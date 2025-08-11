Pulp, canciones de toda una vida

Sara Morales Lunes, 11 de agosto 2025, 13:48 Comenta Compartir

Un año simbólico este 2025 para la banda de Jarvis Cocker. Si nos habíamos acostumbrado desde hace veinticuatro años a un silencio histórico, que nos llevaba de viaje permanente por su discografía de leyenda, pero sin contar con material nuevo, toca desperezarse. Los británicos publicaban a finales de mayo un inesperado nuevo disco llamado 'More', que ha roto con la inercia de una historia que creíamos acabada. Además, este año también, se cumple la treinta de una de sus referencias más legendaria, 'Different class'; el disco que puso en el disparadero al britpop y que encumbró al grupo a referente de una sociedad cambiante con conciencia de clase.

Hoy toca repasar algunos de sus clásicos más imperecederos porque, sí, Pulp siguen poniendo banda sonora a aquellos maravillosos noventa, pero también a estos de un avanzado siglo XXI.

1 'Common people'

La joya de la corona. Hit universal en la discografía de Pulp y, por supuesto, perteneciente a 'Different class' (1995). Una canción que trata sobre el valor (y la valía) de la gente común y sobre aquellos que aparentan serlo pero no lo son. Cocker se inspiró en una compañera de estudios griega que conoció en el Central Saint Martins College of Art and Design para escribir la letra, pues ella representaba esa élite ajena a los problemas mundanos, gracias a la protección y privilegios de su familia. Con este tema alcanzaron el número 2 de las listas del Reino Unido inmediatamente y, desde entonces, mantiene un buen puesto fundamental en la memoria colectiva.

2 'Babies'

Publicada en 1992, trata asuntos de adolescencia y deseo desde unos códigos de humor y melancolía que la han convertido en un pequeño clásico. En un primer momento fue incluida en el epé Separations, pero luego Pulp la regrabaron con Ed Buller dando así con su versión más querida y conocida. El riff de guitarra, ideado por el batería Nick Banks pero tocado por Jarvis Cocker, es tan reconocible como inolvidable.

3 'Disco 2000'

Perteneciente también a 'Different class', Jarvis Cocker recuerda con ella a un amor de la infancia, Deborah Bone. Un amor platónico con sus puntos de admiración, de frustración y de inocencia que suena a esa forma de tratar la música disco tan característica de la banda en aquellos mediados de los noventa. Es, junto con 'Common people', su canción más conocida y representativa. Pegadiza e inmortal.

4 'Do you remember the first time?'

Esta canción sobre la pérdida de la virginidad se convirtió en el año 94, cuando vio la luz como parte del disco 'His \'n\' Hers', en todo un himno generacional para los jóvenes de Reino Unido. Su letra de contenido sexual también suscitó controversia entre las facciones más puritanas de la sociedad del momento, pero ni con esas lograron impedir que se convirtiera en otro de los grandes éxitos del grupo.

5 'Like a friend'

Inicialmente fue compuesta para la banda sonora de la película 'Grandes esperanzas' (1998), dirigida por Alfonso Cuarón y protagonizada por Gwyneth Paltrow y Ethan Hawke, aunque luego fue incluida en una reedición del álbum This is hardcore. Habla sobre la tensión que se genera cuando se dan situaciones que oscilan entre el cinismo y la emotividad, entre lo íntimo y lo que debemos proyectar hacia fuera.

6 'Razzmatazz'

Sí, la mítica sala de conciertos de Barcelona se llama así por esta canción, que fue el último sencillo del grupo antes de que todo estallara por los aires con 'Common people'. La letra se burla de la desidia y de la vida aburrida que Jarvis Cocker avistó en una exnovia suya tras separarse de ella. Una pequeña «sobrada», pero con encanto, que acabaría formando parte del recopilatorio del grupo publicado en 1993, 'Intro'.

7 'A little soul'

Esta pieza acústica de 1998 fue nominada al Premio Ivor Novello, en la categoría de mejor canción, para sorpresa de la banda de Sheffield en aquel momento, pues ni es un tema de gran complejidad, ni un hit a primera vista. Perteneciente al álbum 'This is hardcore', fue escrita por Cocker, claro, pero en compañía de Russell Senior, y producida por la banda con la ayuda de Mike Howat.

8 'This is hardcore'

No podía faltar la canción que da nombre a uno de los álbumes más legendarios de Pulp. Fue el segundo sencillo de este disco publicado en 1998 y una de sus canciones más destacadas. Se levanta sobre un latigazo trip hop con piano y atmósferas potentes, además de contar con una instrumentación detallista y muy trabajada. Su letra habla sobre cómo ser demasiado estricto o duro puede causar problemas en las relaciones personales.

9. 'Bad cover version'

Incluida en el disco que Pulp publicaron en 2001, 'We love life', y promocionada como segundo sencillo del mismo, su portada es célebre por parodiar la carátula de 'The rise and fall of Ziggy Stardust and The Spiders from mars', de David Bowie, con Mark Webber, guitarrista de la banda, recreando al personaje. Pese a la broma, es uno de los temas más queridos por los fans.

10 'Mile end'

Conocida por formar parte fundamental de la banda sonora de la película Trainspotting, la canción refleja la rutina cotidiana en la zona londinense de Mile End, a través de un grupo de okupas que viven en un edificio abandonado. Su atmósfera y el tono de la película encajaron perfectamente para reflejar, entre sonido e imagen, la decadencia urbana. Toda una crítica social a ritmo de balada pegadiza.