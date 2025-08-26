Adiós a The Who, con unas cuantas canciones

Sara Morales Martes, 26 de agosto 2025, 16:06 Comenta Compartir

Convertidos por méritos propios en una de las bandas más influyentes del siglo XX, The Who continúan haciendo leyenda. Fundados en 1962 en Londres, a manos de Roger Daltrey (voz), Pete Townshend (guitarra), John Entwistle (bajo) y el inolvidable Keith Moon a las baquetas, se convirtieron en emblema de la música anglosajona y referentes de la escena mod, casi al instante de saltar a los escenarios.

Con una carrera imparable de doce álbumes de estudio, dieciocho discos en vivo, cuatro bandas sonoras, treinta y seis recopilatorios, cuatro epés, cincuenta y ocho sencillos y veinticinco videoálbumes, no hay quien rebata su valía y su peso en la historia del rock. Sin embargo, aunque nos hayamos acostumbrado a tenerles siempre ahí, como dinosaurios de la música que son, hace unas semanas anunciaban su gira despedida porque, sí, parece que ha llegado el momento de decir adiós, aunque solo sea a los escenarios.

Bajo el nombre de 'This song is over', este tour que comenzó el pasado día 16, recorrerá Estados Unidos, comenzando en Florida, hasta el 28 de septiembre concluyendo en Las Vegas. Pero quién sabe… quizá se animen a ampliar la tournée por Europa y, cómo no, por dominios británicos, esos a los que le deben su historia, su logo, sus colores, parte de su identidad y también buena parte de los asuntos que enarbolan sus canciones a golpe de mirada crítica, pero también de guiños y simpatías.

Entendiendo la noticia de esta gira como una despedida, es el momento de recorrer la historia de esta banda referencial en un viaje por sus mejores canciones.

1 'My generation'

Una de sus canciones insignia, lanzada en 1965, y considerada por la crítica y el público como una de las mejores composiciones de la historia de la música. Escrita por Pete Townshend, está inspirada en el movimiento mod y nació y creció para establecerse como uno de los himnos de esa subcultura por su ritmo potente, sus influencias y esa forma de expresar la eterna disconformidad de la juventud, siempre en busca de un lugar en el mundo y en el sistema. Pertenece al álbum de debut y homónimo de la banda.

2. 'Baba O´Riley'

Esta canción, compuesta también por Townshend e inspirada en el gurú indio Meher Baba y el compositor minimalista Terry Riley —de ahí el título, que une ambos apellidos—, se encuentra en el álbum Who's next (1971). La composición surgió del proyecto de Townshend llamado Lifehouse, en torno a una ópera rock que exploraba un futuro distópico y apocalíptico bajo el yugo de un dictador imaginario y, en varias ocasiones, el autor ha explicado que la letra relata la aventura de una familia en busca de experiencias en un concierto subversivo. El órgano de «Baba O'Riley» se ha convertido en una de sus eternas señas de identidad.

3. 'Behind blue eyes'

También forma parte de Who's next, quinto álbum de estudio de los británicos, pero, en esta ocasión, Townshend quiso expresar con ella el dolor y la desesperación humanas, como sentimientos y emociones con las que hemos de convivir cuando la presión y la tentación nos acechan. Se trata de una de las pocas baladas en la discografía de la banda, su cadencia es melancólica, pero, aún así, la energía propia de The Who sigue transmitiéndose por los cuatro costados.

4. 'Who are you'

Tema que dio nombre al disco que los Who publicaron en 1978 y que supuso un éxito rotundo en Estados Unidos y Canadá, alcanzando los puestos 14 y 7 respectivamente. Una composición que, a base de rock progresivo con mirada hacia el punk, relata un episodio personal de Pete Townshend con un policía. Sin embargo, uno de los grandes valores de esta canción es que fue uno de los últimos trabajos del batería Keith Moon antes de su muerte aquel mismo año.

5. 'Pinball wizard'

Forma parte de la ópera rock Tommy, de Pete Twonshend, que cuenta la historia de un niño mudo, ciego y sordo que se convierte en un ídolo del pinball. Una forma de abordar asuntos como la fama, la competitividad y la habilidad, que fue lanzada como sencillo en 1969, con «Dogs, part two» como cara B. Fue recibida con los brazos abiertos por parte de la crítica especializada y del público, tanto en su tierra, como al otro lado del charco, y numerosos músicos y bandas la han versionado a lo largo de la historia, entre los que destaca la personal cover de Elton John.

6. 'Eminence front'

Sobre la farsa que conlleva la fama y el poder, en el escenario de una fiesta de ricos y hedonistas que ocultan sus problemas tras las drogas y la superficialidad, trata esta canción incluida en el disco de 1982, It's hard. En la base rítmica se pueden apreciar los elementos identitarios de los Who: rock combinado con power pop y ramalazos de música electrónica con guiños al pasado. Otro de los himnos de la banda escrito por Townshend y que, según ha confesado alguna vez, contiene detalles autobiográficos.

7. 'Won't get fooled again'

Irremediablemente volvemos a Who's next porque, en aquel disco de 1971, sobran las joyas y esta es otra de ellas. Conocida y querida por la energía y la potencia de su ritmo, en esa fusión del screaming de Roger Daltrey con el juego de batería de Keith Moon, ha pasado a la historia como una de las canciones más populares del grupo. Habla sobre la cultura hippie, sus virtudes y sus defectos, también sobre los peligros que corre el ser humano de ser engañado. Y todo ello, bañado en buenas dosis de hard rock.

8. 'I can't explain'

Tema icónico en la discografía de The Who por tratarse de su primer sencillo oficial, lanzado en 1965 y producido por Shel Talmy. Un ritmo pegadizo de energía rock and roll, orientado a la juventud, en el que se aborda su ímpetu pero también su frustración. Ha sido interpretada innumerables ocasiones durante sus directos, incluido en aquel inolvidable festival de Woodstock. Hoy continúa siendo un clásico.

9. 'You better you bet'

Incluida en el álbum de estudio Face dances, de 1981, este tema triunfó en Estados Unidos y en Gran Bretaña al instante de ser publicado. En él, The Who incluyeron guiños y referencias a T. Rex, y su videoclip es uno de los más emblemáticos de la banda, filmado en blanco y negro y contando con la colaboración del teclista John Bundrick. Fue el cuarto vídeo emitido por una recién inaugurada MTV, aquel 1981.

10. 'Boris the spider'

La mejor canción de The Who para Jimi Hendrix. Escrita por el bajista de la banda, John Entwistle, e incluida en el álbum de 1966, A quick one. Los gruñidos del coro han sido influencia directa de muchos músicos de death metal y su letra aborda la observación del comportamiento de una araña, en una fina crítica al poder y al funcionamiento del sistema. Es otra de las perlas incondicionales de los fans y no suele faltar en los repertorios en directo de The Who.