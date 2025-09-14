Innovación y digitalización: motor de futuro para la sostenibilidad

Patricia Delgado Calle Santander Viernes, 12 de septiembre 2025 | Actualizado 14/09/2025 07:53h. Comenta Compartir

Tres ejes tractores para un tejido empresarial competitivo y verde

De izq. a dcha. Mario Salcines, Encarnación Barba, Roberto García, Javier Puente y la periodista de El Diario, Saray Ceballos. Vídeo: Pablo Bermúdez. Fotos: Daniel Pedriza

Que la sostenibilidad ha dejado de ser una opción para convertirse en una condición imprescindible de supervivencia y competitividad es una realidad de la que ya poca duda cabe. Sin embargo, cómo integrarla de forma efectiva y rentable en la estrategia de las empresas es aún un camino que está por recorrer. Y la innovación y la digitalización se presentan como herramientas clave en este proceso, a todas las escalas y en todos los sectores. Así se puso de manifiesto en el cuarto foro temático celebrado en el marco del proyecto Sostenibles, impulsado desde El Diario Montañés y que, en esta ocasión, quiso poner el foco en el papel que desempeña la tecnología en esta transición sostenible.

El encuentro, moderado por la periodista de la casa Saray Ceballos, comenzó con una mesa redonda en la que participaron Javier Puente, director general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial del Gobierno de Cantabria; Roberto García, presidente del Clúster Tera; Encarnación Barba, responsable de gestión ESG en Grupo Cementos Portland Valderrivas; y Mario Salcines, director de Desarrollo de Negocio de Ingeotec. Tras ellos, subió al atril Eduardo Arasti, consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, encargado de clausurar el evento.

Rentabilidad, análisis de datos y seguridad jurídica

Una vez hechas las presentaciones e intervenciones iniciales, los ponentes debatieron sobre determinados temas que son clave para trazar ese vínculo indivisible entre innovación, digitalización y sostenibilidad. El primero de ellos, la rentabilidad. Todavía hoy, hay compañías que arrastran la idea de que invertir en sostenibilidad lastra a sus empresas y es una obligación que no reporta beneficios. Roberto García fue tajante a la hora de desmentir el mito: «Sólo hay que analizar los datos para comprobar que la sostenibilidad funciona y ayuda a generar un futuro más competitivo; este es un tema vital hoy en día». Por su parte, Encarnación Barba matizó que «es rentable cuando está bien gestionada y además hay que darle tiempo, no da frutos de manera inmediata, de inicio supone un coste, pero en el medio y largo plazo, minimiza riesgos, abre oportunidades y genera ingresos».

Al hilo de esta cuestión, la conversación se abrió también hacia la necesidad de establecer una normativa común que permita a las empresas competir en igualdad de condiciones. «Todos deberíamos jugar con las mismas reglas, pero no es así. En las licitaciones, por ejemplo, no debería valer sólo el precio si queremos proyectos que nos lleven a un mundo más innovador y sostenible», argumentó Mario Salcines. Y Javier Puente recogió el guante. «En temas de innovación, digitalización y sostenibilidad es vital que haya consenso y que la administración genere una seguridad jurídica que no cambie cada cuatro años... Hay que poner unas reglas con las que todo el mundo esté de acuerdo».

También en relación con el impacto sobre la rentabilidad de las empresas, se dedicaron unos minutos a hablar sobre la importancia de los datos. «La gestión de la información nos permite prever escenarios y reaccionar ante ellos de manera muy rápida, es algo esencial para hacer productos más sostenibles», apuntó Salcines. Por ello, «su análisis es un factor que debe estar por debajo de las estrategias de innovación y sostenibilidad de empresas e instituciones», concluyó Puente.

Ampliar El evento se celebró en el salón de actos de El Diario Montañés. Daniel Pedriza

Consenso y talento

La necesidad de trabajar en colaboración ocupó también parte del debate. «Las empresas deben hablar y no deben mirarse con recelo: necesitamos compartir proyectos, información y recursos para llegar a cosas más grandes», defendió García. Una idea que Barba reforzó asegurando que «la empresa se enfrenta a tantos retos y tan grandes, que sola no puede. La única manera de afrontarlos es con alianzas».

El desafío de atraer y retener el talento cerró el encuentro. Al respecto, Puente señaló que esta es una «lucha» en la que están todas las comunidades y «Cantabria no puede quedarse atrás». Por su parte, Salcines insistió en la necesidad de adaptarse a las nuevas generaciones, que ya «no buscan sólo un buen sueldo, valoran otras cosas y hay que entenderlas».

