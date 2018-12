Quique González homenajea a Jackson Browne

Quique González se ha dejado ver de la mejor manera posible; guitarra en mano y en un estudio de grabación. Pero para quienes están ansiosos por escuchar el nuevo material del madrileño, aún no ha llegado el momento (aunque no tardará).

El pasado 25 de octubre estaba previsto que González participara en el homenaje a Jackson Browne organizado por Santiago Alcanda. Una fiesta para celebrar el 70 cumpleaños del americano...nacido en Alemania.

Finalmente no pudo acudir a la cita celebrada en la sala Babel de Torrelodones, en la que participaron un puñado de compañeros, pero ha querido compartir la canción elegida y rendir su particular reconocimiento a Browne.

En un vídeo compartido este martes a través de sus redes sociales, Quique González hace su propia versión de 'These Days', uno de los temas más conocidos de Browne, grabado en los estudios Moon River por Fernando Macaya.

Esta misma canción fue interpretada hace cuatro años por Don Henley en un homenaje similar en el que participaron Bruce Springsteen, Ben Harper o Lucinda Williams ('Looking Into You: A Tribute To Jackson Browne', Music Road Records, 2014). Antes, el propio Browne cedió este tema viajero a su entonces pareja, Nico, que debutaría con esta canción en su disco 'Chelsea Girl' (1967).