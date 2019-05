El Telepuerto de Santander, el mejor del planeta R. Ruiz El complejo cántabro recibe en Washington el premio del sector que le distingue por su evolución durante el pasado ejercicio JESÚS LASTRA Santander Domingo, 26 mayo 2019, 09:21

Mientras el discurso de la Administración y las asociaciones empresariales tiene en la apuesta por la I+D+i una de las ideas fuerza que buscan calar en el imaginario colectivo, hay compañías asentadas en la Comunidad que ya sitúan la tecnología de vanguardia como principal eje de actividad. Varias de ellas se aglutinan en torno al Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (Pctcan) y su negocio es valorado en los cinco continentes, con clientes en buena parte del planeta. Tal es el caso de Santander Teleport, que ha sido reconocida con el Premio a Mejor Telepuerto del Año por la Asociación Mundial de Telepuertos (World Teleport Association), con sede en Nueva York.

El prestigioso galardón fue entregado en la ciudad de Washington, en una cita anual en la que se distingue a los ejecutivos y empresas de tecnología y servicios del sector de las comunicaciones por satélite más valorados del último ejercicio. El evento coincidió con la feria Satellite, de la que Santander Teleport fue expositora junto a otras firmas españolas como Sener, GMV, TTI, Acorde, Integrasys o Inster.

El premio fue recogido por el CEO y fundador de Santander Teleport y Erzia Technologies, Luis García. «Estamos sumamente orgullosos de recibir este galardón, tras haber sido finalistas los dos últimos años. Para nosotros supone la reafirmación de que nuestra estrategia empresarial y el esfuerzo que hemos puesto en este proyecto está dando sus frutos. Estamos encantados de este reconocimiento por parte de la asociación más importante y representativa de nuestro sector».

«Nuestras opciones de captar más contratos y negocio aumentan con este galardón»

García va más allá y analiza el pasado, presente y futuro de Santander Teleport, adscrita al Grupo Erzia Technologies, también con sede en Santander. «El año pasado ya estuvimos nominados para optar a Telepuerto del Año y ejecutivo del Año. Esta segunda distinción la obtuvimos gracias a Carlos Raba, nuestro director. En la edición de 2019 este reconocimiento es concedido por los miembros de la Asociación. Es algo así como el 'Oscar' de la industria, el mayor reconocimiento que se puede recibir en el sector. Sobre todo nos otorga mayor visibilidad y, en paralelo, supone un respaldo a nuestro trabajo, que genera mayor confianza. Nuestras posibilidades de captar más contratos y negocios aumentan», arranca el empresario.

Santander Teleport es un operador internacional que proporciona servicios de comunicaciones por satélite a gobiernos y empresas. Desde el Pctcan se ofrecen servicios de comunicaciones para lugares remotos, terrestres y marítimos, ubicados desde América hasta Asia pasando por el Ártico y la Antártida.

¿Cómo ha sido la evolución de Santander Teleport y del Grupo? Según rememora García, «a finales de 2002 se sitúa el nacimiento de Erzia. En 2008 diversificó su actividad inicial, esto es, ingeniería de sistemas de radiofrecuencia por microondas para el sector espacial. La nueva línea de negocio se centró en los servicios de comunicaciones vía satélite. Para esta ampliación entramos en contacto con MTN, la firma que creó una tecnología vía satélite para comunicar buques y que abrió una nueva industria al ser pionera. En un momento dado decidimos hacer un proyecto empresarial conjunto, del que surge Santander Teleport».

LAS CIFRAS 8.500 metros cuadrados ocupa hoy en día el Telepuerto en el Pctcan. 35 trabajadores alberga el complejo tecnológico; 75 en toda Erzia. 24 antenas posee la instalación tras la ampliación del pasado año.

