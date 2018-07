El plan para el jueves es volver a los 80 La música y la nostalgia se adueñan de la agenda, así que prepárate para viajar en el tiempo antes de afrontar el fin de semana previo a las fiestas de Santiago Javier Gurruchaga actúa esta noche en Escenario Santander junto a Álvaro Ojeda (Danza Invisible) y Rafa Sánchez (La Unión? / Ignacio Pérez RAFA TORRE POO Santander Miércoles, 11 julio 2018, 07:42

Dicen que los jueves son los nuevos viernes. Por eso, si estás cansado de tantos días de calor, sol y playa es hora de que cojas papel y boli y apuntes lo que te propone la guía 'Planea'. Se acerca el fin de semana y la noche va tomando protagonismo. Las actuaciones musicales y las primeras grandes fiestas regionales se acercan.

Si el tiempo lo permite, aunque la Agencia Estatal de Meteorología prevé que las nubes de primera hora del día se irán despejándo poco a poco, la playa puede ser un buen aperitivo. Pero lo más atractivo llega por la noche. Disfrutar de una cervecita fresca en un terraza y acudir a un concierto puede ser la guinda para un día perfecto.

En Santander y Torrelavega La música de los 80

Es la hora de revivir una época dorada de la música española. Escenario Santander reúne a Javier Gurruchaga (Orquesta Mondragón), Rafa Sánchez (La Unión) y Javier Ojeda (Danza Invisible). Tras hacer un recorrido por sus grandes éxitos, los tres artistas culminarán la noche juntos en el escenario, en una fiesta inigualable.

Pero la noche también tiene otras citas musicales. El folk llega a Torrelavega de la mano de Marcos Bárcena y Miguel Cadavieco, en el pub Sinfonía, a partir de las 21.30 horas.

Lo bueno del verano es que casi todos los gustos tienen cabida. Los amantes de la música antigua tienen una cita en el Paraninfo de La Magdalena, en Santander, a partir de las 22.00 horas. La Ritirata interpretará obras de Alessandro Scarlatti (1660-1725), Nicola Porpora (1686-1768), Francesco Mancini (1672-1737) y Nicola Fiorenza (1700-1764).

Revilla de Camargo y Comillas Llegan las esperadas fiestas regionales

Aunque aún falta para que se rinda culto a la virgen del Carmen, Revilla de Camargo arranca mañana sus tradicionales fiestas. Una de las más esperadas de la región y con más afluencia de público. El día fuerte llegará el próximo lunes, pero la tradicional peregrinación hasta la ermita comenzará la tarde-noche del domingo.

Encender una vela a la virgen y hacer una petición es una de las tradiciones en Revilla de Camargo. / Sane

El Santo Cristo del Amparo en Comillas

Las fiestas de Comillas son una de las citas imprescindibles en el occidente de la región. Aunque será el domingo y el lunes los días fuertes, los festejos comienzan este jueves con hinchables para los más pequeños y actuaciones musicales y una discoteca móvil.

En Santander Continúan los Baños de Ola

Los Baños de Ola de Santander son otra de las propuestas para este jueves. Los principales actos se desarrollan por la tarde. A partir de las 20.00 horas se celebra un desfile de trajes de época en los Jardines de Piquío. Estará amenizado por la Dixie Jazz Band del Conservatorio Ataulfo Argenta. Una hora y media después le tocará el turno a la fiesta 'Los Locos Años 20', una cena de época en el Gran Casino de El Sardinero, ambientada en los años 20, a favor de la Asociación Buscando Sonrisas. Estará acompañada por Miss Soul and the Birds. Y para terminar, a las 22.00 horas, el concierto acústico Lost In Covers. Grandes éxitos de la música pop en los Jardines de Piquío.

Y además Si vas a la montaña...

...toda precaución es poca. El Centro de Emergencias del 112 ha preparado una guía para evitar accidentes durante el verano. Presta atención, sobre todo si tu destino es el Parque Nacional de Picos de Europa. Recuerda: si vas a subir a más de 2.000 metros de altura, no olvides los crampones y el piolet.