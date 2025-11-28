Una transición necesaria que cuenta con alternativas sólidas para su plena implantación

P. Delgado Santander Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:18 | Actualizado 16:11h. Compartir

La movilidad es un eje vertebrador de nuestro día a día, un sector que está inmerso en una revolución sin precedentes y que genera tantas oportunidades como dudas. Y es que hoy, en torno a la compra de un vehículo o durante la planificación de un viaje, han surgido nuevos dilemas: ¿comprar o alquilar?, ¿eléctrico o híbrido?, ¿puede entrar al centro de la ciudad?, ¿dónde lo cargo?, ¿será más sencillo planificar la ruta o llegar a cierto destino con un coche a demanda?

Vídeo de la mesa redonda sobre movilidad sostenible del proyecto Sostenibles

Sobre estas y otras incógnitas debatieron los invitados al foro 'El futuro de la movilidad en Cantabria', enmarcado dentro del proyecto Sostenibles que promueve El Diario Montañés.

EN CIFRAS 118% El interés por la electrificación es real. En los primeros diez meses de 2025, el crecimiento de ventas de vehículos eléctricos en Cantabria ha sido de un 118% respecto al mismo periodo del año anterior.

En esta ocasión, el encuentro discurrió en torno a una mesa redonda –conducida por la periodista de El Diario Saray Ceballos– en la que participaron Jesús Sánchez, concejal de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Torrelavega; Carlos Bermúdez, gerente de Acuerdos Estratégicos y Posicionamiento de Repsol; Pablo Álvarez-Pire, especialista de Asuntos Públicos de Cabify España; y Carlos Raba, CEO del Grupo Vidal de la Peña.

EN CIFRAS 80% La transición no es solo eléctrica. De las 54 estaciones de servicio desplegadas por Repsol en la región, 44 ya suministran combustibles renovables, lo que supone el 80%.

Durante la conversación, los expertos pusieron el foco en temas como la incertidumbre del consumidor ante el coste, las ayudas existentes para la compra de coches eléctricos, la legislación cambiante, el despliegue de infraestructuras de recarga, la adaptación de las ciudades a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) o el desafío de garantizar la conectividad y los servicios de movilidad en las zonas rurales de Cantabria.

EN CIFRAS 100.000 El cambio cultural de poseer a usar se consolida. Cabify ha superado en septiembre la barrera de los 100.000 nuevos usuarios registrados en Santander, confirmando el auge de la movilidad bajo demanda.

De todo ello, quedó una conclusión unánime: la movilidad sostenible no es una opción, sino una necesidad ineludible para la que existen soluciones sólidas, aunque para que su implementación sea plena y se produzca de manera más rápida y eficiente, es preciso hacer hincapié en dos cuestiones: la colaboración público-privada y una labor de información que ayude a despejar la incertidumbre que rodea al usuario.

EN CIFRAS 8% Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) no son una muralla. En un sábado de paso obligado por la ZBE de Torrelavega, solo el 8% de los vehículos que entraron eran susceptibles de sanción.

Pablo Álvarez-Pire Especialista de Asuntos Públicos de Cabify España «El 84% de nuestra flota en Cantabria ya es eco o cero emisiones y nuestro objetivo es ir a más para llegar al 100%»

Ampliar Pablo Álvarez-Pire, especialista de Cabify España. Daniel Pedriza

«En Cantabria esto no para de crecer». Así describió Pablo Álvarez-Pire la evolución que está teniendo la movilidad bajo demanda en la región, matizando que no es un servicio exclusivo de grandes capitales, sino que tiene cabida y aceptación en cualquier ciudad o entorno rural.

Y para ilustrarlo, aportó un dato que confirma la tendencia: «en septiembre de este año ya hemos superado los 100.000 nuevos usuarios en Santander». Apoyándose en la cifra, argumentó que es un reflejo de que el ciudadano apuesta cada vez más por «ese modelo de no poseer, sino de usar». Algo que se complementa además con «el uso de una flota que es sostenible».

En su caso, este es un dato clave. «El 84% de nuestra flota que opera en Cantabria cuenta con etiqueta Eco o Cero Emisiones, un porcentaje que contrasta con la realidad del parque móvil regional, donde este tipo de vehículos apenas alcanza el 10%».

Gracias a estos vehículos, Álvarez-Pire defendió que las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) no representan un problema operativo para ellos, sino «una oportunidad» para consolidarse como un complemento necesario al transporte público y a la micromovilidad dentro de los centros urbanos.

De cara al futuro, el portavoz de Cabify expresó la ambición de la compañía de seguir creciendo como una alternativa de movilidad sostenible, tanto a nivel urbano como interurbano. «Con nuestra aplicación la gente puede moverse libremente entre municipios y nuestra aspiración es seguir avanzando en este sentido». Y es que, puntualizó, «en zonas donde el transporte público puede ser más complicado, el transporte a demanda tiene mucho que decir. Desde luego, es nuestra vocación». Y aquí, matizó, «es fundamental que trabajemos de la mano instituciones y empresas privadas».

