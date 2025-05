Las cinco tiendas Alcampo de Cantabria se verán afectadas por la reestructuración del grupo

Cinco días después de que Alcampo diera a conocer su 'plan de transformación y adaptación al futuro', sigue sin concretarse cómo se van a ... traducir esos planes a Cantabria. Sólo se sabe que las cinco tiendas que la marca tiene en la región se verán afectadas de una manera o de otra. El único avance que se ha dado hasta la fecha es que se ha constituido la mesa de negociación con los sindicatos para fraguar cómo se llevarán a cabo las salidas de empleados y se ha establecido un calendario de encuentros entre las partes que tendrán su primera cita este viernes día 16 y la siguiente el 21 de mayo, según trasladan desde UGT.

En la misma nota de prensa en la que Alcampo anuncia las medidas «adicionales» de cara a su reestructuración se plantea que se van a aplicar diferentes acciones. Por un lado, se cerrarán 25 supermercados con dificultades, pero al mismo tiempo otras 60 tiendas serán renovadas y modernizadas y se reducirá la superficie de 15 de sus hipermercados. También se harán ajustes en plantilla en 152 locales. De esta forma, los planes son que los cambios se lleven por delante 710 empleos de una plantilla que alcanza los 23.300 trabajadores en todo el país.

No se ha entrado a especificar de qué manera se verá afectado cada uno de los supermercados. Lo único que el grupo de distribución ha confirmado son locales en los que se aplicarán cambios, ya sea una disminución de sus espacios de venta y personal, reformas, modernizaciones o incluso cierres. De esta forma, en el inventario de establecimientos aparecen todos los que el grupo tiene en Cantabria (con una suma de 70 empleados) y que se verán salpicados de alguna manera. Concretamente son los tres de Santander (calle San Fernando, calle Santa Lucía y calle Cardenal Herrera Oria) y los dos de Torrelavega (calle Augusto González Linares y Avenida Solvay).

Los cinco establecimientos pasaron a ser de Alcampo hace dos años tras un acuerdo con el grupo Día para hacerse con parte de sus activos nacionales y que supuso el desembarco de la marca en la región. Una compra que ahora Alcampo reconoce que no ha obtenido el efecto deseado. «Con el propósito de aumentar la cercanía de Alcampo a sus clientes, en 2023 la compañía adquirió un paquete de 224 supermercados, a pesar de que algunos de ellos no se adaptaban a su modelo, su localización no era la deseable o tenían una tasa de esfuerzo excesiva», indicó la compañía en el comunicado.