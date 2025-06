Un año en noventa segundos

Suena la música. '90, 89, 88...' Un minuto y medio. Un año en 90 segundos. «Son muchos meses trabajando y sales... Y a demostrar lo ... que has hecho. Esto es así. Te la juegas», confiesa María Elvira Sánchez, entrenadora del Club Rítmica Santomera, de Murcia. No le quita el ojo a sus pupilas que apuran los últimos instantes antes de competir. Calientan más de cincuenta gimnastas en el tapiz que está entre bambalinas. Saltan, vuela la pelota, gira el aro... Se entremezclan unas con otras en un frenético ritmo en el que se suceden escorzos imposibles y movimientos que desafían la lógica. Son princesas de goma. Desde ayer y hasta el domingo, el Palacio de los Deportes de Santander acoge el Campeonato de España de Equipos Iberdrola, la 2ª fase de la Copa de España de conjuntos Iberdrola y la Final de la Liga de Clubes Iberdrola de gimnasia rítmica. Tres en uno. «Es una pasada este Pabellón. Y el fresquito que hace», bromea la murciana, que recuerda que hace una semana en Guadalajara, en la última competición, se superaron los 40 grados.

España viene de conseguir tres títulos europeos a nivel senior y un subcampeonato continental en categoría junior por lo que el nivel de sus gimnastas es el máximo. Y gran parte de las representantes estarán en Santander. «Es un lujo poder contar con una competición así y que sigan confiando en Santander para un evento como este», explica África Álvarez, presidenta de la Federación Cántabra.

Las gradas son un ir y venir de participantes. De rosa las de Santander; azul las catalanas, rojas, amarillas, negras, blancas las canarias... Unas tienen prisa, otras no paran de animar a sus compañeras. Móviles que lo retratan todo. Bolsas de equipaje que contienen ropa para ahora y para más tarde. Padres a quienes se les escapan los ojos. «Es una de las competiciones que más niveles abarca y que más nos gusta por el sentimiento de equipo que se vive», admite Ruth Fernández, del equipo Ritmo (Castilla León), uno de los mejores equipos nacionales. En la pista central suena la 'Macarena' a todo trapo. Después el 'Don't stop me now' de Queen. El público en pie. Alevines, infantiles... Nervios. Ojos que no quieren ver. La emoción concentrada en el tiempo que tarda alguien en cepillarse los dientes. Un año de sacrificios en nada.

«No estoy nerviosa. Algunos entrenamientos han sido fáciles y otros no tanto», confiesa Mar Navarro García, once años, canaria, y a quien no le intimida su primer Campeonato de España. Su entrenadora suspira y sonríe. Ella estira y estira. «Te toca», se escucha. Coge el aro. Atraviesa un túnel y al otro lado la pista central. No hay vuelta atrás. Hoy habrá éxito para unas pocas y 'otro' éxito para muchas otras. La delgada línea que los separa puede ser una recogida errónea o un giro a medias. Catorce jueces. 28 ojos que juzgan. Miles que disfrutan.