Talvin Singh, fusión de tradición hindú y electrónica en el Centro Botín En su concierto de este viernes presentará el espectáculo 'Ok&Beyond' con el que conmemora el vigésimo aniversario de su primer álbum DM . Santander Viernes, 16 noviembre 2018, 08:37

Talvin Singh presentará por primera vez en Cantabria su particular universo sonoro. Un sonido que fusiona la música tradicional india con las bases electrónicas más sutiles, el drum and bass o el trip hop, y que está en el origen del conocido como Asian Underground: uno de los movimientos musicales más eclécticos e interesantes de la escena británica de finales de los 90.

El concierto se celebrará este viernes a las 21.00 horas, en el auditorio del Centro Botín.

Aunque creció en el East End londinense, (Leytonstone), con 16 años se trasladó a la India, donde pasaría los dos años siguientes. Allí estudió los fundamentos de la tabla, intrumento hindú de percusión con el maestro Sangeet Acharya Ustad.

En el año 91, alcanzó notoriedad por su participación en el tema 'Kiss Me Tell Me' de Siouxsie and the Banshees, un single que alcanzó el número 23 en las listas Billboard. Singh se incorporó a la banda como el sexto miembro de las Banshees, con los que giraría hasta que dos años después le fichó Björk para ser el percusionista y director de sonido en su álbum 'Debut'.

Entre sus galardones está el UK Asian Music Awards en 2010 por su 'Commitment to Scene'. Más tarde, en 2015, recibió la Orden del Imperio Británico por su aportación a la música. En la actualidad está inmerso en una gira con la que celebra el vigésimo aniversario de su primer trabajo discográfico.

Aquel álbum iniciático, 'OK', el primero de sus cuatro discos, contó con la colaboración de la Filarmónica de Madrás (India) y fue galardonado con el prestigioso Mercury Music Prize, reconocimiento con el que se distinguió el mejor disco del año en Reino Unido en 1999. En total, eran once canciones publicadas por el sello Island Records, que supusieron el inicio de una exitosa carrera profesional

Singh ha colaborado con artistas como Madonna, Duran Duran o Yoko Ono. Ahora, recala en Santander con el espectáculo 'Ok& Beyond', un show en el que revisa los temas de aquel LP, acompañado por otros tres instrumentistas: Francesca Ter-Berg, Sriram Sampath, Preetah Narayanara. Violonchelo, flauta y violín se fusionan con ritmos electrónicos y el particular sonido de la tabla: un instrumento de percusión tradicional de la India y Pakistán, compuesto por dos tambores de cuerpo metálico que se tocan con los dedos.

De hecho, Talvin Singh ha conseguido llevar la tabla a la vanguardia de las creaciones sonoras, introduciendo conceptos de la tradición india en géneros como el pop, el dance o el jazz. Su influencia también se ha extendido a las artes visuales, la danza y el cine.

Actualmente, combina sus actuaciones en directo con la faceta de productor y compositor, así como con la tarea de director musical en varios proyectos creativos y bandas sonoras.

El ciclo 'Música Abierta. Momentos Alhambra' continuará en diciembre con dos citas muy diferentes. Los Mambo Jambo, una formación de rock n´roll instrumental, surf y swing, se subirán al escenario del auditorio del Centro Botín el 14 de diciembre. Cuatro días más tarde, el 18 de diciembre, el público podrá disfrutar del estreno en Cantabria de 'Monochrome', el nuevo show audiovisual de música electrónica capitaneado por el músico techno Óscar Mulero.