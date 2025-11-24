Un puente entre expertos y empresarios para obtener una visión global

P. Delgado Santander Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:51 Comenta Compartir

Con el firme propósito de conectar al tejido empresarial de Cantabria con las voces más autorizadas del panorama nacional en diversos temas de actualidad, el proyecto Referentes –impulsado desde El Diario Montañés con el respaldo de Grupo Vidal de la Peña y Logos Energía– celebró esta semana su segundo foro temático especializado.

Tras el éxito de la jornada inaugural, que puso el foco en la revolución de la Inteligencia Artificial, la iniciativa regresó a Inder Espacio Santander para abordar otro desafío ineludible de nuestra era: la transformación de la movilidad, en este caso, de la mano de José Antonio León Capitán, director de Comunicación de Renault Group España.

Su participación en el encuentro, igual que ocurrió con el directivo de Microsoft Europa Miguel Ángel Cervera en la primera sesión, responde a ese gran objetivo que mueve el proyecto: atraer a expertos en materias de vanguardia que ofrezcan una visión estratégica altamente cualificada y generar un debate enriquecedor en el contexto regional.

Por ello, en Referentes, tan interesante como el ponente y el tema es la atmósfera que envuelve al evento. Y es que su carácter cercano favorece una conversación tú a tú que permite contextualizar los temas, anticipar tendencias o entender mejor cómo nos impactan.

De este networking natural se aprovecharon los distintos asistentes que tuvieron ocasión de escuchar la charla, entre los que no faltaron representantes de diversas instituciones públicas autonómicas y locales, empresarios y miembros de asociaciones profesionales.

José Antonio León Capitán. Director de Comunicación de Renault Group España «Europa tiene que tomar las riendas para estar a la vanguardia tecnológica del sector a escala mundial»

'Movilidad con propósito. Cómo la tecnología impulsa la sostenibilidad' fue el tema de la segunda sesión de Referentes, un proyecto impulsado desde El Diario Montañés

Dos fotografías contrapuestas del centro de Nueva York en los años 1900 y 1910 sirvieron como metáfora para ilustrar la velocidad vertiginosa a la que se mueve el sector de la automoción. En la primera, una vía repleta de caballos y un solo coche. En la segunda, sólo coches. Y entre ambas, únicamente diez años de implantación.

Así arrancó su ponencia José Antonio León Capitan, director de Comunicación de Renault Group España, en la segunda jornada del ciclo de conferencias Referentes, proyecto impulsado desde El Diario Montañés, con el respaldo de Logos Energía y Grupo Vidal de la Peña.

Mercado eléctrico «Tenemos en frente a un país como China que posee la mejor tecnología eléctrica y tiene las materias primas. Están a diez años de nosotros en el vehículo eléctrico»

Suya fue la labor de dibujar el escenario sobre el que se encuentra el sector actualmente, desgranar los retos que tiene ante sí para alcanzar los objetivos marcados a escala europea y apoyarse en la experiencia de Renault para mostrar cómo está haciendo la marca las cosas.

Todo ello quedó recogido bajo el título 'Movilidad con propósito: cómo la tecnología impulsa la sostenibilidad' y, durante algo más de una hora, mantuvo pegadas a sus sillas a los asistentes al encuentro, celebrado en Inder Espacio Santander.

Mitos «No es verdad que un coche eléctrico se queme más. Además, nosotros hemos desarrollado una patente que permite apagar un fuego en diez minutos»

León Capitán no esquivó la compleja realidad que rodea al sector actualmente. «Nunca antes nos habíamos enfrentado a tantos retos de forma simultánea». Tenemos una combinación de ultrarregulación europea, incertidumbre tecnológica, digitalización, volatilidad de precios y materias primas, competencia feroz con los fabricantes chinos, tensiones políticas... Y esto nos deja «en una tormenta perfecta» que, como consecuencia más directa, lleva a «un mercado que, en España y Europa, no acaba de recuperar ritmo y volver a la era precovid».

