente, en 'Guadarrama', el EP que presentarán este sábado en Santander (Rock Beer The New). Este trabajo llega tras el EP 'After Saturn' (2014) y el LP 'Conquer the Moon' (2016).

Batería, guitarra, voces, harmónica...equilibradas en un cóctel sonoro interesante. Un imaginario de cine y literatura, entre otros elementos, que unen los vallisoletanos, que en formato duo se bastan y se sobran para sonar sin que nada se eche en falta.