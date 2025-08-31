El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vuelta al cole

La vuelta al cole alcanza su récord: más de 400 euros por alumno

Las familias españolas apuestan por las compras de segunda mano para amortiguar el golpe por los elevados precios

Edurne Martínez
Leticia Aróstegui (diseño)

Edurne Martínez y Leticia Aróstegui (diseño)

Madrid

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:04

Unos 400 euros por niño. Esta es la cantidad que tendrán que desembolsar los padres en España por cada uno de sus hijos en cuanto comience el mes de septiembre y la vuelta a las clases esté muy cerca. Sobre todo un gasto en libros, pero también en papelería, mochilas, ropa, calzado y un largo etcétera que a muchos hace que la cuesta de septiembre les cueste más subirla que la temida de enero. Este gasto es un 2% superior al de hace un año, según datos del comparador financiero Banqmi, y muchos intentan paliarlo con compras de segunda mano, que están más de moda que nunca.

Lo más buscado de segunda mano

Libros de texto

44%

Electrónica

15%

Ropa y uniformes

11%

Mochilas

10%

60€

Ahorro:

/alumno

Fuente: Wallapop

Lo más buscado de segunda mano

Libros de texto

44%

Electrónica

15%

Ropa y uniformes

11%

Mochilas

10%

60€

Ahorro:

/alumno

Fuente: Wallapop

Lo más buscado de segunda mano

Libros de texto

44%

Electrónica

15%

Ropa y uniformes

11%

Mochilas

10%

60€

Ahorro:

/alumno

Fuente: Wallapop

Lo más buscado de segunda mano

Libros de texto

44%

Electrónica

15%

Ropa y uniformes

11%

Mochilas

10%

60€

Ahorro:

/alumno

Fuente: Wallapop

Las búsquedas de material escolar como libros o uniformes se ha doblado en verano, según los datos proporcionados por la plataforma Wallapop, que asegura que el 54% de las familias ya recurren a material de segunda mano. El estudio revela que los productos más buscados en la 'app' son los libros de texto (44%), material electrónico como tablets o calculadoras, uniformes y mochilas. Se calcula que cada familia podría ahorrar unos 60 euros por alumno.

Motivos para comprar de segunda mano

Económicos

71%

Segunda vida

64%

Sostenibilidad

43%

Fuente: Milanuncios

Motivos para comprar de segunda mano

Económicos

71%

Segunda vida

64%

Sostenibilidad

43%

Fuente: Milanuncios

Motivos para comprar de segunda mano

Económicos

71%

Segunda vida

64%

Sostenibilidad

43%

Fuente: Milanuncios

Motivos para comprar de segunda mano

Económicos

71%

Segunda vida

64%

Sostenibilidad

43%

Fuente: Milanuncios

El 20% de los encuestados por Cetelem aseguran que van a aumentar su presupuesto destinado a la vuelta al cole por los elevados precios. Pero el gasto es distinto por comunidades. La Comunidad Valenciana, Cataluña y Navarra lideran el ranking de precios más altos, mientras que en Extremadura y Castilla-La Mancha tienen los precios de la vuelta al cole más contenidos.

Tipos de gastos

80%

Material escolar

70%

Libros

68%

Ropa

50%

Mochilas

41%

Matrícula/tasas

26%

Material para comida

Dispositivos informáticos

14%

Fuente: Cetelem

Tipos de gastos

Material escolar

80%

Libros

70%

68%

Ropa

Mochilas

50%

Matrícula/tasas

41%

Material para comida

26%

Dispositivos informáticos

14%

Fuente: Cetelem

Tipos de gastos

Material escolar

80%

Libros

70%

68%

Ropa

Mochilas

50%

Matrícula/tasas

41%

Material para comida

26%

Dispositivos informáticos

14%

Fuente: Cetelem

80%

Tipos de gastos

Material escolar

70%

Libros

68%

Ropa

50%

Mochilas

41%

Matrícula/tasas

Material para comida

26%

Dispositivos informáticos

14%

Fuente: Cetelem

Además, hay diferencias en el gasto dependiendo de la etapa educativa: el mayor incremento se sufrirá en los padres con niños en Infantil, donde los precios del material sube de media un 4,6%, mientras que en Primaria será un 2,6% y en Secundaria, un 1,5%.

Algunos consejos para ahorrar es evitar que todos los materiales tengan que ser nuevos, adelantar las compras y tirar de productos de segunda mano

Respecto a los uniformes, el estudio indica que su precio medio en España es de 220 euros, aunque en Cataluña, Navarra y Madrid lo superan. Extremadura, Galicia y Asturias, por su lado, tienen los uniformes escolares más baratos.

«Nuevo curso no tiene porqué significar todo nuevo. Si la mochila o el estuche están en buen estado, no deberíamos comprar otro», recomiendan desde la organización de consumidores OCU. También aconsejan adelantar las compras y hacerlas sin los niños para evitar «caprichos». Es más, otro de los consejos que da la asociación es el «consumo colaborativo» o de segunda mano para intercambiar ropa, libros o material escolar.

Lo más demandado en Milanuncios son los libros de segunda mano. Las búsquedas de textos escolares se dispararon un 207% en junio y julio. Los más solicitados fueron los de la ESO, seguidos de los de Bachillerato y después los manuales de Primaria. Sobre todo las búsquedas fueron de familias residentes en Canarias, Andalucía, Madrid y Galicia, por este orden. Casi la mitad de las personas consultadas por Milanuncios en un estudio admitieron que este año gastarán más que el curso previo en la vuelta al colegio, y siete de cada 10 harán «algún ajuste en su economía» para enfrentar estos gastos.

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La vuelta al cole alcanza su récord: más de 400 euros por alumno

La vuelta al cole alcanza su récord: más de 400 euros por alumno