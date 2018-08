Los escenarios cántabros, vértices de los planes de este fin de semana

Para que la ola de calor no te deje en casa, Cantabria te ofrece multitud de planes entre los que decidir hasta el lunes.

SÁBADO Polvos de colores, teatro, cerveza, limones, aventura, tunning...

Holi

El festival tradicional de la India encuentra su espacio en los campos de Fútbol del Tropezón de Tanos (Torrelavega) que se verán cubiertos por polvos de colores de 20.00 a 23.00 horas. Si quieres pasar la noche de fiesta entre arco iris de pintura y al ritmo de la música esta es la ocasión perfecta.

Celebración del Holi. / Jim Urquhart

Teatro

Este sábado el espectáculo no para. CASYC trae 'Carmen vs Carmen' a las 21.00 horas de este sábado y con repetición el domingo a las 21.00 horas. La obra nos sumergirá en la mente femenina en el conflicto por la búsqueda de la libertad que corre a manos de la Compañía Ibérica de Danza.

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander ofrece a las 21.30 horas una experiencia distinta a través de la edición de teatro exprés en las que se nos presenta una sesión de microteatro de textos dramaturgos. Una ocasión perfecta para aquellos amantes del teatro que disfruten de experiencias más personales.

El Centro Botín se acuerda de los más pequeños con la representación de la danza 'Pi', a las 19.00 horas, en la que se adentra en lo más profundo del micromundo de los insectos a través de la expresividad del cuerpo humano.

El teatro El Principal a las 20.00 horas trae una propuesta más clásica con matices modernos en la adaptación de 'El malentendido' de Albert Camus. La reserva es necesaria en el número 606-897950.

La carpa de fiestas de Tanos dedica a una jornada más tradicional con la muestra internacional de folklore a las 18.30 horas. Asimismo Santillana del Mar también se caracteriza por el viaje a la Cantabria del pasado en una actuación de danzas tradicionales a las 22.00 horas.

Festival folklórico en Tanos, Torrelavega. / Luis Palomeque

Sin embargo, si eres de los que tienen un espíritu aventurero, Santoña te espera a las 12.00 horas durante una visita guiada de la ciudad en la que nada es lo que parece, ya que los actores se cuelan entre el público para entretenerte con sus fascinantes relatos de la época de Napoleón.

Festival de la Cerveza, el 'Santanbeer'

Si lo que quieres es subirte al escenario y dominar el espectáculo podrás hacerlo en el aparcamiento de los Campos de Sport del Sardinero. A partir de las 19.00 horas, habrá clases de bachata, baile social, swing y salsa entre otros, en el 'Santanbeer', este festival de la cerveza, similar a la Oktoberfest, que se celebra en pleno agosto y en Santander.

XXI edición del Feria del libro viejo

Arranca la Feria del Libro Viejo de Santander que se celebrará hasta el 19 de agosto en la Plaza Alfonso XIII con una temática centrada en el escritor español Benito Pérez Galdós.

VII Limones Solidarios

Novales (Alfoz de Lloredo) dedica este sábado una tarde especial en una fiesta en la que reinan los limones. No se hace ascos a nada ya que esta fruta será el ingrediente principal de cócteles y diferentes degustaciones. A lo largo del día habrá un concurso similar al de Máster Chef Júnior, en el que colaborarán Floren Bueyes, clases de zumba para quemar las dosis de limón y el chupinazo entre otras actividades. Entre limón y limón, la velada terminará con el concierto de Los Inhumanos a las 23.00 horas.

Celebración de la VII edición de los limones solidarios. / Javier Rosendo

Sesión de aventura

Tanos (Torrelavega) nos da la oportunidad de demostrar destreza física, al más puro estilo Indiana Jones, en la prueba 'La ira de Erudino', desde las 16.00 con salida desde el aparcamiento de los campos de Santa Ana. La diversión y la camaradería se verán rodeados de subidas y bajadas y numerosos obstáculos desde Tanos hasta la Cruz del Dobra.

III Concentración de Tuning

Suances se llenará de coches en una concentración caracterizada por la diversión y la fiesta repleta de juegos, comida y concursos de skate que durarán hasta este domingo en las inmediaciones del Parking La Rasa.

Voluntariado en la naturaleza

Si tienes un espíritu solidario y disfrutas del aire libre no dudes en acudir al seguimiento de cajas-refugio para murciélagos a las 10.00 horas en Villacantid y Soto. Con salida en los locales del CIMA (Torrelavega) el autobús realizará una ruta por diferentes puntos de la región. Además de colaborar con la fauna cántabra aprenderás sobre la conservación y seguimiento de animales.

Murciélagos en libertad durante el día. / Csiro

Pop up chic

El mercadillo Pop up Chic continúa su gira y aterriza en Ruiloba donde nos trae moda con un estilo único, original y un toque vintage de 11.00 a 21.00 horas tanto el sábado como el domingo.

DOMINGO Mucha música y sigue el buen tiempo

El FIS (Festival Internacional Santander) continua con fuerza y trae a Rasines al Mbira Dúo de percusión, formado por Irene Rodríguez y Noé Rodrigo.

