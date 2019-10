Nace Strim: una nueva radio online de música alternativa La nueva emisora, en la que suenan «los grupos grandes y pequeños de los festivales», ya emite las 24 horas DMÚSICA * Domingo, 6 octubre 2019, 13:46

Tras varios meses de actividad en podcast, redes sociales y YouTube, Strim ha lanzado su emisión de radio a través de internet. Versátil y sin prejuicios, así definen sus fundadores el perfil de esta radio que emitirá en www.soystrim.com las 24 horas al día la música alternativa que copa festivales y salas de todo España.

Con Javier Navarro, Nacho Criado, Fran Gregoris o Dan Millson como coordinadores de contenidos, antena o eventos y producciones externas y principal eje vertebrador, Strim cuenta con un equipo de jóvenes locutores que aparecerán durante los próximos meses en la emisión. Por otro lado, la programación y control técnico corren de la mano de Noel Castro, que ya fue elogiado por su trabajo en ALT o en Radio 4G.

En Strim suenan desde los grandes nacionales (Vetusta Morla, Love of Lesbian, Zahara, Iván Ferreiro, Quique González, Sidonie, Izal, Second…) a las estrellas de otros países que copan cada verano las cabeceras de los festivales (The Killers, Arcade Fire, Nick Cave, Kings of Leon, Florence + The Machine).

«Pero también van a ser fundamentales en la emisión de Strim esos nuevos grupos que vienen fuerte y piden una oportunidad, por talento y por ganas. No sólo Carolina Durante, sino todos esos artistas que ya no quieren ser Vetusta Morla«, explican.

«Strim va a emitir grandes himnos de la música alternativa, pero también esperamos ser la emisora que de su primera oportunidad a los grandes grupos del futuro», añaden.

Esto señala a DMúsica Nacho Criado, «El Enterado», firma habitual en este medio y director de uno de los principales podcast de Strim. Por su 'Escenario Principal' han pasado muchos de los grandes grupos nacionales antes mencionados. El último: Amaral.

La radio es un paso especialmente importante para este joven pero ya muy seguido medio alternativo. Además de la emisión en su web, la apuesta por los podcast sigue siendo piedra angular del proyecto. También innovaciones tan diferenciales como el canal de YouTube sobre música alternativa que lidera Javier Navarro, director del podcast 'En El Disparadero'.

Strim ha anunciado nuevos podcast para este otoño, además de la producción de contenidos audiovisuales y eventos en directo con público como el celebrado con Rayden en el marco del 35ºaniversario de la Sala Búho Real de Madrid. El lema de Strim resume su planteamiento gloval: «La radio necesitaba un cambio».