Eduardo Arasti, consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria «Estamos recuperando el tiempo perdido y obteniendo resultados gracias a un trabajo conjunto con todos los agentes»

Ampliar Eduardo Arasti. Daniel Pedriza

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti, fue el encargado de clausurar el encuentro y lo hizo apoyando en datos, hechos e hitos la afirmación de que la región «está recuperando el tiempo perdido y obteniendo resultados», los cuales, enfatizó, «cuando se trabaja conjuntamente con la sociedad civil, el sector TIC, las empresas y las asociaciones, no se hacen esperar». Y entre ellos, citó que «Cantabria ha escalado diez puestos en el ranking europeo de innovación y ha sido la segunda comunidad autónoma española que más ha mejorado su rendimiento en esta área en los dos últimos años». Expuso también de que la región tiene «la tasa de paro más baja del país y el mayor número de afiliados al a Seguridad Social de su historia». Pero para seguir creciendo, demandó, «es imprescindible que se apruebe la planificación de la red de transporte de energía eléctrica 2026-2030 del Gobierno de España, esencial para muchos de los proyectos que nuestro territorio está atrayendo».

Con el fin de ilustrar los aires de cambio que ha traído consigo el equipo de gobierno actual, Arasti recurrió al reciente estudio sobre la situación de la I+D+i que ha hecho público la Universidad de Cantabria –relativo a 2023– y que pone de manifiesto algunas debilidades estructurales, tales como la escasa implicación del tejido empresarial en actividades de I+Dì, las dificultades para captar y retener talento o la fragmentación del sistema regional de innovación. Así, aseguró Arasti, «hace dos años nos encontramos ante un enorme trabajo por hacer y nos hemos puesto a ello».

La aprobación de la Agenda Digital de Cantabria es, sin duda, el paso más firme que el Gobierno ha dado para revertir esta situación y pisar el acelerador para convertir a Cantabria en un motor de innovación. Para ello, «incluye 88 proyectos concretos y consta de un presupuesto de 400 millones de euros», desgranó el consejero. Igualmente, destacó, «por primera vez hemos cumplido con los objetivos de la Ley de Ciencia», superando el porcentaje exigido y «con un presupuesto de 79 millones de euros, frente a los 38 que se destinaron en 2023».

Arasti subrayó algunas iniciativas concretas, como el Centro de Ciberseguridad de Cantabria –ya en funcionamiento– o el impulso a la formación en competencias digitales a través de tres programas de capacitación «que buscan responder a las demandas del mercado y posicionar a Cantabria a la vanguardia del conocimiento»: el proyecto de Hibridación junto a la Universidad de Cantabria, el programa 'Formar para contratar' y el curso universitario de desarrollo de videojuegos PlayStation Talents.

Finalmente, el consejero puso especial énfasis en el Campus Tecnológico Altamira, declarado proyecto estratégico y que supondrá la mayor inversión empresarial en la historia de Cantabria. «Será uno de los más grandes y avanzados a nivel europeo y contará con una dotación económica de más de 3.600 millones de euros, es decir, la cuarta parte del PIB de Cantabria. Va a situar a Cantabria como un nuevo hub digital de referencia en España y Europa», concluyó.

Javier Puente Gobierno de Cantabria «La Agenda Digital de Cantabria es un proyecto de región, fruto del consenso»

Ampliar Javier Puente Daniel Pedriza

«La digitalización y la innovación son un motor de futuro para la sostenibilidad y ahí Cantabria tiene mucho que decir, no tiene absolutamente nada que envidiar a nadie, todo lo contrario: podemos ser un referente a nivel nacional e internacional y en ello estamos trabajando.

Así, en el contexto de la Estrategia de Especialización Inteligente 2021-2027, en noviembre del año pasado se aprobó la Agenda Digital de Cantabria 2024-2028, donde la clave, para mí, ha sido el consenso. Aquí se han implicado no sólo todas las consejerías, sino todos los miembros del foro de la innovación, la cámara de comercio, las universidades, los sindicatos... Y que sea un proyecto de región en el que todos estemos implicados es lo que a nosotros más nos satisface.

