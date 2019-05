Duff McKagan de Guns n' Roses anuncia disco en solitario El bajista de la banda ha publicado 'Tenderness' aprovechando el descanso de la formación, junto a The Suicide Horn Section DVG Miércoles, 1 mayo 2019, 08:15

Mientras Guns n' Roses se toman un descanso tras su lucrativa gira de reunión de tres años, sus miembros se dedican a sus proyectos en solitario. Y tras el turno del guitarrista Slash, llega el momento para el bajista Duff McKagan, quien anuncia álbum en solitario.

McKagan reflexiona en 'Tenderness', a la venta el 31 de mayo, sobre sus experiencias viajando por medio mundo con los Guns n' Roses. En sus viajes ha encontrado confusión, miedo, división, decepción e ira. Todo ello le lleva a canalizar el dolor colectivo en once nuevas canciones cercanas a la 'americana' y producidas por Shooter Jennings.

El primer single ya disponible, 'Don't Look Behind You', está «inspirado en realidad en un sentimiento de paz» que inundó al músico después de unos meses de apagar la televisión y las redes sociales».

Y añade McKagan: «También me inspiró un sentimiento real de comunidad que sentí mientras viajaba y hablaba con gente de todas partes del mundo durante las giras en este período justo. Este momento 'sturm und drang' pasará de todas formas. La canción se convirtió en un resumen final que resuena fuerte entre los temas de Tenderness».

Las sesiones de grabación del disco también sirvieron para que Duff se reagrupara, por primera vez desde las grabaciones para 'Use Your Illusion' (1991), con The Suicide Horn Section, que incluyen a su hermano Matt McKagan tocando el trombón, a Chuck Findlay a la trompeta y a Brian Scanlon al saxo.

«El último día de estudio, vinieron todos al estudio y crearon unas líneas increíbles de viento para 'Don't Look Behind You'. Nunca olvidaré el gran momento de Matt and The Suicine Horns mezclado con los Waters cantando mientras que Shooter y yo lo veíamos todo con la piel de gallina», rememora McKagan.

Sobre el concepto del disco, explica: «Nos estamos dividiendo en un momento en que nos necesitamos más que nunca. Cuando las grandes industrias son reemplazadas debido a la modernización, es tiempo de formar de nuevo y animar a los que se quedan relegados. Los adictos a las drogas y los sintecho tienen solución en este país si nos unimos y conseguimos formar un engranaje público y privado que trabaje en una dirección positiva. Y ya que estamos, al menos podríamos intentar afrontar las enfermedades mentales mientras podamos. Pero a pesar de eso, nos quedamos mudos y mentimos, señalando a otros y dividiendo. Somos mejores que eso».

Teniendo todo esto en mente, McKagan ha creado una campaña que pone los temas del álbum en acción e invita a los fans a unirse a él en el esfuerzo de apoyar a las organizaciones que se dedican a este tipo de trabajo. Estas organizaciones incluyen a la Seattle's Union Gospel Mission, 320 Changes Direction y To Write Love on Her Arms entre otras.

La gira de McKagan, teloneado precisamente por Shooter Jennings y su banda, comienza en Norteamérica el próximo 30 de mayo. También visitará Europa a partir del 22 de agosto, aunque no tiene fechas en España. Toda la información está en www.duffonline.com.