¿Y en qué se traduce esto? En un parque de vehículos con una edad media en España de 14,5 años –«lo que implica coches menos seguros y más contaminantes en las carreteras»– y un importante impacto sobre la producción que, «sin ventas, se ralentiza». Así, actualmente, en Europa se pierden cada año una media de 4,4 millones de vehículos en producción respecto a 2019 y, en España, este déficit se traduce en 400.000 coches menos.

Competitividad, la clave

La siguiente pregunta sobre la que se centró León Capitán fue el porqué. «¿Por qué no se venden coches» en Europa y España si otros mercados como EE.UU. o China sí han recuperado las ventas?

En primer término, aludió a los precios. «Cada vez cuesta más producir un coche en Europa», lo que está relacionado de manera directa lo comentado al incio: la regulación a la que están sometidos, las inversiones en seguridad y tecnología y, por supuesto, la inflación y el coste de los materiales. También, apuntó, «los coches han cambiado: si comparamos un mismo modelo de hace veinticinco años, nos encontramos un coche más largo, más pesado y con 55% más de potencia de motor».

Ventas «España y Europa no han recuperado el volumen de ventas prepandemia, mientras que EEUU y China sí. En producción, son 4,4 millones de vehículos menos al año»

Todo suma, pero especialmente, enfatizó el experto, tenemos por delante el desafío de la competitividad. «Europa tiene que reaccionar y tomar las riendas de la tecnología, porque tenemos en frente a un país como China que posee la mejor tecnología eléctrica y tiene las materias primas. Están a diez años de nosotros en el vehículo eléctrico, que es el que tenemos que vender».

Además, añadió, la diferencia entre ambos mercados no es sólo de capacidad, también de velocidad. Mientras que los fabricantes europeos tardan cuatro años de media en desarrollar un coche, las marcas chinas lo hacen en menos de dos. «Si esperamos cuatro años, cuando el coche llega al mercado, el diseño ya ha perdido interés y la tecnología no es competitiva», explicó.

Tecnología, el camino

Tras este diagnóstico, León Capitán explicó cómo se desenvuelve en este escenario el grupo Renault. Expuso su hoja de ruta, bautizada como 'Renaulution', una estrategia de aquí a 2030 que tiene como meta poner el foco en redirigir el modelo de negocio hacia la tecnología, la energía y la movilidad para competir con el mercado asiático. En clave nacional, el directivo reivindicó el peso industrial de España como «polo de hibridación» del grupo, habló de la cartera de marcas y cifras más relevantes de la compañía y destacó innovaciones en seguridad como el 'Fireman Access', una patente que permite sofocar el incendio de una batería en solo 10 minutos. Con todo ello, concluyó, «no se trata sólo de vender o fabricar, se trata de ser líderes en tecnología».

Incertidumbre «La diversidad tecnológica y los constantes cambios normativos frenan al comprador que, ante la duda, opta por quedarse como está y no renovar su vehículo»

Diálogo sobre la incertidumbre del consumidor y las estrategias de futuro

El formato intimista de Referentes propicia que la barrera entre escenario y público se diluya. Así, a la conclusión de la charla y de la mano de José Luis Pérez, redactor jefe de El Diario Montañés y responsable del suplemento de Motor, surgió un debate abierto en torno a las dudas reales que asaltan al consumidor.

Competitividad «Para ser competitivos, hemos trabajado para desarrollar un coche en menos de dos años, frente a los cuatro de media habituales que tiene la industria europea»

Quedó patente la inquietud por la llegada de las marcas chinas, se debatió sobre «la justicia» de medir las emisiones sin tener en cuenta la contaminación generada desde la fabricación al reciclaje, se insistió en cómo la incertidumbre tecnológica paraliza las ventas y se habló también sobre la importancia de hacer pedagogía en torno al coche eléctrico.

Además, León Capitán adelantó que la industria ya está trabajando junto al Gobierno en un «plan integral» cuyo objetivo será implementar medidas que permitan al sector «ser los primeros en Europa en hacer frente a lo que viene».