El PRC: la democracia no existe

El Partido Regionalista de Cantabria se enfrenta al momento más importante desde su creación, al encarar una etapa clave para su supervivencia en el mapa ... político de Cantabria: la sucesión de Miguel Ángel Revilla tras cuarenta y siete años de indiscutible liderazgo. El PRC, a lo largo de su historia, ha adquirido amplio respaldo en la sociedad cántabra, llegando a ganar las elecciones en 2019. Sin embargo, ahora no logra mantener esa capacidad en la toma de decisiones para enfrentarse al momento más crucial de toda su andadura.

Reconozco con tristeza, y creo no ser el único, que echo de menos el liderazgo de Miguel Ángel Revilla para haber arbitrado un proceso limpio, abierto, transparente, democrático y participativo como exigen los tiempos actuales y anhelaba la militancia.

En los partidos políticos son fundamentales los líderes pero sin equipo no son nada. El actual modelo diseñado para elegir al candidato/a a las elecciones de 2027 ha acabado dejando inicialmente fuera a los más de ocho mil militantes que, acto tras acto, elección tras elección, han arropado a nuestro partido. El sistema creado 'ex profeso' para elegir candidato es sin duda una maniobra más de lo que viene aconteciendo en los últimos años: cambio de miembros de la Ejecutiva a la carta, exclusión de quienes opinan diferente, acumulación de cargos en una serie de personas, etc. Todo ello para controlar el proceso que se avecinaba, ya que la lucha por disponer de más miembros afines en la Ejecutiva no es nueva. Y curiosamente ese órgano es el que ahora tomará la decisión más relevante de la historia del partido: las setenta y nueve personas que lo conforman tendrán dos horas de plazo para votar en sobre cerrado quien puede o no someterse a la opinión de los militantes. El proceso que se ha impuesto no puede estar más viciado, puesto que tres de los actuales candidatos y el padre del cuarto han participado en su diseño.

Bajo mi punto de vista, lo más democrático que podría ocurrir en estos momentos es que los candidatos actuales pudieran ser votados por la toda militancia, pero eso requiere que pasen ese primer obstáculo tan 'ingeniosamente' planeado. Pero… eso ya está en manos de esos setenta y nueve miembros de la Ejecutiva.

Siempre escuché en el PRC que éramos «una gran familia» y que a la política se venía por «vocación de servicio público», pero algo ha debido de cambiar mucho porque en la familia hay militantes de primera y militantes de segunda y la vocación parece haber sido sustituida por los sillones.