De cara a ponerlos en marcha se han establecido cuatro ejes: infraestructuras, ciudadanía, empresas y administración. Se trata de abordar esta transformación de manera transversal con un objetivo final de conseguir hacer fácil lo digital, de reducir el gap entre los que están en el mundo tecnológico y los que utilizan menos la tecnología. Por ello, los proyectos que contempla van dirigidos a todos, a quienes están en el sector digital, pero también a profesionales de cualquier gremio y ciudadanos en general».

Roberto García Clúster TERA «Digitalización y sosteniblidad tienen que ir de la mano sí o sí en el futuro»

Ampliar Roberto García Daniel Pedriza

«Estamos convencidos de que digitalización y sostenibilidad tienen que ir de la mano sí o sí en el futuro, por eso nos parece esencial que haya espacios donde la administración, las entidades digitalizadoras y las empresas nos encontremos, porque estos dos elementos son hoy en día inevitables para todos los proyectos que nacen y que surgen no sólo en nuestra región, sino también fuera de ella.

El Clúster TERA nació hace seis años con la idea de que las empresas tecnológicas de la región nos uniéramos para acometer proyectos más grandes y poder ayudar a otras entidades, públicas o privadas, a ver cómo la tecnología y la innovación pueden ser útiles en cualquiera de sus procesos.

En estos años hemos pasado de cinco a ochenta miembros y conforme vamos creciendo, nos estamos especializando más. Hemos trabajado en algunos proyectos muy interesantes, como por ejemplo en la digitalización de las cuevas de nuestra región que tienen arte rupestre para que puedan disfrutarse en el futuro MUPAC sin poner en riesgo su futuro y conservación; o, por citar otro con gran impacto, también varias de nuestras empresas están trabajando con AENA para mejorar sus infraestructuras desde la perspectiva de la sostenibilidad».

Encarnación Barba Cementos Portland Valderrivas «La tecnología nos ha permitido adaptarnos a las nuevas normativas»

Ampliar Encarnación Barba Daniel Pedriza

«En los últimos tiempos, han entrado en vigor dos normativas muy exigentes que han requerido un cambio en la estrategia de la empresa: la de la debida diligencia en sostenibilidad y derechos humanos y la de divulgación de información de sostenibilidad. Se trata de dos normativas que inciden de lleno en el sistema de gestión porque, si la empresa no gestiona esta información, difícilmente va a poder divulgar después. Hemos pasado de tener que reportar unos 100 indicadores a 800, por lo que el impacto ha sido muy grande. Y tarde o temprano, estas exigencias van a ir llegando a otros tipos de empresas, por lo que creemos que es importante prepararse para el cambio.

¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Con herramientas digitales específicas. Utilizamos APlanet, que tiene un módulo de sostenibilidad y otro de Neutrality para medir la huella de carbono; y una herramienta de evaluación y homologación de nuestra cadena de suministro, que está enfocada a comprobar que los proveedores cumplen con temas de derechos humanos. En ambos casos, designamos a responsables dentro de la organización encargados de reportar los datos y luego, la ventaja de estas tecnologías es que consolidan los datos a nivel de sociedad, país y grupo, lo que agiliza mucho los procesos».

Mario Salcines Ingeotec «La ingeniería española está muy bien posicionada en el mercado latinoamericano»

Ampliar Mario Salcines Daniel Pedriza

«Somos una empresa de soluciones de estabilización de taludes y geotecnia bastante joven. Empezamos en 2022 a raíz de una consulta para un proyecto en Oaxaca, se trataba de una carretera de 200 km que reducía el tiempo de viaje de seis horas a hora y media. Implementamos aquí 100.000 metros de malla de alta resistencia combinada con cables de acero, una solución que, que sepamos, era la primera vez que se utilizaba en México.

Nuestros servicios se dividen en tres líneas: ingeniería, fabricación y, la más reciente, instalación. Con ello, podemos ofrecer un 'llave en mano' desde la detección del problema hasta la implantación final. Estamos presentes en varios países y nuestro principal mercado es México. Esta presencia internacional nos ha permitido convivir con el choque cultural en cuanto a innovación y criterios de exigencia en lo que a normativas, especificaciones y estándares que se aplican en los distintos lugares se refiere. Esto es un problema que nos estamos encontrando, porque no todos tenemos las mismas normas de juego.

En el mercado latinoamericano hay muchas ingenierías españolas y están muy bien posicionadas, que a veces se dice que nuestro sector está por detrás de otros países y, cuando te mueves por el mundo, te das cuenta de que no estamos nada mal».