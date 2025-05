Ana Corro (Cayón, 2003), recuerda que ha crecido con los peores años del equipo y que «desde hace dos o tres años, no hay un ... partido que vaya al estadio y no venga la cámara conmigo». Apasionada de la fotografía y del Racing, a partes iguales, considera que el ascenso directo de los verdiblancos se antoja muy complicado pero confía en subir de categoría a través del play off.

-¿Cuál es su primer recuerdo con el Racing?

-Mi primer recuerdo fue un partido con el Valencia. No recuerdo el año, creo que fue antes del Mundial que ganó España, pero empatamos a uno. Fui con gran parte de mi familia y lo viví con mucha ilusión. El ambiente fue increíble. A partir de ahí, empezó a nacer mi pasión por el fútbol y por el Racing. A base de ver, tanto lo bueno como lo malo. Por suerte o por desgracia, me han pillado los años malos. Apenas recuerdo al Racing en Primera División, del plante me acuerdo poquito, pero he sufrido mucho en Segunda División B. Y ahora ver esta evolución, ya siento que el Racing es parte de mí.

-¿Por qué motivo empezó a hacer fotos del Racing?

-Era juntar mis dos mundos. Me apasiona la fotografía y también el Racing. Un día, hará dos o tres años, llevé la cámara al campo para probar. Subí las fotos a Twitter y a la gente les gustaron muchísimo. Y hasta hoy, creo que no ha habido ni un solo partido que no haya ido yo y no haya venido la cámara conmigo.

-¿Tiene alguna anécdota con algún jugador?

-A raíz de empezar a subir mis fotos, un día me escribió Jokin (Ezkieta) por Instagram para pedirme mi dirección porque quería enviarme una sorpresa. Le di mis datos y me llegó una camiseta suya a modo de agradecimiento.

-¿Cómo definiría su estilo de fotografía?

-Lo que me gusta es capturar, más que la celebración de los propios jugadores, cómo lo viven los aficionados. Por ejemplo, cuando marcan en La Gradona, ves las 20.000 expresiones faciales que pone cada uno. Igual hay quien se pone muy contento y otros, que arrancan a llorar.

-De las fotos que tiene hasta la fecha, ¿cuál diría que es la mejor que ha tomado?

-Hay muchísimas, pero creo que la que más me ha gustado es en Gijón, la temporada anterior. Diría que es 'la foto de la foto'. Sale abajo a la izquierda la plantilla celebrándolo y se ve detrás a toda la afición desplazada del Racing. No sé si está bien que yo lo diga, pero me parece increíble (dice entre risas).

-Esta temporada, a falta de tres partidos. ¿Para qué cree que está el equipo: play off o ascenso directo?

-Por mucho que me duela, creo que el ascenso directo lo perdimos con la victoria del Levante frente al Elche. Si hubiera ganado el Elche igual teníamos posibilidades. Nuestro objetivo está fijado en el play off, pero sí que confío en el ascenso por este camino.

-Parte de afición tiene dudas con el míster. En su caso, ¿está a favor o en contra de José Alberto?

-He tenido esta conversación con muchísimas personas desde el año pasado. Igual criticas algún cambio o no entiendes alguna situación, pero yo siempre he confiado en el míster. Creo que él nos ha hecho estar donde estamos. Soy pro José Alberto.

-¿Cuál cree que es el punto fuerte y el punto débil del equipo?

-El punto fuerte es la delantera. Sin duda. Tenemos a dos de los mejores de la categoría como son Íñigo Vicente y Andrés. Y el punto débil, quizás sea el tema mental. Si nos marcan un gol no apretamos lo que deberíamos.

-Para esta recta final de la temporada en Segunda. ¿Qué mensaje de ánimo daría al racinguismo?

-Lo más importante es que nos mantengamos todos unidos y que en ningún momento dejemos de lado al equipo. Que estemos para ellos, como ellos están para nosotros cada vez que juegan un partido. Que juntos somos más fuertes.