Las peñas creen que la decisión es un sinsentido y que el tifo no es ofensivo Los colectivos de aficionados se indignan tras la propuesta del Comité de Antiviolencia de multar al Racing con 20.000 euros

Kevin Barquín Santander Viernes, 16 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

La propuesta de sanción de la Comisión de Antiviolencia acusa al Racing de no cumplir con diversas medidas del control de acceso, de introducir pancartas «de grandes dimensiones» sin el preceptivo previo aviso, de no aportar los certificados de los materiales ignífugos y de no seguir las indicaciones del Coordinador de Seguridad y desplegar un tifo «claramente incitador». Varias alegaciones que han indignado a varios componentes de las peñas del conjunto cántabro. «La sanción al tifo es un atentado contra la creatividad, el humor, el arte y la libertad de expresión. Ojalá hubiera más tifos como ese para expresar rivalidad», decían desde la peña Cossío.

«Se están cargando el fútbol, es un dibujo que no pone nada», expresaba un miembro de Ojáncanos, a quien le tranquilizaba que «creemos que no tiene recorrido». La misma dinámica defendían en la José Ceballos: «Es vergonzoso que se dediquen a estos asuntos, no se ofende a nadie. Hay cosas más preocupantes que este tifo que es gracioso. La multa es inexplicable».

«Un sin sentido y una sanción totalmente desproporcionada», declaraba Aupa Racing. «Además, si desde hace tiempo los tifos tienen que estar aprobados, por qué luego lo denuncian. No tiene sentido», continuaba. Desde esta misma peña, tampoco comprendían cómo se ha podido crear tanto revuelo con un mensaje que «el único significado que tiene es el de un pique sano».

Cabe resaltar que las «pancartas de grandes dimensiones» a las que hacen referencia, son del pasado 27 de abril, del partido contra el Deportivo de la Coruña. En concreto, las que se mostraron en La Gradona y que decían lo siguiente: «Ladran, luego cabalgamos».