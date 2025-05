¿Y este tifo puede ser motivo de sanción? Ni el Racing ni la afición lo entienden

Sergio Herrero Santander Viernes, 16 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo y la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte no ha entendido el ... sarcasmo del último tifo de La Gradona de los Malditos. Y entre eso y otros aspectos que han quedado anotados del partido contra el Oviedo en los Campos de Sport, ha realizado una propuesta de sanción de 20.000 al Racing. El club verdiblanco, que no ha recibido documentación alguna y sólo conoce la nota de prensa emitida, recurrirá si es necesario esa propuesta, porque considera que los argumentos no se ajustan a la realidad. Y en esa misma postura se alinean las peñas, que, al igual que en las oficinas de los Campos de Sport, no ven por ninguna parte esa «clara incitación al odio» que se argumenta.

En concreto, la nota de prensa posterior a la reunión de la Comisión en el Consejo Superior de Deportes, esgrime que la propuesta de sanción llega «por deficiencias en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores al no impedir que se introdujesen y, posteriormente, se exhibiesen varias pancartas de grandes dimensiones sin la preceptiva comunicación previa ni aportar los certificados de estar realizadas con materiales ignífugos; y, además, por no seguir las indicaciones del Coordinador de Seguridad y desplegar un tifo claramente incitador del odio o rivalidad entre aficiones con ocasión del encuentro Real Racing Club de Santander – Real Oviedo, partido declarado de alto riesgo». Una redacción poco clara, que da lugar a confusión. Noticias relacionadas Las peñas creen que la decisión es un sinsentido y que el tifo no es ofensivo Tifos más provocativos que no acarrearon una propuesta de sanción El tifo del partido ante el Oviedo puede salir caro La Gradona sacó un tifo en el que se podía ver a tres niños. El del medio, sonriente y con una camiseta verde con un 44 en el pecho –las temporadas del Racing en Primera División–, agarra a otros dos, que lloran; uno con camiseta roja y un 42 y otro, de azul y un 38. La alusión irónica es clara, a los dos equipos asturianos, Sporting y Oviedo. Un tifo que sí tenía los certificados de materiales ignífugos. Ampliar González Esteban, con la bandera arrojada. Juanjo Santamaría Como es habitual, el club vio con anterioridad el tifo que se iba a mostrar en el fondo norte del estadio. Y también las autoridades pertinentes. Nadie emitió objeción ninguna al respecto. Sin embargo, el revuelo creado con aficionados de Oviedo y Sporting en redes sociales parecen el desencadenante de la propuesta de sanción. Además, las pancartas a las que se refiere la Comisión son unas que aparecieron en el choque contra el Deportivo que rezaban el mensaje 'Ladran, luego cabalgamos'. Sí que estaban fabricadas con material ignífugo, pero, al ser de un tamaño pequeño –menor al que alega la propuesta de sanción–, no consideraron necesario avisar sobre su exhibición, como se hace con otras muchas pancartas en otros muchos estadios de fútbol. Lo que no tiene sentido es que esto se baraje dos semanas después de la disputa del citado compromiso. Precisamente, en ese encuentro frente al cuadro gallego, La Gradona mostró un tifo también irónico en recuerdo del triunfo racinguista en Riazor en 2022 en Primera RFEF. Simulaba la portada de un cómic, con la efigie de Íñigo Sainz-Maza tras marcar en La Coruña y el lema 'Inferno de que...'. En ese caso, las autoridades que vieron por anticipado la obra emitieron una serie de sugerencias, que se modificaron debidamente. El tifo del Racing-Oviedo no recibió ninguna indicación previa. Las autoridades sugirieron cambios en el tifo del día del Deportivo. No hicieron indicaciones con el del Oviedo Cánticos y bandera Además, el informe del Director de Partido de LaLiga recoge varios cánticos de ambas aficiones. Por un lado, dos «de forma coral y coordinada» desde La Gradona de los Malditos, con el «puta Oviedo» y otros cinco desde la esquina donde se ubica la hinchada visitante, que cantó varias veces el ya habitual «que sí, joder, que puta Santander». También quedó registrado el lanzamiento de una bandera verdiblanca con un mástil de aproximadamente un metro de longitud al terreno de juego tras el gol del Oviedo y la celebración del autor, Dani Calvo, junto a sus compañeros. El objeto no llegó a impactar con ningún jugador y fue el propio colegiado, Jon Ander González Esteban, el que lo recogió cerca del córner de la Esquina Nando Yosu y se lo entregó al delegado del Racing, Delfín Calzada. Posteriormente recogió esta incidencia en el acta del partido. El autor del lanzamiento ha sido identificado y, según el club, no se trata de un abonado, por lo que en principio, las medidas a tomar se dejarán en manos de las autoridades pertinentes.

