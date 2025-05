Tifos más provocativos que no acarrearon una propuesta de sanción Aficionados del Real Madrid, Atlético, Sevilla o Betis han mostrado pancartas más 'desafiantes' que la del Racing ante el Oviedo

La rivalidad, el pique y el 'salseo' del fútbol va más allá del campo. En las gradas se juega otro partido, en el que para muchos el resultado es lo de menos. El encuentro, deportivamente hablando, pasa a un segundo plano y el espectáculo está en los fondos de animación. El ingenio y la picaresca brilla desde detrás de las porterías de los estadios y cuando los rivales ven las pancartas o tifos levantan ampollas. Mientras, la afición que la expone la exhibe con orgullo. Es fútbol y esos 'duelos' están a la orden del día.

Un ejemplo de ello son las hinchadas del Real Madrid y del Atlético, enemigos acérrimos de la capital, que tienen una gran rivalidad. Es común el intercambio de mensajes con lemas como: 'Se busca rival digno para derby decente', sacado por la afición merengue en un partido contra el Atleti y no hubo multas por ello. Tampoco fue sancionado, en 2004, el tifo de los colchoneros en el que se mostraba a algunos jugadores y al presidente del Real Madrid como protagonistas de los siete pecados capitales. Otros tifos que trajeron cola entre los dos equipos de la capital fueron los exhibidos en la Champions. Los blancos atacaron primero con uno en el que preguntaba a los rojiblancos «decidme qué se siente», acompañado del mapa de Europa y las ciudades en las que el Real Madrid había conseguido la 'orejona'. El Atleti presentó una queja formal, pero el Real Madrid no fue multado. La respuesta rojiblanca fue la de mostrar un tifo en el que se pudo leer 'orgullosos de no ser como vosotros', que tampoco acarreó sanción alguna para los del Metropolitano.

En la capital hispalense también se han podido ver ejemplos de la rivalidad entre el Sevilla y el Betis que traspasa el terreno de juego. Un tifo en 2014, también sin sanción, bajo el lema: 'Tenéis derecho a permanecer en silencio' y la recreación de varias imágenes victoriosas de los rojiblancos ante los béticos fue una demostración de ello. Por la parte verdiblanca, el fondo sur sacó durante un derbi disputado en la temporada 2022-23 un 'escape room' con, entre otras ilustraciones, dibujos de pinocho, un jugador del Sevilla llorando y la silueta de Monchi, exdirector deportivo rojiblanco. Otro tifo que tampoco fue sancionado ni multado, pese a la queja formal del Sevilla.