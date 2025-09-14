Un lujo en el bolsillo: los nuevos móviles se encarecen y se comen hasta 40 días de salario Los precios de los smartphones se han instalado en los 1.000 euros y algunos ya pasan con creces los 2.000 euros

En apenas quince años, el teléfono móvil ha pasado de ser un accesorio cotidiano a uno de los bienes de consumo más caros de la economía doméstica española. El dato es rotundo: un 96% de los ciudadanos posee uno, pero cada nueva generación de gama alta exige muchos más días de salario que hace una década y media.

Lejos quedan los casi 600 euros del primer iPhone de 8 GB, lanzado en España en 2008, o los 500 euros del primer Samsung Galaxy S, que llegó en 2010. En aquel momento la palabra smartphone apenas empezaba a colarse en el lenguaje diario. Hoy, el precio se ha triplicado.

De aquellos primeros modelos hemos pasado a un iPhone 17 que parte de 1.459 euros. Los dispositivos han crecido en tamaño, prestaciones y capacidad de almacenamiento -los 8 GB iniciales son ya impensables- y han acostumbrado a sus usuarios a desembolsar más de 2.000 euros. Esa barrera, que parecía infranqueable hace pocos años, es historia: los móviles plegables superan 2.500 euros, y el iPhone 17 Pro Max de 2 TB se vende en torno a 2.469 euros.

Esa escalada contrasta con la evolución de los sueldos. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), desde 2008 el salario medio bruto ha pasado de 21.883 a 26.935 euros anuales, un aumento de unos 420 euros mensuales en términos nominales. Ajustado a la inflación, el poder adquisitivo prácticamente no ha variado.

El crecimiento salarial es todavía más débil entre los más jóvenes: solo 100 euros adicionales en algo más de veinte años, lo que les dificulta acceder a las últimas novedades tecnológicas.

Quienes se incorporan hoy al mercado laboral destinan prácticamente toda su nómina a un móvil de alta gama. Un trabajador menor de 25 años que quiera el iPhone 17 de 256 GB, el modelo más barato de la última generación, tendría que comprometer casi la totalidad de sus 1.067 euros de sueldo medio neto (dato de 2023). Si opta por «lo máximo», el iPhone 17 Pro Max de 2 TB, necesitaría ahorrar cerca de dos meses y medio de salario y no gastar en nada más para reunir los 2.469 euros que cuesta.

El esfuerzo tampoco es igual para todos. Los menores de 25 años necesitan más jornadas de trabajo que sus padres, y los hombres lo tienen más fácil que las mujeres. La razón no está en ofertas por género, sino en la brecha salarial: una mujer debe destinar más tiempo de su trabajo para lograr el mismo objetivo.

Entre las trabajadoras más jóvenes, comprar los últimos modelos de Apple o Samsung supone alrededor de 30 días de trabajo, frente a casi 25 días para los hombres. La diferencia se mantiene en todas las franjas de edad, ya que ellas cobran unos 400 euros menos de media.

Aranceles y guerra

La tecnología ha estado en el punto de mira de la guerra arancelaria en los últimos meses, especialmente los dispositivos de Apple y su procedencia. Tras su segundo desembarco en la Casa Blanca, Donald Trump reactivó las tarifas para reducir el déficit comercial de Estados Unidos, con China -la 'fábrica del mundo'- y el sector tecnológico en el centro del conflicto.

No es la primera vez que las decisiones del dirigente republicano amenazan la cuenta de resultados del gigante de Cupertino. En 2018, sus medidas golpearon la cadena de suministro de muchas tecnológicas, que trasladaron parte de su producción a otros países, como India. Apple también siguió ese camino y, por primera vez, todos los iPhone 17 se ensamblan en India. Según la propia compañía, esta novedad tendrá un impacto de 1.100 millones de dólares en el trimestre que finaliza en septiembre.

La guerra arancelaria ha elevado el precio de algunos modelos de Apple en 100 euros

Con esta estrategia, la empresa de Tim Cook ha intentado frenar una subida de precios que el mercado estimaba entre 50 y 100 dólares. Aun así, los clientes españoles pagan más: los iPhone 17 llegan a España 100 euros más caros que la gama 16, salvo dos excepciones.

El modelo más básico mantiene los 959 euros de su predecesor y aumenta su almacenamiento de 128 GB a 256 GB. El tope de gama, el Pro Max, sube de 1.819 a 2.469 euros, más de dos salarios mínimos españoles. El resto de la gama -incluido el nuevo iPhone Air- encarece su precio en 100 euros.

Con esta congelación, Apple busca el reinado de los móviles en España que, nuevamente, está dominado por Samsung, que ha desbancado a Oppo.

El móvil se ha convertido en el producto de consumo más universal y, al mismo tiempo, en un objeto de lujo encubierto. La tecnología avanza, los precios baten récords y los salarios apenas se mueven. Mientras Apple y Samsung compiten por el trono, el bolsillo de los españoles marca el verdadero límite: cada nueva generación de teléfonos exige más horas de trabajo que la anterior. La pregunta ya no es qué pueden hacer los nuevos dispositivos, sino cuánto esfuerzo estamos dispuestos a pagar por llevarlos en el bolsillo.

China es el gran ganador en el mercado global de móviles Apple sigue siendo el principal fabricante a nivel mundial, sobre todo debido a su nivel de ventas en Estados Unidos. Pero según datos de la consultora Canalys el claro ganador en 2024 no fue una compañía, sino un país: China. Los principales fabricantes registraron crecimientos a doble dígito en 2024, mientras que las ventas de Apple (EE UU) y Samsung (Corea) se ralentizaron. Entre las compañías chinas, destaca el caso de Huawei, cuyo crecimiento en 2024 a nivel mundial fue del 36%, seguido de Lenovo (23%) y Xiaomi (15%). En España estas marcas también son clave en las ventas por la influencia del mercado de gama media.