Colombianos, rumanos y peruanos lideran el crecimiento migratorio en Cantabria Desde la pandemia se ha doblado la presencia de afiliados a la Seguridad Social procedentes de países de fuera del continente europeo

En Cantabria en los próximos diez años está previsto que se jubilen 66.400 trabajadores. Y los números no salen, porque la región sólo cuenta con 18.686 personas que hoy tienen entre 6 y 15 años, lo que, echando cuentas, aproximadamente, los jóvenes sólo cubrirán poco más de uno de cada tres retiros de los que actualmente tienen 55 años o más. Una pirámide poblacional completamente invertida que hace temer por el futuro del sistema de la comunidad y frente a la cual la inmigración adquiere, más que nunca, un papel de salvavidas. Porque es ahí donde un informe publicado esta semana por la Fundación Adecco pone la nota de esperanza, puesto que, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), se estima que entre 2026 y 2035 llegarán a la región 36.620 personas extranjeras.

No hay que esperar para empezar a notar los efectos de ese movimiento migratorio. Ya el pasado abril Cantabria se situó en máximos de contratación a inmigrantes al sobrepasar la barrera de los 19.500 trabajadores de fuera del país. Un récord que se posicionaba por encima del anterior techo alcanzado en agosto de 2024 y muy por encima de los 12.473 que se contabilizaban antes de la pandemia y los de hace una década, en 2015, con 9.906 afiliados extranjeros. Pero es que desde abril los registros no han dejado de crecer, y la marca aún se elevó más en julio hasta los 21.550 inmigrantes con contrato laboral en la región. Y a la luz de las previsiones, las cifras han conseguido coger un ritmo de escalada que no va a parar en los próximos años.

Selecciona el país para visualizar los datos Cifras totales de inmigración Brasil China Colombia Ecuador Marruecos Paraguay Peru República de Moldavia República Dominicana Senegal Ucrania Venezuela Alemania Austria Bélgica Bulgaria Chipre Croacia Dinamarca Eslovaquia Eslovenia Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa Rumanía Suecia

Sobre la procedencia de la población activa que se traslada a Cantabria en busca de un futuro, tradicionalmente la mayor fuente de emisión son países de fuera de la Unión Europea. Y todo parece indicar que seguirá siendo así, teniendo en cuenta que la llegada de ciudadanos de otros continentes vive un auténtico boom desde justo después de la pandemia, al pasar de contabilizar 8.234 extranjeros de fuera de Europa en Cantabria en 2022 a los 16.163 actuales, casi el doble y con un despegue sin precedentes en los registros.

También se da otra particularidad en los últimos años, mientras la llegada de nuestros vecinos de la Unión Europea ha tendido a estabilizarse, ha despuntado la de ciudadanos de otros países del continente que no forman parte de los 27, sobre todo aupado por la llegada de ucranianos debido al conflicto bélico.

Países que encabezan la lista de afiliados extranjeros en Cantabria 2025 1 Colombia 3.223 2 Rumanía 2.644 3 Perú 2.157 4 Venezuela 1.385 5 Marruecos 1.126 República de Moldavia 6 939 Italia 7 805 Ucrania 8 642 Portugal 637 9 China 611 10

Procedencia

De esta forma, Ucrania se posiciona en el octavo puesto como emisor de inmigrantes a Cantabria, al pasar de 314 personas del país en la región en 2021, antes del estallido de la guerra, a los actuales 642 desplazados. Así, en 2022 irrumpió en el 'top ten' de nacionalidades con más presencia en la región. Pero no ha desbancado a otras con todavía más representación en la comunidad. Los que coronan la clasificación son los colombianos, que al haber registrados 3.223 afiliados en el Emcan son los extranjeros más abundantes. Ocupan el primer puesto del listado desde el pasado año tras haber desplazado a los rumanos, que desde 2008 eran los más numerosos en la comunidad y que ahora están en el segundo puesto con 2.644 personas.

El resto de la población activa extranjera con más presencia es de Perú (2.157), que ocupa la tercera posición. Estáseguida de Venezuela (1.385), que también vivió su particular explosión de llegadas en 2009 ante la crisis del país, que trajo a Cantabria de golpe a más de 300 personas cuando los años anteriores no había ni rastro en los registros de personas de dicha nacionalidad y actualmente suman casi 1.400 ciudadanos. También hay muchos cotizantes en la Seguridad Social de Cantabria nacidos en Marruecos (1.126), República de Moldavia (939); Italia (805), Portugal (637), China (611) y Brasil (586). Además, cabe destacar que los países que en la última década han sido el foco de origen de más trabajadores con destino a la comunidad y que tienen un ritmo de crecimiento mayor, por orden, son Colombia, Perú, Venezuela, Rumanía, Marruecos, Italia, Brasil y Ucrania.