De igual manera, entre sus metas a medio plazo está la intención de contar con una flota 100% eléctrica.

Carlos Raba CEOde Grupo Vidal de la Peña «El cliente llega al concesionario con preguntas que antes no existían, la labor pedagógica ahora es fundamental»

Ampliar Carlos Raba, CEO de Grupo Vidal de la Peña. Daniel Pedriza

«Comparando los datos hasta octubre de este año con respecto al ejercicio anterior, las ventas de coches eléctricos han crecido en Cantabria un 118%». Con este buen dato, Carlos Raba situó el «interés creciente del consumidor» por este modelo, aunque también advirtió que «la incertidumbre sigue estando muy presente» y las ayudas influyen mucho en los flujos de comercialización.

Así, desde la perspectiva del concesionario, en contacto directo con el usuario final, el CEO de Grupo Vidal de la Peña explicó cómo ha cambiado su labor en estos años. «Tenemos que hacer mucha pedagogía. Antes simplemente preguntábamos cuántos kilómetros hacía el cliente al año y qué tamaño de maletero necesitaba. Ahora, tenemos que explicar distintas tecnologías y responder a muchas preguntas».

Entre ellas, detalló, las más comunes giran en torno al tipo de etiqueta que necesitan para acceder a sus ciudades o dónde podrán enchufar su coche. Aquí, comentó, «está claro que el eléctrico es muy útil y eficiente, pero su ecosistema ideal es tener un cargador en el propio domicilio».

En cuanto a los precios y ayudas disponibles, Raba señaló que los ciclos de venta están claramente influidos por el Plan Moves. Por ello, subrayó, «para no frenar la voluntad de compra, necesitamos que sean fácilmente trasladables al cliente final. Hay países que, por ejemplo, bonifican con un descuento directo en el IVA. Creo que en esta cuestión estamos un poco por detrás».

Respecto a la brecha entre la ciudad y los entornos rurales, el CEO hizo referencia a la necesaria colaboración público-privada y citó iniciativas de éxito como el carsharing que han promovido en Piélagos.

Finalmente y mirando hacia el futuro, Raba opinó que en los próximos cinco o diez años seguiremos con un parque móvil envejecido, cercano a los quince años, aunque es previsible que haya más vehículos eco, «por la sencilla razón de que es lo que estamos vendiendo ahora».

Carlos Bermúdez Gerente de Acuerdos Estratégicos y Posicionamiento de Repsol «La movilidad será multienergética, el ciudadano tiene que poder elegir las opciones que se adapten a sus necesidades»

Ampliar Carlos Bermúdez, representante de Repsol. Daniel Pedriza

Jesús Sánchez Concejal de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Torrelavega «Torrelavega ha cambiado mucho en cinco años: tenemos movilidad eléctrica, bicicletas, carsharing o transporte a demanda»

Ampliar Jesús Sánchez, concejal del Ayuntamiento de Torrelavega. M.C.

Jesús Sánchez aprovechó su intervención para reivindicar el carácter pionero de su municipio, recordando que Torrelavega ha sido «la primera ciudad de Cantabria» en implantar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y en electrificar la movilidad de sus funcionarios mediante concurso público. Sobre la ZBE, reconoció que generó cierto recelo inicial, pero defendió que, lejos de ser una barrera, «es una oportunidad». Y para desmitificar el temor a que estas áreas restrinjan el acceso real, compartió un dato reciente y muy revelador. «Debido a una obra, nos vimos obligados a desplazar todo el tráfico por la ZBE un sábado por la mañana. Y de los 1.088 coches que entraron, sólo eran susceptibles de multa 82. Es decir, apenas un 8% incumplía la norma».

Además, el representante municipal puso de relieve las medidas emprendidas para favorecer el famoso modelo de 'ciudad de quince minutos', «la cual nosotros tenemos de serie». Habló aquí de los esfuerzos realizados para «solucionar el histórico problema en la ciudad para estacionar» y citó los aparcamientos disuasorios, «situados a escasos siete minutos del centro y gratuitos», el sistema de Estacionamiento Regulado Activo, «que permite estar hora y media sin coste» o, en materia de energía, la red de recarga pública, que «está previsto que pase de 8 a 28 puntos gracias a los fondos europeos».

En cuanto al reto de conectar a la capital de la comarca con otros municipios, Sánchez reconoció que Torrelavega da servicio a muchas personas que no siempre tienen un servicio de movilidad flexible acorde a sus necesidades e identificó soluciones puestas en marcha como el transporte a demanda. Cerró su intervención reflexionando sobre la velocidad del cambio implementado en su ciudad: «hace cinco años no teníamos nada de esto; hoy tenemos movilidad eléctrica, bicicletas, carsharing y transporte a demanda».

