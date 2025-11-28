Manfacter, Banbú y Panssari, ganadores de los premios del programa EIBTs de Sodercan

Vídeo de la entrega de premios del Programa de Creación y Escalado de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica (EIBTs) de SODERCAN

El Gran Casino Sardinero acogió este miércoles la puesta de largo del Programa de Creación y Escalado de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica (EIBTs) de SODERCAN. El acto reunió a los diez finalistas de la presente edición, que tuvieron ocasión de dar a conocer a la sala la singularidad de sus proyectos, y concluyó con la entrega de premios, donde tres de estas iniciativas fueron distinguidas como las más destacadas de la convocatoria.

Este reconocimiento fue para Manfacter, Banbú Cosmética y Panssari, premiadas con 30.000, 25.000 y 20.000 euros respectivamente. Una dotación económica destinada a reforzar la consolidación y escalado de sus empresas tecnológicas.

Además, el resto de startups finalistas: Valientes, Envisad, Idresa Services, Phytobatea, Deduce Data Solutions, BoloTrack Technology y Takumi Parts, recibieron sendos accésits de 10.000 euros, elevando a 145.000 euros la cuantía en premios destinada por la empresa pública para esta iniciativa.

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, fue el encargado de clausurar la jornada y lo hizo poniendo de manifiesto el éxito de la convocatoria, a la que se «han presentado un total de 44 proyectos», lo que demuestra que «en Cantabria existe un ecosistema emprendedor que crece, se diversifica y se profesionaliza; que hay jóvenes investigadores, profesionales y emprendedores dispuestos a innovar, a asumir riesgos y a desarrollar soluciones con potencial de mercado».

Arasti quiso destacar también que el programa «tiene una virtud que lo hace único, ya que no sólo financia, también acompaña». En este sentido, el consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja, detalló en qué consiste el completo itinerario que ofrece la iniciativa: «Está diseñada para acompañar a las empresas innovadoras de base tecnológica en todas sus fases: desde la idea inicial, pasando por la validación y el desarrollo, hasta el escalado y la consolidación en el mercado. A lo largo de este proceso, las empresas participantes reciben asesoramiento especializado, formación, acceso a inversores, mentorías, incubación y apoyo en la búsqueda de financiación pública y privada».

Con todo ello, apuntó Arasti, el objetivo del Gobierno es «convertir a Cantabria en una región capaz de generar y retener proyectos de alto valor añadido. Queremos que las empresas que apuestan por la innovación encuentren aquí el entorno adecuado para crecer y que los jóvenes puedan desarrollar su carrera sin marcharse fuera o si se van que sea con billete de vuelta».

Y con esta meta en el horizonte, el titular de Innovación explicó cómo el Ejecutivo regional ha duplicado su inversión en I+D+i en apenas dos años, pasando de 38 millones en 2023 a 79 millones en 2025, ha escalado diez posiciones en el ranking europeo de innovación, y ha incrementado su gasto en I+D en un 7,4% en 2024, por encima de la media nacional.

Nueva edición en marcha

Arasti aprovechó el cierre de la gala para anunciar que el Programa EIBTs de SODERCAN tendrá una próxima edición, cuya convocatoria ya está abierta hasta el 26 de enero. Así, el Gobierno da continuidad a esta iniciativa enfocada en impulsar startups con alto potencial de crecimiento y capacidad de generar valor añadido a la región.

Una apuesta que se enmarca dentro de la I Agenda Digital de Cantabria 2024-2028 y del Plan de Apoyo al Empleo Autónomo como parte de la estrategia del Gobierno para impulsar la innovación, la digitalización y el emprendimiento tecnológico.

Además, esta iniciativa forma parte del proyecto TECH FABLAB, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos Next Generation EU.

Diez 'pitches' para ilustrar el dinamismo y la capacidad innovadora de Cantabria

El corazón del evento fue la presentación de los proyectos en voz de sus protagonistas. Así, cada proyecto se presentó con un vídeo realizado por SODERCAN para dar visibilidad a las empresas emergentes. Después, siguiendo la dinámica clásica de competición de las startups, sobre el escenario, cada aspirante respondió en directo a una pregunta breve para profundizar sobre algún aspecto clave de su idea.

Entre las propuestas ganadoras, Manfacter defendió su software para la automatización de procesos industriales y el salto a la industria 4.0, mientras que Banbú Cosmética expuso su modelo de sostenibilidad con productos sin plásticos y de mínimo consumo hídrico, y Panssari presentó su tecnología inteligente aplicada a la seguridad y el control de intrusos.

Junto a ellos, el auditorio conoció las soluciones de Takumi Parts, centrada en el mecanizado de precisión para piezas técnicas de alto nivel, y de BoloTrack, que monitoriza la salud y bienestar del ganado desde el interior. La inteligencia artificial protagonizó la apuesta de Deduce Data Solutions para optimizar la toma de decisiones, mientras que Idresa Services llevó la ingeniería de alta tecnología a sectores críticos como el espacial y el nuclear. El cuidado del medio ambiente estuvo presente con Phytobatea y su sistema de depuración de aguas mediante plataformas de plantas, así como con Envisad, enfocada en la monitorización avanzada de ecosistemas acuáticos. Finalmente, Valientes cerró el abanico de innovación con una solución digital diseñada para la prevención y detección del acoso escolar.

Oportunidades de inversión en deeptech

Para completar la jornada, los asistentes al evento tuvieron ocasión de escuchar la ponencia 'Nuevas oportunidades para los territorios alrededor de la inversión en deeptech en España', impartida por el CEO de SILO, Antonio López.

El experto abordó las claves de un nuevo modelo de desarrollo regional basado en la innovación tecnológica y la inversión en conocimiento, y subrayó un cambio drástico en las «reglas del juego» del capital riesgo. Según explicó, la irrupción de nuevos instrumentos con hasta un 85% de participación pública está obligando a los fondos a abandonar su tradicional rol pasivo para «bajar al territorio» y captar activamente proyectos en fases muy tempranas, conectando directamente con la transferencia de conocimiento en universidades y centros de investigación.