Qué hacer ante el apagón si tienes un coche eléctrico

Este lunes, cerca de las 12:30 del medio día se ha producido un corte generalizado del servicio eléctrico en numerosos puntos de España, Portugal, y diversas zonas de Europa.

Un corte de suministros que ha paralizado prácticamente toda la actividad, con problemas en los transportes por los que las autoridades han pedido que se eviten los desplazamientos.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido evitar los desplazamientos durante el corte de suministro eléctrico que afecta a numerosos puntos de nuestro país.

«Debido al apagón, les pedimos que eviten circular en la medida de lo posible. La falta de suministro eléctrico no permite el funcionamiento de semáforos o paneles de señalización. Eviten desplazarse en la medida de lo posible y mucha precaución en la carretera», ha sido el mensaje publicado a través de su cuenta de X.

Algunos coches eléctricos modernos están equipados con tecnología Vehicle-to-Load (V2L) o Vehicle-to-Home (V2H). Esto permite utilizar la energía de la batería del coche para alimentar dispositivos electrónicos o incluso tu hogar (si tienes la instalación adecuada). Esto podría ser útil para cargar teléfonos, luces u otros aparatos esenciales durante un apagón.

El corte de luz afecta especialmente a los vehículos eléctricos, que al no haber suministro no tienen posibilidad de recargarse. Por el momento, si tienes un coche eléctrico, puedes seguir conduciendo hasta que la batería se agote, como lo harías normalmente, ya que un apagón en la red eléctrica no afecta la energía almacenada en la batería de tu coche.

Si necesitas recargar y la red eléctrica local está caída, puedes intentar buscar estaciones de carga que tengan fuentes de energía alternativas, como paneles solares con almacenamiento de batería o generadores. Sin embargo, su disponibilidad durante un apagón generalizado puede ser limitada.

Si te quedas sin batería durante un apagón, puedes contactar a tu servicio de asistencia en carretera. Algunas compañías pueden ofrecer soluciones como cargadores portátiles o remolque a una estación de carga funcional.

Es recomendable mantener un nivel de carga suficiente en tu batería, especialmente si vives en una zona propensa a apagones. Evitar agotar la batería por completo es una buena práctica general.

También los vehículos de combustión se pueden ver afectados, sobre todo si el apagón se prolonga mucho tiempo, ya que no funcionarán las estaciones de servicio.

Sin cargadores ni estaciones de servicio operativas

Ante un apagón generalizado que inhabilita el funcionamiento de las gasolineras, la situación requiere calma y una serie de medidas preventivas. Mantén el depósito de tu vehículo con suficiente combustible: Intenta no bajar de un cuarto de tanque, ya que puede ser necesario contar con este combustible para alguna emergencia.

Utiliza el coche solo para desplazamientos esenciales. La gasolina disponible en tu depósito será limitada y las gasolineras no podrán repostar hasta que se restablezca la electricidad.

En algunos casos muy puntuales, podría haber gasolineras con generadores de emergencia, pero no es lo habitual en apagones generalizados.

Si necesitas combustible para una emergencia vital (por ejemplo, trasladar a una persona enferma), contacta con los servicios de emergencia locales para ver si pueden ofrecer alguna asistencia o información

Identifica rutas alternativas que no dependan de semáforos y considera medios de transporte alternativos como bicicletas o caminar para distancias cortas.

Mantén la calma y conduce con extrema precaución, ya que las señales de tráfico no funcionarán. Trata las intersecciones como si fueran cedas al paso. Si tienes la opción, considera usar otros medios de transporte como la bicicleta o caminar.

Una vez que el suministro eléctrico se restablezca, es posible que las gasolineras experimenten una alta demanda. Ten paciencia y sigue las indicaciones del personal.