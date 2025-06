Varapalo también en el examen de técnicos de laboratorio, con un 80% de suspensos

No solo hubo varapalo en las últimas oposiciones de enfermería del Servicio Cántabro de Salud (SCS), que únicamente aprobaron 44 de los 567 aspirantes, sino ... que el suspenso generalizado lo compartieron también los técnicos superiores de laboratorio, que se examinaron el mismo día (el pasado 8 de junio). En ese caso, de los 311 interinos presentados a las pruebas selectivas se llevaron el disgusto el 80%. Y la queja entre los afectados es unánime: «Era un examen muy difícil». Tanto que solo 55 de los técnicos obtuvieron el aprobado, así que ni siquiera se cubrirán la totalidad de las plazas ofertadas, que eran 83. Es decir, la convocatoria deja 28 puestos vacantes ante la «profunda indignación» de quienes aspiraban a dejar atrás la interinidad y alcanzar por fin su condición de personal estatutario fijo.

El colectivo de afectados denuncia «una absoluta falta de respeto» hacia su profesión, al ver que «pese a los años de formación, experiencia y dedicación de los aspirantes» la dificultad del examen ha hecho que queden casi una treintena de plazas sin cubrir. Consideran «inadmisible» que, después de más de 15 años sin convocatorias de acceso a esta categoría –salvo la oportunidad del año pasado de la gran oposición de estabilización, convocada para todas las categorías y en muchos casos solo a través de los méritos (sin exámenes)–, «se haya generado un proceso que, lejos de ofrecer estabilidad, ha incrementado la frustración y el sentimiento de abandono».

Según exponen en nota de prensa, «nos sentimos invisibles, ninguneados y castigados por un sistema que no valora nuestro trabajo ni nuestra trayectoria». Este «malestar» se produce –recuerdan– «tan solo unos meses después de que el propio SCS anunciara la estabilización de más de mil trabajadores en diferentes categorías, en cumplimiento de la normativa europea para la reducción de la temporalidad en el empleo público».

«Revisión urgente»

Los técnicos superiores de laboratorio exigen explicaciones a la Consejería de Salud y reclaman «una revisión urgente del proceso», así como «una mayor transparencia, planificación y compromiso institucional para garantizar una oferta pública de empleo justa y adaptada a la realidad del sector». Desde el grupo de funcionarios estatutarios Sinsiglas, Marisa Muela entiende el «disgusto» de los opositores, que se han encontrado con un examen de «gran dificultad». «Puede que una de las razones de este negativo resultado es que no se correspondía con los test de academia con los que la mayor parte de los aspirantes se habían preparado. En este caso, no creo que haya mala fe por parte de la administración, porque el tribunal no plantea nada que no esté incluido en el temario, pero sí creo que se podría intentar hacer las cosas para facilitar que no haya tanta temporalidad, especialmente en categorías como la de técnicos superiores de laboratorio que en muchos años no han tenido la oportunidad en Cantabria de obtener una plaza».

Estas pruebas, al igual que las de Enfermería, corresponden a la OPE ordinaria de 2019, 2020 y 2021, acumuladas en un mismo procedimiento. Y no han sido las únicas categorías que se han examinado en las últimas semanas, «aunque en el resto las pruebas han sido accesibles y se han cubierto todas las plazas convocadas», recuerda Muela. Así ha ocurrido en las oposiciones de Médico de Familia, Pediatra y Odontoestomatólogo de Atención Primaria, así como en las de Técnicos Superiores de Anatomía Patológica, de Radiodiagnóstico y de Radioterapia; y en las de Trabajador Social y Grupo Auxiliar de FunciónAdministrativa.