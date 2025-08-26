La huella del Dúo Dinámico en Cantabria Manuel de la Calva y Ramón Arcusa actuaron por primera vez en la región en el Teatro Pereda de Santander en el año 1963, y la última, en 2017 en el Bulevar Demetrio Herrero de Torrelavega

A la izquierda, la primera imagen del Dúo Dinámico en Santander, en 1963, procedente de la colección de Mazo. A la derecha, su última actuación en Cantabria, celebrada en Torrelavega en 2017.

Leticia Mena Santander Martes, 26 de agosto 2025, 21:53 | Actualizado 22:07h.

Navegar por la hemeroteca se convierte en un viaje emocionante y nostálgico en el que uno descubre o recuerda noticias y fotos olvidadas. La muerte de Manuel de la Calva, del Dúo Dinámico, obliga a retroceder hasta 1963 para descubrir su primera visita a Santander. De aquel momento hace memoria y recopilación de datos el periodista Javier Rodríguez: «El lunes 11 y el martes 12 del mes de noviembre de 1963, Manuel de la Calva y Ramón Arcusa debutaron en el Teatro Pereda de Santander al frente del espectáculo 'Dinámico Show' que organizó el empresario y representante Jose María Lasso. Los carteles les presentaban como 'ídolos de la juventud' y las funciones de ambos días se celebraron a las 7.30 de la tarde y a las 10.45 de la noche. El Dúo Dinámico protagonizó un show de variedades publicitado como 'superespectáculo musical' apto para todos los públicos en el que también actuaron Ana María González, conocida como 'la voz luminosa de México'; las Hermanas Serrano, 'las voces de la radio y la televisión'; Rafael Cruz y su Ballet de Arte Español; Los Tres de Barcelona; el Gran Fele; y Duarty y Romero, 'genial y dinámico humorista español'». La foto que ilustra esta información pertenece al Archivo Mazo y en ella se ve a los artistas en los camerinos del Pereda.

Javier Rodríguez recuerda que «Manolo y Ramón congregaron a numeroso público en su primera actuación en el Pereda, pues ya estaban situados en la cumbre del éxito. Sus fans no faltaron a tan destacada cita en la tierruca, donde dejaron constancia del enorme talento artístico que atesoraban».

El Dúo Dinámico regresó en distintas ocasiones a Cantabria. De septiembre de 1983 destaca una crónica publicada en El Diario Montañés cuando el Dúo Dinámico actuó en la plaza de toros poco después de las inundaciones que anegaron la ciudad. En la imagen se ve a los dos bajando la escalinata del Hotel Real y la entrevista reflejaba a dos artistas ya convertidos en clásicos, que defendían con firmeza la vigencia de sus canciones más conocidas como 'Quince años tiene mi amor', 'Esos ojitos negros' o 'Perdóname', y reconocían que «la moral te la da el público». Ramón Arcusa, entonces muy ligado a Julio Iglesias, y Manolo de la Calva, asentado en España, explicaban que pese a llevar vidas separadas mantenían un respeto mutuo que les permitía reencontrarse cada verano sobre los escenarios.

1998 El dúo actuó en La Porticada. 1999 En Torrelavega durante las fiestas de la Virgen Grande. 2008 En las fiestas de Meruelo. 2008 Con Javier Rodríguez, en Punto Radio. 1 /

Volvieron a Santander al menos en 1988, 1998 y 2003. De esta última fecha, Javier Rodríguez rememora que COPE Cantabria organizó el concierto en el Teatro Casyc de Caja Cantabria (Obra Social). «El título de su brillante y evocador espectáculo fue 'Somos jóvenes'. Recuerdo que era lunes 9 de junio del año 2003, y hasta la hora, las 8.30 de la tarde. El recital se celebró a recinto lleno y ante un público entusiasmado. ¡Qué grandes Manolo y Ramón! Aquel día cené con ellos en el restaurante del Suite-Hotel Palacio del Mar. Constituyó para mí un honor compartir mesa y mantel con unas personas, en todos los aspectos, tan encantadoras».

En 1999 actuaron en Torrelavega; en 2008 en Meruelo; en 2016 en Colindres y, por última vez, visitaron la capital del Besaya en 2017. Cuando se hizo público el cartel de los conciertos gratuitos del Bulevar Demetrio Herrero de aquel año se escucharon ciertas críticas, ya que algunos consideraban que la apuesta era un tanto «trasnochada». Pero Ramón Arcusa y Manolo de la Calva estaban en todo lo alto tras pasar por festivales como el Sonorama, de Aranda de Duero, donde compartieron cartel con figuras de otras generaciones. La crónica de David Carrera de aquella noche tapó bocas: «visto el ambiente que se vivió en el Bulevar parece que al público, al menos el que llenó la plaza junto al Palacio Municipal, les encantó».

1999 Concierto en Noja. Mario Cerro 2004 Actuación de Manuel de la Calva y Ramón Arcusa en Santander. 2016 Durante la fiestas de Colindres en el balcón del Ayuntamiento. 2017 Pese a las críticas iniciales, Torrelavega se volcó con El Dúo Dinámico. El público abarrotó el Bulevar Demetrio Herrero para ver el concierto del Dúo Dinámico. l Luis Palomeque 1 /

La última vez que se anunció uno de sus conciertos en Cantabria fue en 2019. Estaban de gira celebrando su 60 aniversario y el Palacio de Deportes de Santander fue el lugar elegido. Poco después de anunciarse, la fecha fue cancelada por enfermedad. Aquella cancelación supuso su último intento de volver a una tierra que siempre les acogió con cariño desde aquel lejano debut en 1963.