pop, rock y jazz para acabar el año

Programación

Bar Rvbicón . Actuación de Mohannad Naser Trío, laudista y compositor sirio. Hoy, a las 21.30 horas.

Escenario Santander . Tributo a Queencon de Killer Queens. Sábado, a las 11.30 horas. Y Ángel Stanich, compositor, cantante y músico de rock, cierra la programación del año, el sábado, a las 21.00 horas.

Sala Black Bird . Actuación de Super Skunk y Mi pequeña Venganza, el viernes, a las 20.30 horas. Y concierto de presentación del libro de Jimmy Barnatán 'Una noche en el St John's', con la banda The Cocooners. Sábado, a las 20.30 horas.