El CEO recuerda que además de esta alianza empresarial hubo otra societaria y que también marcó un antes y un después en Erzia. La entrada del Grupo Tirso, en especial sus promotores, los hermanos Javier y Roberto González Portilla. «A partir de ahí se empezó a gestar el Telepuerto, una sociedad cuya mayoría accionarial recayó en manos de Erzia», recuerda.

De ahí, los primeros servicios. Como ejemplo, la transmisión desde Santander para buques de los partidos del Mundial de Fútbol de Sudáfrica de 2010. Unos inicios que derivaron en la decisión el pasado ejercicio de abordar un paso importante: una ampliación de las instalaciones con objeto de dar un impulso a la compañía en un contexto en el que la firma otea «oportunidades importantes de crecimiento». «Todo este cúmulo de factores han sido claves para ser merecedores del premio de la World Teleport Association», anota García.

Crecimiento

¿Qué supuso la expansión? La adquisición del terreno adyacente y una inversión de dos millones para la instalación de otras cinco antenas. «Cada vez que ponemos una antena nos da capacidad para contratar el servicio con un nuevo satélite. Por tanto, nuestra cobertura se ve incrementada tras la ampliación y habilitamos el crecimiento de la empresa», apunta.

En estos últimos tiempos igualmente ha variado la estructura societaria, al firmar una alianza con la compañía estadounidense Global Eagle. «Es nuestro tercer socio. En realidad es el mismo, pero comprado varias veces por compañías mayores. Es una de las tres principales empresas a nivel mundial en la provisión de servicios vía satélite para aviación. Nosotros somos un pilar muy importante de la organización para el suministro de las operaciones y los servicios técnicos. Aquí está el conocimiento más importante ahora mismo, aunque nuestro negocio principal continúa centrado en el área marítima dando servicios a buques de todo tipo. Es posible que los encargos aeronáuticos sean una parte de nuestro futuro», informa el mandatario.

Con una cobertura de servicio para cerca de 1.200 buques, como proyecto «un poco especial» -siempre guardando cautela por el tema de la confidencialidad- «hemos sido la estación terrestre que ha realizado el cambio de órbita de un satélite», desgrana. «Esto es algo diferente a nuestro día a día. Somos una red de telecomunicaciones vía satélite que damos servicio en todo el mundo», remacha.

LA RADIOGRAFÍA Facturación La cifra de negocio del Grupo el pasado año alcanzó los ocho millones de euros. En 2019 se espera llegar a nueve. Futuro. Con un complejo que ha alcanzado la «madurez» y previsión de crecimiento, el medio plazo pasa por un incremento sobre lo ya construido aumentar el número de servicios que ofrece la organización.

En relación al negocio militar. «Nosotros usamos el término 'segmento gubernamental'. Damos servicio tanto a este segmento como al mercado gubernamental. Son servicios de comunicaciones destinados a gobiernos. El comercial supone el 80% de nuestro negocio y el gubernamental el 20%, aproximadamente. No obstante, esa segunda rama siempre ha sido un rasgo distintivo de Santander Teleport, lo que implica unos requisitos de seguridad superiores que otra instalación que no opere en este campo. Fundamentalmente trabajamos en Estados Unidos y en Europa. Nuestros comienzos en este nicho fueron precisamente en Estados Unidos. Por razones de confidencialidad no puedo especificar más», manifiesta.

«Nuestro segmento comercial es el 80% de la actividad; 20% el gubernamental»

Entre las dos empresas de Erzia se concentran 75 empleados -35 en el Telepuerto- con una facturación de ocho millones en 2018 y la expectativa de obtener una cifra de negocio de nueve este año. «Estamos buscando más personal. Nuestro equipo es la base del éxito de la compañía y, en especial, de la obtención de este último premio».

Como prueba del valor del complejo santanderino, ha habido distintos intentos de compra en los dos últimos años por parte de empresas extranjeras, aunque finalmente los socios han declinado llevar adelante una operación corporativa. De momento el futuro pasa por el Pctcan.