No son once futbolistas que salen al inicio del partido. Son los que encabezan noticias que me sugieren preguntas a bote pronto.

'Israel cree ... que Hamás tiene 40.000 combatientes, como antes de la guerra': ¿Quiénes son entonces los más de 50.000 muertos que lleva anotándose en esa lista macabra de crueldad?

'Washington acusa a Putin de jugar con fuego': ¿Pues qué material se creía Donald Trump que utilizan las tropas rusas para invadir y asolar Ucrania, mantequilla? 'Accidentada gira de Macron en Asia': ¿Es por el homenaje a los caídos por la independencia de Indochina que lucharon contra los franceses o por el 'gancho perfecto' de su esposa en el Airbus presidencial a su llegada a Vietnam? 'El calvario de Ayuso': ¿Se refiere al sufrimiento del ciclista en el Giro o a la presidenta de la Comunidad de Madrid por el procesamiento de su pareja? 'Los vascos que fabricaron las primeras armas de hueso de ballena': ¿Había vascos hace 20.000 años? ¿Podrían ser terroristas de ETA luchando contra algún estado opresor del Paleolítico superior? 'Los fontaneros buscaron trapos sucios del PP': ¿No tendrían que ser los lavanderos quienes tendrían que encargarse de esas labores? 'Leire Gotera y Otilio': ¿Relato de corrupción o de viñetas de cómic que nos sugiere Ana Iris Simón? 'No utilizaré jamás el lenguaje inclusivo porque no me sale de las narices': ¿Cuestión de principios o argumento lingüístico-nasal del poeta y filólogo Luis Alberto de Cuenca? 'La mitad de los conductores reconoce que insulta cuando se pone al volante': ¿La otra mitad no ha tenido nunca motivos para hacerlo? 'La lepra ya existía en América antes de la llegada de los europeos': ¿El Instituto Pasteur de París será el nuevo defensor de España contra la leyenda negra? 'Lentes para ver con ojos cerrados y en la oscuridad': ¿Tecnología para daltónicos o milagro para que los 'progresistas' sean capaces de reconocer su corrupción?