No te pierdas el coro lírico de Cantabria, con entrada libre que tendrá lugar a las 20:00 horas en la Iglesia San Julián y Santa Basilisa de Isla (Arnuero).

El bar Rvbicón de Santander presenta a las 22.00 horas un espectáculo que fusiona tango y swing a cargo de un trío musical constituido por Carolina Dubois, Jesús Peñaranda y Simon Gumbo al que se une el contrabajo de Alejandro Ollero.

Una cerveza siempre entra bien pero sobre todo el fin de semana. Y es por eso el grupo musical 'El enfermo imaginario' ha escogido el Santanbeer , que se celebra en los campos del Sport del Sardinero hasta el 12 de agosto, como su escenario a las 21.00 horas del domingo.

El grupo 'El enfermo imaginario' ofrecerá un concierto en directo en el 'Santanbeer' / DM

Por su parte, la Iglesia de Santa María (Laredo) nos ofrece una velada más tradicional a base de música de órgano a las 20.30 horas.

Concentración de coches y motos clásicas

Ramales de la Victoria acoge la octava edición del encuentro y organiza una ruta a las 11.00 por el Valle de Asón que finalizará en una comida a las 15.00 horas para quitarnos el hambre, además de contar con exposiciones de vehículos, premios y sorteos que no darán pie al aburrimiento.

Mercadillo tradicional

Val de San Vicente representará la comarca en una exposición y venta de productos amenizada por música folk cántabra desde las 17.00 horas a las 20.00.

Zumba en la playa

Si eres de los que no se quedan en el sofá ni los domingos, Santoña está preparada para ti en la sesiones de zumba en la playa a las 12.00 horas y a las 18.00.

Además continúa el Sauga Folk de Colindres, los eventos de la semana del molusco, la concentración de tuning y la VIII feria de artesanía de Santander.

Otras opciones

Que la ola de calor no te deje en casa. En las playas de Cantabria ya casi no se aprecia la existencia de arena por las numerosas toallas y sombrillas que cubren las costas. No dudes en darte un chapuzón para evitar el sofoco.

Acantilados de Mataleñas en Santander. / Se Quintana

Sin embargo también puedes refrescarte con los vientos costeros difrutando del maravilloso paisaje de acantilados de la región, caminando despacio e intentando posponer el inicio de la semana

LUNES Música

Este lunes en Santander el FIS (Festival Internacional de Santander) nos deleitará con la música del grupo Saz Ensemble a las 20.30 horas en el Paraninfo de la Magdalena. Se trata de un grupo de cámara que busca el potenciar la difusión de la música contemporánea.

El FIS llega hasta Suances a golpe de percusión y de la mano de Irene Rodríguez y Noé Rodrigo. A las 21.30 horas en El Torco.

Si eras de los que quemaban la pista de baile en los años 1960 y 70 no dudes en acudir a la playa de Isla (Amuero), donde a las 22.00 horas, el grupo Altamar nos acerca al ambiente de guateque que desapareció hace décadas.

Teatro

Héctor Alterio y José Luis Merlín ofrecen el recital de poesía 'Como hace 300 años', a las 22.00 horas en el campus de Las Llamas. Perfecto para todos aquellos que busquen una tarde de paz y armonía cargada de sentimiento poético.

El actor español Héctor Alterio. / Roberto Ruiz

Talleres

Ruido de calle, conversaciones, música... vivimos inmersos en un constante de sonidos y en ocasiones no damos la atención que merece en la calidad de vida. Desde el Centro Botín el curso 'Oír más lejos', que durará hasta el 10 de agosto, nos introduce de la mano de Esteban Sanz Vélez, compositor, director y pedagogo, en un mundo sensorial para comprender la importancia del sonido en el desarrollo personal, socio-emocional, creativo y de bienestar.

Oído atravesando una pared. / DM

Los pequeños cocineros de la familia podrán perfeccionar sus creaciones culinarias en el taller 'cocinar es divertido' que se imparte de 10.00 a 13.00 horas en el hotel Escuela Las Carolinas de Santander.

Conferencia

Si te atrae la historia y tienes interés en comprender el desarrollo cultural cántabro, no dudes en acudir a la conferencia 'Reminiscencias celtas en las festividades lebaniegas actuales' a las 20.00 horas en el Centro de Estudios Montañeses.

Liébana se sitúa como uno de los principales lugares de interés turístico de Cantabria con diversas construcciones históricas para visitar como el monasterio de Santo Toribio de Liébana del siglo VI y la Iglesia de Santa María de Lebeña de arquitectura mozárabe y para los más activos la ruta del desfiladero de la Hermida en compañía del río Deva, un camino de lo más cántabro.

Santa María de Lebeña / J.A.B.S.

Clases de baile

El 'Black Bird culture i music club' nos ayuda a empezar la semana con energía con sus clases de salsa y bachata de 21.30 horas a 23.30. No te preocupes si no sabes bailar, hay espacio para todos.

Campus infantil

La finca El Mazo en acoge a niños de entre 7 y 17 años en un triatlón para darle salida a esa energía juvenil.