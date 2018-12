Santiago Abascal: «La mayor parte de las agresiones a mujeres son obra de de extranjeros y ese dato se oculta» Santiago Abascal en su despacho. / Alberto Ferreras «Cuanto más hablen de nosotros ese miedo disminuye y más gente nos apoya. Crecemos gracias a los insultos», asegura el presidente de Vox RAMÓN GORRIARÁN Madrid Miércoles, 5 diciembre 2018, 00:03

Santiago Abascal acaba de llegar a la sede nacional de Vox en Madrid tras la campaña andaluza. Ojeroso, pero más contento que unas pascuas, no rebaja un ápice su contundente discurso, el mismo que les cataloga de partido de extrema derecha, aunque él hable de «extrema necesidad».

– ¿Esperaban obtener 12 escaños en Andalucía?

Me han sorprendido los 12, pero no me ha sorperendido el gran apoyo porque lo notábamos en la calle.

– ¿Tienen datos de dónde procede el voto de Vox?

Los estudios hablan de 40% de voto del PP. Un 20-30% de Ciudadanos, un 10-15% de izquierda y en torno a 30% de jóvenes y abstencionistas.

– ¿Ha hablado ya con Pablo Casado y Albert Rivera?

Me ha llamado Casado y hemos quedado en vernos, con Rivera aún no he tenido contacto.

– ¿Van a apoyar la investidura de Juan Manuel Moreno?

Aún no hemos tenidos conversaciones. Lo importante no es el debate sobre las personas, si va a ser Moreno o Juan Marín. PP y Ciudadanos se equivocan en ese debate.

– ¿Habrá acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox?

Lo habrá. Es absolutamente imprescindible. Quien ponga palos en la rueda al desalojo de los socialistas va a pagarlo duramente en las urnas en toda España.

– ¿Cómo ve las reticencias de Ciudadanos que quiere un pacto con PSOE y PP, y sin Vox?

Ciudadanos es poco definido, es como un toro manso que no se sabe si mira para la izquierda o para la derecha. No van a poder soportar la presión social por el cambio.

– ¿A partir de ahora la gente va a dejar de tener miedo a Vox?

El miedo va a seguir alentándose desde algunos medios y partidos, pero cuanto más hablen de nosotros ese miedo disminuye y más gente nos apoya. Crecemos gracias a los insultos.

– ¿Por qué no había banderas andaluzas en sus actos?

Nadie las traía. Traían la de España porque incluye a todas. Durante mucho tiempo la bandera nacional ha estado ausente por el desistimiento del proyecto nacional de España.

– Si son partidarios de suprimir las autonomías, ¿por qué participan en unas elecciones autonómicas?

No hay contradicción. Somos demócratas y utilizamos los instrumentos de la democracia. No nos gustan los parlamentos autonómicos, pero acudiremos a ellos para cambiarlos desde dentro y para devolver competencias al Estado mediante reformas de los estatutos. El mensaje de unos diputados autonómicos haciéndose el harakiri es un mensaje extraordinario para todos los ciudadanos.

– ¿Por qué es tan duro su discurso sobre la inmigración?

Es sensato. Defendemos a los españoles de la inmigración ilegal que pone en peligro la seguridad y la prosperidad. Solo queremos que se controle la inmigración ilegal. Eso no nos hace xenófobos ni racistas. Hacemos lo que es de sentido común y piensa la mayoría.

– ¿Su propuesta para detener la inmigración ilegal en Ceuta y Melilla es un muro?

Hay que perfeccionar la valla con un muro. Hay que dar los medios a las fuerzas de seguridad para defender la frontera y movilizar a la Legión o a los regulares. España tiene que dar el mensaje de que no toda África cabe en España y en Europa.

– Modelo Trump.

No me importa que se diga que es el modelo Trump, no temo a las comparaciones.

– ¿Hay que expulsar a los inmigrantes ilegales de España?

Sin duda.

– Pero son miles.

Las cifras son altas, pero como no se les expulse, serán más altas y tendremos problemas de convivencia.

– ¿Por qué quiere acabar con la ley de violencia de género?

Porque no combate la violencia contra la mujer y convierte en culpable o sospechosos a la otra mitad de la población. Que se investiguen de verdad porque se ocultan los datos de la nacionalidad de los agresores y la mayor parte de las agresiones de extranjeros. Eso se oculta.

– Su programa también incluye el no al aborto.

Porque se ha convertido en una práctica anticonceptiva.

– También están contra la eutanasia.

Es una herramienta muy peligrosa en manos de desaprensivos.

– ¿Quiere a España fuera de la UE?

Nunca hemos hablado de salir de la Unión Europea, hemos dicho que no queremos la deriva federalista de la UE porque lleva a la disolución de España. Queremos una UE de estados soberanos. No planteamos salida de la UE ni del euro, queremos un replanteamiento. ¿Nos hace falta un Parlamento europeo?

– ¿Se presentarán a las europeas?

Sí, y con voluntad de ganarlas. Tenemos posibilidades.

– ¿Va a ser candidato?

Es posible.

– Sus posiciones son cercanas a las de euroescépticos como Salvini, Wilders, Orbán, Le Pen. ¿Se considera ya socio de ese club?

No estamos en ningún club, pero es verdad que podemos coincidir. Tenemos relación y coincidencias, pero no tenemos acuerdos.

– ¿Les molesta que se les identifique con el franquismo?

Solo estamos identificados con España y los españoles, algunos se identifican con el franquismo y otros no.

– ¿Cómo son sus relaciones con los falangistas y otros grupos de ultraderecha?

Inexistentes. No somos nostálgicos, estamos en el futuro de España.

– ¿Qué piensa de la exhumación de Franco?

A los muertos hay que dejarlos donde están.