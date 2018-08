Flamenco, danza y folclore durante toda la semana en el Festival de las Naciones JM Serrano Destacan las actuaciones de Paco Arrojo, el tributo a Amy Winehouse o las actuaciones de folclore de las asociaciones de inmigrantes EP Lunes, 20 agosto 2018, 10:37

El Festival Intercultural de las Naciones aborda su segunda semana completa de actuaciones en un programa repleto de grandes artistas, con cerca de 25 nuevos espectáculos entre escuelas de baile, asociaciones de inmigrantes y presentaciones estelares.

Este lunes, 20 de agosto, arrancará con la Escuela de Baile de Raúl Campo, con 50 bailarines y bailarinas a escena y un programa que fusiona el ritmo caribeño de la salsa con los bailes de salón y las danzas más contemporáneas.

La propuesta de la Escuela Raúl Campo podrá disfrutarse en dos pases, a las 19.30 y 21.00 horas. Entre ambos, se podrá ver, a partir de las 20.30 horas, a otra de las asociaciones de inmigrantes que mostrarán su talento artístico y la cultura de su país al público: la Asociación de Moldavos de Cantabria.

Como cierre de la jornada del lunes, a partir de las 22.00 horas, actuará Noches Flamencas, con versiones de grupos como Navajita Platea, La Barbería del Sur o Ketama, entre otros. Noches Flamencas son Alicia Garcia (Cante), Pablo Horna (Guitarra), Toni de León (Guitarra y Coros) y Jairo de León (Cajón).

A lo largo de esta semana y hasta el domingo se sucederán en el escenario las asociaciones de Inmigrantes y Residentes de Perú, Camerún y Ecuador, las Escuelas de Baile Yayvadanza, Andanzas, Olga Fuentes y Gloria Rueda, una nueva presentación del World Music Festival con la compañía Albaicín y la Agrupación de Coros y Danzas de Santander.

Además, las actuaciones estelares de Paco Arrojo, Kaila Kazoka y The Gordini Show, el Tributo a Amy Winehouse con Anna Hata's Band y los sonidos del soul con Miss Soul and The Birds y del swing con el grupo 14 Cuerdas. Y todos los días fin de fiesta con DJs y los mejores videos musicales en pantalla led gigante.