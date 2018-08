'Gravity', nuevo single de Fizzy Soup

Desayunan café y cenan sopa, ellos son Fizzy Soup, una banda independiente. En los altavoces de su casa suena indie-folk, rock y soul con explosiones psicodélicas, pero su música se desvía hacia un sonido diferente. Buscan ir más lejos.

La banda conquense Fizzy Soup presenta 'Gravity', primer single de adelanto del que será su próximo LP (que verá la luz a principios de 2019). El lanzamiento de 'Gravity', ha sido grabado en los estudios Organic

Audio de Cuenca y producido por Iñaki Martínez y Fizzy Soup, viene acompañado de un videoclip a cargo de Other Lands y de las primeras fechas confirmadas de una gira por festivales y salas que llevará el mismo nombre.

Tras editar un LP ('Wood Room', 2014) y un EP ('We Do This', 2016), realizar varias giras nacionales, pasar por salas como Bilborock, Apolo y festivales como Festival Gigante, Dcode Festival, Festival de Les Arts o Sonorama Ribera, la banda presentaba a finales de 2017 'Not so Far'. Un álbum que viajaba a su interior en la búsqueda de la verdad personal

Ahora, el 'Gravity Tour' de Fizzy Soup comenzó el pasado 9 de agosto en el festival Reina Loba que se celebró en la localidad orensana de Os Blancos y continuaría por escenarios de Madrid, Barcelona o Granada entre otras ciudades, incluyendo un concierto exclusivo en el Teatro Auditorio de Cuenca donde contarán con colaboraciones e invitados especiales.